УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5146 відвідувачів онлайн
Новини Війна
11 408 58

Росія скликає Радбез ООН "щодо ситуації навколо Запорізької АЕС"

оон,радбез

Російська Федерація запросила проведення 23 серпня термінового засідання Радбезу ООН "щодо ситуації навколо Запорізької АЕС", аби інформаційно перебити заплановане на 24 серпня обговорення наслідків російської агресії проти України.

Про це Укрінформу повідомили в Постійному представництві України при ООН, передає Цензор.НЕТ.

"Це чергова відчайдушна спроба російської делегації використати інструментарій Ради безпеки ООН для того, щоб, по-перше, інформаційно перебити засідання, заплановане на 24 серпня, і по-друге - звинуватити Україну в обстрілах ЗАЕС, які сама ж Росія регулярно здійснює", - сказали у Постпредставництві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Радбез ООН 24 серпня обговорить наслідки російської війни проти України

Автор: 

ООН (3397) Радбез ООН (876) Запорізька АЕС (1435) атака на ЗАЕС (174)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+53
браво!
террористы в чужой стране, захватившие АЭС чужой страны и шантажирующие весь мир угрозой атомного взрыва созывают совет безопасности ООН о ситуации вокруг чужой АЭС, которую сами захватили в чужой стране...и далее по тексту....
показати весь коментар
22.08.2022 19:29 Відповісти
+30
показати весь коментар
22.08.2022 19:28 Відповісти
+26
показати весь коментар
22.08.2022 19:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Достойні учні Геббельса.
показати весь коментар
22.08.2022 19:27 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2022 19:28 Відповісти
**********..
попил кофейку... беее ))))
(ну и как это развидеть!!!)
показати весь коментар
22.08.2022 19:30 Відповісти
Водочки....много
показати весь коментар
22.08.2022 19:31 Відповісти
Тю, а говорят , шо попьяне и бабу-ягу за василису распрекрасную захаваешь.
показати весь коментар
22.08.2022 19:34 Відповісти
еще вспомнилось хокку (как бы))))
***
от горбатой карги
до прекраснейшей гейши
всего 7 чашек соке))))
показати весь коментар
22.08.2022 19:50 Відповісти
***
и не спасла бутылка водки
ее ужасный макияж ))
показати весь коментар
22.08.2022 19:44 Відповісти
пане, солькою поласуйте, попусте.
показати весь коментар
22.08.2022 19:36 Відповісти
Бг-ггг... еще одна хромая лошадь...ХЕХ...
показати весь коментар
22.08.2022 19:33 Відповісти
ера собі кентавріха з підаром...
а іншого боку - вони так схожі ці дві сестри апокаліпсісу.
показати весь коментар
22.08.2022 19:47 Відповісти
Вони мля точно ***...улись. Окупували частину чужої країни і з цього ж приводу самі скликають радбез ООН. Це вершина цинізму, нахабності і почуття безкарності.
показати весь коментар
22.08.2022 19:34 Відповісти
Їм ніхто нічого не робить за їх злочини, вони й куражаться.
показати весь коментар
23.08.2022 06:24 Відповісти
Геббельс отдыхает
показати весь коментар
22.08.2022 19:40 Відповісти
Геббельс бьется в истерике и пытается выпрыгнуть из котла. Его ученик ***** превзошел его многократно
показати весь коментар
22.08.2022 19:49 Відповісти
Знову в пятак отримають.
показати весь коментар
22.08.2022 19:27 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2022 19:27 Відповісти
karlik do 60tovo goda sobralsa pravitj ?
показати весь коментар
22.08.2022 19:30 Відповісти
нет он знает что до 60 года он точно не доживет
показати весь коментар
22.08.2022 19:43 Відповісти
я и тогда не сомневалась..
показати весь коментар
22.08.2022 19:43 Відповісти
nada nebenzju mordoi po stolu povazitj
показати весь коментар
22.08.2022 19:29 Відповісти
Na kol ego posaditj.
показати весь коментар
22.08.2022 21:09 Відповісти
браво!
террористы в чужой стране, захватившие АЭС чужой страны и шантажирующие весь мир угрозой атомного взрыва созывают совет безопасности ООН о ситуации вокруг чужой АЭС, которую сами захватили в чужой стране...и далее по тексту....
показати весь коментар
22.08.2022 19:29 Відповісти
Уже ж сегодня было, что ООН-импотентностью своей показала "способность" решать вопросы..Касательно нас..Если раша до сих пов в Сов Безе, то о чём вообще разговор..А мы лишь "стесняемся и колупаем печь"..Аж надоело
показати весь коментар
22.08.2022 19:46 Відповісти
Радбез - це Рада Безсилля?
показати весь коментар
22.08.2022 19:30 Відповісти
до такого ігіл не додумалося навіть, террористи просять врятувати станцію від самої України бо там террорсти (українці) і хочем її взірвати для чого? для того щоб звинуватити росію ы таким чином опорочити її на думку кацапів, хай зададуть питання країни оон до росіїї а що вона робить на українській станціїї взагалі в іншій державі
показати весь коментар
22.08.2022 19:32 Відповісти
вангую, совбез дасть копняка рф
показати весь коментар
22.08.2022 19:32 Відповісти
Занепокоєнням
показати весь коментар
22.08.2022 20:31 Відповісти
Це просто якись "СЮР"...
показати весь коментар
22.08.2022 19:33 Відповісти
сітауція, на самому, ділі полягає в тому, що навколо АЕС сама кацапня.
доки її там не було і сутуацій не було.
показати весь коментар
22.08.2022 19:34 Відповісти
Оккупанты затащили взрывчатку и тяжелую технику в машинный зал ЗАЭС - Энергоатом

