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Новини Фото Війна
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Внаслідок вчорашніх обстрілів рашистів загинув працівник ЗАЕС, - "Енергоатом". ФОТО

Вчора, 22 серпня 2022 року, внаслідок обстрілу автомобіля таксі в Енергодарі зазнав поранень працівник Запорізької АЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Енергоатому".

Як зазначається, загинув слюсар цеху теплової автоматики та вимірювань Владислав Мітін, 1996 року народження.

Він був ушпиталений, але від важких поранень за кілька годин помер у реанімації.

Внаслідок вчорашніх обстрілів рашистів загинув працівник ЗАЕС, - Енергоатом 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія скликає Радбез ООН "щодо ситуації навколо Запорізької АЕС"

Автор: 

обстріл (29575) смерть (6789) Енергоатом (1649) Запорізька АЕС (1435)


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Молодий хлопець. Ще б жити та жити. Співчуття.
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23.08.2022 09:18 Відповісти
хтось мені зможе пояснити, чому рашка досі в радбезі ООН, що вона там робить, не зрозуміло зовсім...., це схоже на те, щоб педофіла запросити до батьківського комітету по запобіганню наруги над дітьми...
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23.08.2022 09:20 Відповісти
Можливо бояться ядерної зброї *********
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23.08.2022 09:44 Відповісти
Хутін купив усі ці міжнародні організації. Ось і сидять.
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23.08.2022 10:03 Відповісти
последний блокпост инста банит такое..везде баны(9
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23.08.2022 10:08 Відповісти
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23.08.2022 10:29 Відповісти
Цензор, наводьте інформацію більш точну , загинув не в результаті обстрілів , а в результаті умисного вбивства , бо на авто сліди від куль а не осколків снарядів .
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23.08.2022 10:41 Відповісти
 
 