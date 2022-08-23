Внаслідок вчорашніх обстрілів рашистів загинув працівник ЗАЕС, - "Енергоатом". ФОТО
Вчора, 22 серпня 2022 року, внаслідок обстрілу автомобіля таксі в Енергодарі зазнав поранень працівник Запорізької АЕС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Енергоатому".
Як зазначається, загинув слюсар цеху теплової автоматики та вимірювань Владислав Мітін, 1996 року народження.
Він був ушпиталений, але від важких поранень за кілька годин помер у реанімації.
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