Оккупанты затащили по меньшей мере 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружие и взрывчатку в машинный зал 1-го энергоблока Запорожской АЭС.

20 июля оккупанты https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/07/20/7359257/ требовали от администрации ЗАЭС открыть им машинные залы на 1-м, 2-м и 3-м энергоблоках, чтобы разместить там весь свой военный арсенал.

Энергоатом призвал международное сообщество принять все возможные меры для освобождения украинской ЗАЭС от врага.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/07/21/7359384/
показати весь коментар
22.08.2022 19:34 Відповісти
Эта вся техника ща зацепила радиацию и не пригодна к дальнейшему использованию.
показати весь коментар
22.08.2022 19:49 Відповісти
Цинизму орков нет предела. Может еще обвинят украинцев что мы захватили Украину? С другой стороны почему ООН уже 50 лет слушает маразмы кремлевских фашистов?
показати весь коментар
22.08.2022 19:36 Відповісти
Так уже. Кремль обвиняет украинцев что мы сопротивляемся и не хотим умереть и затягиваем *спецоперацыю*
показати весь коментар
22.08.2022 19:42 Відповісти
Что они ответят, если кому-нибудь придет в голову задать наивный вопрос: "А что вы там, на украинской атомной станции, делаете?"
показати весь коментар
22.08.2022 19:39 Відповісти
Боюсь, что так и не спросят..
показати весь коментар
22.08.2022 19:49 Відповісти
Рашка намагається загальмувати ЗСУ за допомогою загрози зробити щось на ЗАЕС. Потім спробувати відновити свою армію.
У жодному разі не можна дати путіну можливість відновити свої підрозділи.
показати весь коментар
22.08.2022 19:39 Відповісти
ООН скомпроментовано.Ця організація нічого не варта і нічого не вирішує.Якщо в ній головує терористична організація.Тупо чиновники сидять на хороших зарплатах.І хіба можуть виказати глибоку стурбованність.
показати весь коментар
22.08.2022 19:40 Відповісти
"ООН скомпроментовано".
Скомпрометовано. Менти тут ні до чого.
показати весь коментар
22.08.2022 19:43 Відповісти
а кто укажет рф грань брехни?! Вот и брешут по полной.. принцип Гебельсовой пропаганды рулит в паРаше
показати весь коментар
22.08.2022 19:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vML45OaTiGQ https://www.youtube.com/watch?v=vML45OaTiGQ


