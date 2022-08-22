Оккупанты ударили по школе в Донецкой области, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Россияне ударили по школе в Донецкой области - здание получило серьезные повреждения, но никто не пострадал.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Еще одна школа на Донетчине стала целью для россиян — на этот раз Константиновская школа №17. Удар по школе россияне нанесли около четырех утра — здание получило серьезные повреждения, но никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Кириленко отмечает, что всего с начала полномасштабного вторжения россияне повредили уже 594 учебных заведения на Донетчине, в том числе — 263 школы.

Кроме того, сегодня ночью ракетный удар получил Торецк — обошлось без жертв, но есть поврежденные дома.

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