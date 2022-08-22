Окупанти вдарили по школі на Донеччині, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Росіяни вдарили по школі на Донеччині - будівля зазнала серйозних ушкоджень, але ніхто не постраждав.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Ще одна школа на Донеччині стала ціллю для росіян — цього разу Костянтинівська школа №17. Удар по школі росіяни завдали близько четвертої ранку — будівля зазнала серйозних ушкоджень, але ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.



Кириленко зазначає, що загалом від початку повномасштабного вторгнення росіяни пошкодили вже 594 заклади освіти на Донеччині, у тому числі — 263 школи.

Крім того, сьогодні вночі ракетного удару зазнав Торецьк — обійшлося без жертв, але є пошкоджені будинки.

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