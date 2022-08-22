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Оккупанты ударили по школе в Донецкой области, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Россияне ударили по школе в Донецкой области - здание получило серьезные повреждения, но никто не пострадал.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Еще одна школа на Донетчине стала целью для россиян — на этот раз Константиновская школа №17. Удар по школе россияне нанесли около четырех утра — здание получило серьезные повреждения, но никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Кириленко отмечает, что всего с начала полномасштабного вторжения россияне повредили уже 594 учебных заведения на Донетчине, в том числе — 263 школы.

Кроме того, сегодня ночью ракетный удар получил Торецк — обошлось без жертв, но есть поврежденные дома.

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Оккупанты ударили по школе в Донецкой области, - Кириленко 01

Оккупанты ударили по школе в Донецкой области, - Кириленко 02

Оккупанты ударили по школе в Донецкой области, - Кириленко 03

Оккупанты ударили по школе в Донецкой области, - Кириленко 04

Оккупанты ударили по школе в Донецкой области, - Кириленко 05

обстрел (28218) Донецкая область (10126) Кириленко Павел (640)


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22.08.2022, 8:00

Утром в понедельник, 22 августа, во временно оккупированном Донецке раздались громкие взрывы. Там взорвался склад с боекомплектом захватчиков, а также вспыхнул пожар.

После в месте взрыва начали детонировать снаряды. Об этом написали местные жители в Telegram
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22.08.2022 08:05 Ответить
Бавовняний привіт від третьої сили, а настамнєт.
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22.08.2022 08:08 Ответить
а ихние цели - школы, детские сады, фермы, зернохранилища, высшие учебные заведения и просто дома, все объекты, где скорее всего будут мирные люди или эти объекты необходимы для мирной жизни..., как говорится, почувствуйте разницу..., разве это война? это геноцид и попытки уничтожить целую нацию...
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22.08.2022 08:59 Ответить
 
 