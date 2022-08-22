Оккупанты ударили по школе в Донецкой области, - Кириленко. ФОТОрепортаж
Россияне ударили по школе в Донецкой области - здание получило серьезные повреждения, но никто не пострадал.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Еще одна школа на Донетчине стала целью для россиян — на этот раз Константиновская школа №17. Удар по школе россияне нанесли около четырех утра — здание получило серьезные повреждения, но никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Кириленко отмечает, что всего с начала полномасштабного вторжения россияне повредили уже 594 учебных заведения на Донетчине, в том числе — 263 школы.
Кроме того, сегодня ночью ракетный удар получил Торецк — обошлось без жертв, но есть поврежденные дома.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Утром в понедельник, 22 августа, во временно оккупированном Донецке раздались громкие взрывы. Там взорвался склад с боекомплектом захватчиков, а также вспыхнул пожар.
После в месте взрыва начали детонировать снаряды. Об этом написали местные жители в Telegram