Окупанти вдарили по школі на Донеччині, - Кириленко. ФОТОрепортаж
Росіяни вдарили по школі на Донеччині - будівля зазнала серйозних ушкоджень, але ніхто не постраждав.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Ще одна школа на Донеччині стала ціллю для росіян — цього разу Костянтинівська школа №17. Удар по школі росіяни завдали близько четвертої ранку — будівля зазнала серйозних ушкоджень, але ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.
Кириленко зазначає, що загалом від початку повномасштабного вторгнення росіяни пошкодили вже 594 заклади освіти на Донеччині, у тому числі — 263 школи.
Крім того, сьогодні вночі ракетного удару зазнав Торецьк — обійшлося без жертв, але є пошкоджені будинки.
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Утром в понедельник, 22 августа, во временно оккупированном Донецке раздались громкие взрывы. Там взорвался склад с боекомплектом захватчиков, а также вспыхнул пожар.
После в месте взрыва начали детонировать снаряды. Об этом написали местные жители в Telegram