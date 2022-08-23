Уровень загрязненности воздуха в Киеве остается высоким: Гражданам рекомендуют ограничить пребывание на улице

Источник образования пыли находится за территориальными границами города Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Зафиксировано приближение к предельно допустимой концентрации взвешенных частиц (пыли). Источник образования пыли находится за территориальными пределами города Киева. Повышение концентрации происходит за счет перемещения воздушными массами пыли с юго-восточного направления. По состоянию на 9:15 на левом берегу содержание взвешенных частиц 273 мкг/м3, на правом – 316 мкг/м3 (предельно допустимая концентрация – 500 мкг/м3)", - отметили в КГГА.

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В то же время, превышение ПДК остальных загрязняющих веществ, за которыми осуществляются наблюдения (оксид и диоксид азота, оксид серы, озон, формальдегид, оксид углерода, сероводород), не выявлено.

Киевлянам рекомендуют:

- закрыть окна дома;

- не выходить лишний раз на улицу;

- пить много воды;

- если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.