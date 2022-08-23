В окупованому Кальміуському уночі загорівся склад боєприпасів російських окупантів. ВIДЕО
В окупованому Кальміуському на Донеччині уночі загорівся склад боєприпасів російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис пожежі та детонації боєприпасів опублікований у соцмережах.
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