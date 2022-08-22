Росія скликає Радбез ООН "щодо ситуації навколо Запорізької АЕС"
Російська Федерація запросила проведення 23 серпня термінового засідання Радбезу ООН "щодо ситуації навколо Запорізької АЕС", аби інформаційно перебити заплановане на 24 серпня обговорення наслідків російської агресії проти України.
Про це Укрінформу повідомили в Постійному представництві України при ООН, передає Цензор.НЕТ.
"Це чергова відчайдушна спроба російської делегації використати інструментарій Ради безпеки ООН для того, щоб, по-перше, інформаційно перебити засідання, заплановане на 24 серпня, і по-друге - звинуватити Україну в обстрілах ЗАЕС, які сама ж Росія регулярно здійснює", - сказали у Постпредставництві.
Топ коментарі
+53 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар22.08.2022 19:29 Відповісти Посилання
+30 Перехватчик
показати весь коментар22.08.2022 19:28 Відповісти Посилання
+26 Перехватчик
показати весь коментар22.08.2022 19:27 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
попил кофейку... беее ))))
(ну и как это развидеть!!!)
***
от горбатой карги
до прекраснейшей гейши
всего 7 чашек соке))))
и не спасла бутылка водки
ее ужасный макияж ))
а іншого боку - вони так схожі ці дві сестри апокаліпсісу.
террористы в чужой стране, захватившие АЭС чужой страны и шантажирующие весь мир угрозой атомного взрыва созывают совет безопасности ООН о ситуации вокруг чужой АЭС, которую сами захватили в чужой стране...и далее по тексту....
доки її там не було і сутуацій не було.
Оккупанты затащили по меньшей мере 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружие и взрывчатку в машинный зал 1-го энергоблока Запорожской АЭС.
20 июля оккупанты https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/07/20/7359257/ требовали от администрации ЗАЭС открыть им машинные залы на 1-м, 2-м и 3-м энергоблоках, чтобы разместить там весь свой военный арсенал.
Энергоатом призвал международное сообщество принять все возможные меры для освобождения украинской ЗАЭС от врага.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/07/21/7359384/
У жодному разі не можна дати путіну можливість відновити свої підрозділи.
Скомпрометовано. Менти тут ні до чого.
Ну как-то так
Хотя вряд ли...
Быдло Шариковых этого никогда не делало и не сделает..
Убивать людей тысячами..веками годами...для них кровавая работа 24/7...
На куя, і кому потрібне це ООН?
Всі ж притомні людішки бачать, що вагу має тільки сила. На жаль.
Сотни военно-транспортных самолётов Пентагона отправились по маршруту Вашингтон-москва ...в течении 5 лет США доставили миллионы тонн...продовольствия...медикаментов...одежды...и прочих товаров первой необходимости..
Не сделай тогда Америка этой помощи...сидели бы крысы Шариковы в дерьме и сейчас..
Отъевшись, россияне всегда «вставали с колен» и начинали ненавидеть вчерашних благодетелей.
Очевидно, что кормить россиян следует строго дозированно, так, чтобы они вставали от гуманитарного стола с легким чувством голода. Неплохо также привязать размер порции к усвоению правил приличного поведения, и четких географических знаний:
воевать с соседями - нехорошо, отжимать у них территории - нехорошо, подливать "Новичка" или стронция в чей-то стакан - нехорошо.
Крым и Донбасс - это Украина, граждане России должны жить именно в России, а живя в других странах твердо помнить, что они в гостях, и вести себя как гости.
Либо, если у них есть гражданство этих страны - как граждане этих стран, не вынимая на свет российский паспорт, даже если он у них вдруг есть, и не зовя на помощь Путина
Террорист будет жаловаться на того, кого он терроризирует на глазах у всего мира!
для європейців це не здається дивним??
то як в поліцію набрати іділ, алькаїду та інших терористів і говорити про якийсь порядок і мир