Ну как-то так
показати весь коментар
22.08.2022 19:43 Відповісти
Преступник просит пощады...За Беслан..и Норд Ост...за дома в Москве и подлодку Курск ..за Грузию Украину и Сирию...,и даже за убийство Политковской и Новодворской...
Хотя вряд ли...
Быдло Шариковых этого никогда не делало и не сделает..
Убивать людей тысячами..веками годами...для них кровавая работа 24/7...
показати весь коментар
22.08.2022 19:44 Відповісти
Приперлися на нашу АЕС,натягли туди зброї,обстілюють,і ще й жаліються в ООН на нас же.Це для нормального сприйняття просто маячня хворого на всю голову.Пуйло виставляє світ повним імпотентом,знущається над тою ж ООН,а всі "високоповажні"члени тої малоповажної організації,мов шавки,збираються слухати бред відбитої на всю голову рашки.Слухати скаргу злодія на власника.Сюр якийсь
показати весь коментар
22.08.2022 19:45 Відповісти
Там половина в тій ооні сидить на кремлівських харчах, інакше ту рашку давно би звідти виперли, як совок із ліги націй. Підстав більш ніж достатньо.
показати весь коментар
22.08.2022 20:28 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2022 19:48 Відповісти
Песдець, це довбаний треш, що московити ще щось там варнякають, і їм це дозволяють. ООН - це реально, імпотенти/куколди.
На куя, і кому потрібне це ООН?
Всі ж притомні людішки бачать, що вагу має тільки сила. На жаль.
показати весь коментар
22.08.2022 19:58 Відповісти
ООН нужно ООН, бабло получать...
показати весь коментар
22.08.2022 20:41 Відповісти
10 февраля 1992 года США совершили роковую ошибку...тогда Конгресс США принял обширную программу помощи рабZee в связи с катастрофической ситуациаей с продовольствием под названием "Подари надежду"...
Сотни военно-транспортных самолётов Пентагона отправились по маршруту Вашингтон-москва ...в течении 5 лет США доставили миллионы тонн...продовольствия...медикаментов...одежды...и прочих товаров первой необходимости..
Не сделай тогда Америка этой помощи...сидели бы крысы Шариковы в дерьме и сейчас..
показати весь коментар
22.08.2022 20:02 Відповісти
Накормить врага: как США спасали русских от голода

Отъевшись, россияне всегда «вставали с колен» и начинали ненавидеть вчерашних благодетелей.

Очевидно, что кормить россиян следует строго дозированно, так, чтобы они вставали от гуманитарного стола с легким чувством голода. Неплохо также привязать размер порции к усвоению правил приличного поведения, и четких географических знаний:

воевать с соседями - нехорошо, отжимать у них территории - нехорошо, подливать "Новичка" или стронция в чей-то стакан - нехорошо.

Крым и Донбасс - это Украина, граждане России должны жить именно в России, а живя в других странах твердо помнить, что они в гостях, и вести себя как гости.

Либо, если у них есть гражданство этих страны - как граждане этих стран, не вынимая на свет российский паспорт, даже если он у них вдруг есть, и не зовя на помощь Путина
показати весь коментар
22.08.2022 20:11 Відповісти
Захват атомного объекта и соответствующие угрозы - это чистой воды террор!

Террорист будет жаловаться на того, кого он терроризирует на глазах у всего мира!
показати весь коментар
22.08.2022 20:03 Відповісти
Китай головує цей місяць в Радбезі... Вийде в них перебити.
показати весь коментар
22.08.2022 20:05 Відповісти
Рашка в своєму амплуа, створювати навмисно проблеми і торгувати ними та шантажувати. Більш ні на що не здатна. Країна покидьків і терористів-мародерів.
показати весь коментар
22.08.2022 20:20 Відповісти
Мабуть ,досить гратись з террористами , треба вводити вiйська NATO в Украiну , далi буде все гiрше i гiрше
показати весь коментар
22.08.2022 20:31 Відповісти
фашистська расєя в РАДІ БЕЗПЕКИ!

для європейців це не здається дивним??

то як в поліцію набрати іділ, алькаїду та інших терористів і говорити про якийсь порядок і мир
показати весь коментар
22.08.2022 20:38 Відповісти
Лучший способ защиты - нападение...
показати весь коментар
22.08.2022 20:39 Відповісти
Чому скликають кацапи, Кулеба, чому не ми?!!!
показати весь коментар
22.08.2022 20:52 Відповісти
Брехливі і підлі кацапські виродки
показати весь коментар
22.08.2022 21:50 Відповісти
..тихая резня оккупантов с болот мацковии спасет ЗАЭС от ядерного бандитизма кремля
показати весь коментар
23.08.2022 06:58 Відповісти
 
 