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Новости Война
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Россия созывает Совбез ООН "относительно ситуации вокруг Запорожской АЭС"

оон,радбез

Российская Федерация инициировала проведение 23 августа срочного заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС, чтобы информационно перебить запланированное на 24 августа обсуждение последствий российской агрессии против Украины.

Об этом Укринформу сообщили в Постоянном представительстве Украины при ООН, передает Цензор.НЕТ.

"Это очередная отчаянная попытка российской делегации использовать инструментарий Совбеза ООН для того, чтобы, во-первых, информационно перебить заседание, запланированное на 24 августа, и во-вторых, обвинить Украину в обстрелах ЗАЭС, которые сама Россия регулярно осуществляет", - сказали в постпредставительстве.

Читайте также: США в Совбезе ООН: Россия должна вывести войска с территории Запорожской АЭС

Автор: 

ООН (4211) Совбез ООН (1130) Запорожская АЭС (727) атака на ЗАЭС (81)


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Топ комментарии
+53
браво!
террористы в чужой стране, захватившие АЭС чужой страны и шантажирующие весь мир угрозой атомного взрыва созывают совет безопасности ООН о ситуации вокруг чужой АЭС, которую сами захватили в чужой стране...и далее по тексту....
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22.08.2022 19:29 Ответить
+30
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22.08.2022 19:28 Ответить
+26
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22.08.2022 19:27 Ответить
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Достойні учні Геббельса.
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22.08.2022 19:27 Ответить
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22.08.2022 19:28 Ответить
**********..
попил кофейку... беее ))))
(ну и как это развидеть!!!)
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22.08.2022 19:30 Ответить
Водочки....много
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22.08.2022 19:31 Ответить
Тю, а говорят , шо попьяне и бабу-ягу за василису распрекрасную захаваешь.
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22.08.2022 19:34 Ответить
еще вспомнилось хокку (как бы))))
***
от горбатой карги
до прекраснейшей гейши
всего 7 чашек соке))))
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22.08.2022 19:50 Ответить
***
и не спасла бутылка водки
ее ужасный макияж ))
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22.08.2022 19:44 Ответить
пане, солькою поласуйте, попусте.
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22.08.2022 19:36 Ответить
Бг-ггг... еще одна хромая лошадь...ХЕХ...
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22.08.2022 19:33 Ответить
ера собі кентавріха з підаром...
а іншого боку - вони так схожі ці дві сестри апокаліпсісу.
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22.08.2022 19:47 Ответить
Вони мля точно ***...улись. Окупували частину чужої країни і з цього ж приводу самі скликають радбез ООН. Це вершина цинізму, нахабності і почуття безкарності.
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22.08.2022 19:34 Ответить
Їм ніхто нічого не робить за їх злочини, вони й куражаться.
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23.08.2022 06:24 Ответить
Геббельс отдыхает
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22.08.2022 19:40 Ответить
Геббельс бьется в истерике и пытается выпрыгнуть из котла. Его ученик ***** превзошел его многократно
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22.08.2022 19:49 Ответить
Знову в пятак отримають.
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22.08.2022 19:27 Ответить
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22.08.2022 19:27 Ответить
karlik do 60tovo goda sobralsa pravitj ?
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22.08.2022 19:30 Ответить
нет он знает что до 60 года он точно не доживет
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22.08.2022 19:43 Ответить
я и тогда не сомневалась..
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22.08.2022 19:43 Ответить
nada nebenzju mordoi po stolu povazitj
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22.08.2022 19:29 Ответить
Na kol ego posaditj.
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22.08.2022 21:09 Ответить
браво!
террористы в чужой стране, захватившие АЭС чужой страны и шантажирующие весь мир угрозой атомного взрыва созывают совет безопасности ООН о ситуации вокруг чужой АЭС, которую сами захватили в чужой стране...и далее по тексту....
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22.08.2022 19:29 Ответить
Уже ж сегодня было, что ООН-импотентностью своей показала "способность" решать вопросы..Касательно нас..Если раша до сих пов в Сов Безе, то о чём вообще разговор..А мы лишь "стесняемся и колупаем печь"..Аж надоело
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22.08.2022 19:46 Ответить
Радбез - це Рада Безсилля?
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22.08.2022 19:30 Ответить
до такого ігіл не додумалося навіть, террористи просять врятувати станцію від самої України бо там террорсти (українці) і хочем її взірвати для чого? для того щоб звинуватити росію ы таким чином опорочити її на думку кацапів, хай зададуть питання країни оон до росіїї а що вона робить на українській станціїї взагалі в іншій державі
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22.08.2022 19:32 Ответить
вангую, совбез дасть копняка рф
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22.08.2022 19:32 Ответить
Занепокоєнням
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22.08.2022 20:31 Ответить
Це просто якись "СЮР"...
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22.08.2022 19:33 Ответить
сітауція, на самому, ділі полягає в тому, що навколо АЕС сама кацапня.
доки її там не було і сутуацій не було.
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22.08.2022 19:34 Ответить
Оккупанты затащили взрывчатку и тяжелую технику в машинный зал ЗАЭС - Энергоатом

