Росія скликає Радбез ООН "щодо ситуації навколо Запорізької АЕС"

Російська Федерація запросила проведення 23 серпня термінового засідання Радбезу ООН "щодо ситуації навколо Запорізької АЕС", аби інформаційно перебити заплановане на 24 серпня обговорення наслідків російської агресії проти України.

Про це Укрінформу повідомили в Постійному представництві України при ООН, передає Цензор.НЕТ.

"Це чергова відчайдушна спроба російської делегації використати інструментарій Ради безпеки ООН для того, щоб, по-перше, інформаційно перебити засідання, заплановане на 24 серпня, і по-друге - звинуватити Україну в обстрілах ЗАЕС, які сама ж Росія регулярно здійснює", - сказали у Постпредставництві.

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