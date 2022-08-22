Россия созывает Совбез ООН "относительно ситуации вокруг Запорожской АЭС"

Российская Федерация инициировала проведение 23 августа срочного заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС, чтобы информационно перебить запланированное на 24 августа обсуждение последствий российской агрессии против Украины.

Об этом Укринформу сообщили в Постоянном представительстве Украины при ООН, передает Цензор.НЕТ.

"Это очередная отчаянная попытка российской делегации использовать инструментарий Совбеза ООН для того, чтобы, во-первых, информационно перебить заседание, запланированное на 24 августа, и во-вторых, обвинить Украину в обстрелах ЗАЭС, которые сама Россия регулярно осуществляет", - сказали в постпредставительстве.

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