Оккупанты затащили по меньшей мере 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружие и взрывчатку в машинный зал 1-го энергоблока Запорожской АЭС.

20 июля оккупанты https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/07/20/7359257/ требовали от администрации ЗАЭС открыть им машинные залы на 1-м, 2-м и 3-м энергоблоках, чтобы разместить там весь свой военный арсенал.

Энергоатом призвал международное сообщество принять все возможные меры для освобождения украинской ЗАЭС от врага.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/07/21/7359384/
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22.08.2022 19:34 Ответить
Эта вся техника ща зацепила радиацию и не пригодна к дальнейшему использованию.
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22.08.2022 19:49 Ответить
Цинизму орков нет предела. Может еще обвинят украинцев что мы захватили Украину? С другой стороны почему ООН уже 50 лет слушает маразмы кремлевских фашистов?
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22.08.2022 19:36 Ответить
Так уже. Кремль обвиняет украинцев что мы сопротивляемся и не хотим умереть и затягиваем *спецоперацыю*
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22.08.2022 19:42 Ответить
Что они ответят, если кому-нибудь придет в голову задать наивный вопрос: "А что вы там, на украинской атомной станции, делаете?"
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22.08.2022 19:39 Ответить
Боюсь, что так и не спросят..
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22.08.2022 19:49 Ответить
Рашка намагається загальмувати ЗСУ за допомогою загрози зробити щось на ЗАЕС. Потім спробувати відновити свою армію.
У жодному разі не можна дати путіну можливість відновити свої підрозділи.
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22.08.2022 19:39 Ответить
ООН скомпроментовано.Ця організація нічого не варта і нічого не вирішує.Якщо в ній головує терористична організація.Тупо чиновники сидять на хороших зарплатах.І хіба можуть виказати глибоку стурбованність.
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22.08.2022 19:40 Ответить
"ООН скомпроментовано".
Скомпрометовано. Менти тут ні до чого.
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22.08.2022 19:43 Ответить
а кто укажет рф грань брехни?! Вот и брешут по полной.. принцип Гебельсовой пропаганды рулит в паРаше
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22.08.2022 19:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=vML45OaTiGQ https://www.youtube.com/watch?v=vML45OaTiGQ


