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В окупованому Кальміуському уночі загорівся склад боєприпасів російських окупантів. ВIДЕО

В окупованому Кальміуському на Донеччині уночі загорівся склад боєприпасів російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис пожежі та детонації боєприпасів опублікований у соцмережах.

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Автор: 

боєприпаси (2309) знищення (7713) склад (184)


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Топ коментарі
+12
Нармальна так пакурілі...
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23.08.2022 09:39 Відповісти
+10
рашисты продолжают курить, где еще не попало 🤷
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23.08.2022 09:44 Відповісти
+9
Горіли орки, й палали. Горіли орки, й палали, палали, палали. Більше курить не будете.
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23.08.2022 09:45 Відповісти
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Нармальна так пакурілі...
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23.08.2022 09:39 Відповісти
рашисты продолжают курить, где еще не попало 🤷
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23.08.2022 09:44 Відповісти
Горіли орки, й палали. Горіли орки, й палали, палали, палали. Більше курить не будете.
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23.08.2022 09:45 Відповісти
Унікальне особливе астрономічне явище "Зорепад ЗСУ", українці залюбки спостерігають з кінця липня та протягом серпня цього року.
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23.08.2022 10:01 Відповісти
Ага! Додаток до "Персеїд"! (ми з внуком рік тому спеціально дочекалися у його день народження (у серпні) до півночі, щоб поспостерігать за "зорепадом") А в цьому році "Персеїди" будуть локалізовані лише на окупованих територіях України та прикордонних областях Росії - однак, аж до закінчення війни!
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23.08.2022 10:19 Відповісти
Красівоє...)))
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23.08.2022 10:07 Відповісти
Орки вітають Український народ феєричним салютом в честь свята - День Державного прапора України.
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23.08.2022 10:14 Відповісти
Гуманитарка такая гуманитарная.
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23.08.2022 10:21 Відповісти
тиха украЇнська ніч, але сало (в три пальця товщини) треба переховати. украЇнське прислів'я.
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23.08.2022 10:33 Відповісти
Сам загорівся? Ось так взяв і загорівся? Навіщо ця "скромність"? Нас втягнули в війну і ми ведемо бойові дії з ворогом!
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23.08.2022 10:36 Відповісти
На Бомбасе взрываются бомбы? Это нормально. Когда Бомбас снова станет Украинским Донбассом-там все будет тихо и мирно, как до 14 года,до нападения парашки
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23.08.2022 10:43 Відповісти
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23.08.2022 10:47 Відповісти
Прекрасні вибухи.
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23.08.2022 10:53 Відповісти
Гори , гори ясно .....
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23.08.2022 11:33 Відповісти
Снисхождение божественного огня по-донецки! 🆗
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23.08.2022 12:46 Відповісти
 
 