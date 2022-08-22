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Окупанти вдарили по школі на Донеччині, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Росіяни вдарили по школі на Донеччині - будівля зазнала серйозних ушкоджень, але ніхто не постраждав.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Ще одна школа на Донеччині стала ціллю для росіян — цього разу Костянтинівська школа №17. Удар по школі росіяни завдали близько четвертої ранку — будівля зазнала серйозних ушкоджень, але ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Кириленко зазначає, що загалом від початку повномасштабного вторгнення росіяни пошкодили вже 594 заклади освіти на Донеччині, у тому числі — 263 школи.

Крім того, сьогодні вночі ракетного удару зазнав Торецьк — обійшлося без жертв, але є пошкоджені будинки.

Також читайте: Ворог обстріляв 8 населених пунктів Донеччини, застосовуючи "Град", артилерію та міномети, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Окупанти вдарили по школі на Донеччині, - Кириленко 01

Окупанти вдарили по школі на Донеччині, - Кириленко 02

Окупанти вдарили по школі на Донеччині, - Кириленко 03

Окупанти вдарили по школі на Донеччині, - Кириленко 04

Окупанти вдарили по школі на Донеччині, - Кириленко 05

Автор: 

обстріл (29540) Донецька область (8942) Кириленко Павло (910)


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22.08.2022, 8:00

Утром в понедельник, 22 августа, во временно оккупированном Донецке раздались громкие взрывы. Там взорвался склад с боекомплектом захватчиков, а также вспыхнул пожар.

После в месте взрыва начали детонировать снаряды. Об этом написали местные жители в Telegram
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22.08.2022 08:05 Відповісти
Бавовняний привіт від третьої сили, а настамнєт.
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22.08.2022 08:08 Відповісти
а ихние цели - школы, детские сады, фермы, зернохранилища, высшие учебные заведения и просто дома, все объекты, где скорее всего будут мирные люди или эти объекты необходимы для мирной жизни..., как говорится, почувствуйте разницу..., разве это война? это геноцид и попытки уничтожить целую нацию...
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22.08.2022 08:59 Відповісти
 
 