Ну как-то так
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22.08.2022 19:43 Ответить
Преступник просит пощады...За Беслан..и Норд Ост...за дома в Москве и подлодку Курск ..за Грузию Украину и Сирию...,и даже за убийство Политковской и Новодворской...
Хотя вряд ли...
Быдло Шариковых этого никогда не делало и не сделает..
Убивать людей тысячами..веками годами...для них кровавая работа 24/7...
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22.08.2022 19:44 Ответить
Приперлися на нашу АЕС,натягли туди зброї,обстілюють,і ще й жаліються в ООН на нас же.Це для нормального сприйняття просто маячня хворого на всю голову.Пуйло виставляє світ повним імпотентом,знущається над тою ж ООН,а всі "високоповажні"члени тої малоповажної організації,мов шавки,збираються слухати бред відбитої на всю голову рашки.Слухати скаргу злодія на власника.Сюр якийсь
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22.08.2022 19:45 Ответить
Там половина в тій ооні сидить на кремлівських харчах, інакше ту рашку давно би звідти виперли, як совок із ліги націй. Підстав більш ніж достатньо.
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22.08.2022 20:28 Ответить
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22.08.2022 19:48 Ответить
Песдець, це довбаний треш, що московити ще щось там варнякають, і їм це дозволяють. ООН - це реально, імпотенти/куколди.
На куя, і кому потрібне це ООН?
Всі ж притомні людішки бачать, що вагу має тільки сила. На жаль.
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22.08.2022 19:58 Ответить
ООН нужно ООН, бабло получать...
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22.08.2022 20:41 Ответить
10 февраля 1992 года США совершили роковую ошибку...тогда Конгресс США принял обширную программу помощи рабZee в связи с катастрофической ситуациаей с продовольствием под названием "Подари надежду"...
Сотни военно-транспортных самолётов Пентагона отправились по маршруту Вашингтон-москва ...в течении 5 лет США доставили миллионы тонн...продовольствия...медикаментов...одежды...и прочих товаров первой необходимости..
Не сделай тогда Америка этой помощи...сидели бы крысы Шариковы в дерьме и сейчас..
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22.08.2022 20:02 Ответить
Накормить врага: как США спасали русских от голода

Отъевшись, россияне всегда «вставали с колен» и начинали ненавидеть вчерашних благодетелей.

Очевидно, что кормить россиян следует строго дозированно, так, чтобы они вставали от гуманитарного стола с легким чувством голода. Неплохо также привязать размер порции к усвоению правил приличного поведения, и четких географических знаний:

воевать с соседями - нехорошо, отжимать у них территории - нехорошо, подливать "Новичка" или стронция в чей-то стакан - нехорошо.

Крым и Донбасс - это Украина, граждане России должны жить именно в России, а живя в других странах твердо помнить, что они в гостях, и вести себя как гости.

Либо, если у них есть гражданство этих страны - как граждане этих стран, не вынимая на свет российский паспорт, даже если он у них вдруг есть, и не зовя на помощь Путина
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22.08.2022 20:11 Ответить
Захват атомного объекта и соответствующие угрозы - это чистой воды террор!

Террорист будет жаловаться на того, кого он терроризирует на глазах у всего мира!
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22.08.2022 20:03 Ответить
Китай головує цей місяць в Радбезі... Вийде в них перебити.
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22.08.2022 20:05 Ответить
Рашка в своєму амплуа, створювати навмисно проблеми і торгувати ними та шантажувати. Більш ні на що не здатна. Країна покидьків і терористів-мародерів.
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22.08.2022 20:20 Ответить
Мабуть ,досить гратись з террористами , треба вводити вiйська NATO в Украiну , далi буде все гiрше i гiрше
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22.08.2022 20:31 Ответить
фашистська расєя в РАДІ БЕЗПЕКИ!

для європейців це не здається дивним??

то як в поліцію набрати іділ, алькаїду та інших терористів і говорити про якийсь порядок і мир
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22.08.2022 20:38 Ответить
Лучший способ защиты - нападение...
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22.08.2022 20:39 Ответить
Чому скликають кацапи, Кулеба, чому не ми?!!!
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22.08.2022 20:52 Ответить
Брехливі і підлі кацапські виродки
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22.08.2022 21:50 Ответить
..тихая резня оккупантов с болот мацковии спасет ЗАЭС от ядерного бандитизма кремля
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23.08.2022 06:58 Ответить
 
 