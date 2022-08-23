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Уровень загрязненности воздуха в Киеве остается высоким: Гражданам рекомендуют ограничить пребывание на улице

київ

Источник образования пыли находится за территориальными границами города Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Зафиксировано приближение к предельно допустимой концентрации взвешенных частиц (пыли). Источник образования пыли находится за территориальными пределами города Киева. Повышение концентрации происходит за счет перемещения воздушными массами пыли с юго-восточного направления. По состоянию на 9:15 на левом берегу содержание взвешенных частиц 273 мкг/м3, на правом – 316 мкг/м3 (предельно допустимая концентрация – 500 мкг/м3)", - отметили в КГГА.

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В то же время, превышение ПДК остальных загрязняющих веществ, за которыми осуществляются наблюдения (оксид и диоксид азота, оксид серы, озон, формальдегид, оксид углерода, сероводород), не выявлено.

Киевлянам рекомендуют:

- закрыть окна дома;

- не выходить лишний раз на улицу;

- пить много воды;

- если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Автор: 

воздух (175) загрязнение (256) КГГА (2991) Киев (25795)


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Це дрібниці.Скільки того ж пилу на фронті...
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23.08.2022 11:45 Ответить
Так,забруднення іде від 95,бо тільки вони мають право вітати з Днем Незалежності України
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23.08.2022 12:03 Ответить
Алергікам, астматикам порадив би одягати на вулиці маски, що ми носили під час ковіду. Можна маску змочити водою, гірше не буде.
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23.08.2022 12:36 Ответить
В Якутии 11 очагов пожаров их никто не тушит...потерь нет..дома и хижины якутов не горят и не тонут ..
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23.08.2022 12:41 Ответить
Кличко нужно вытащить, и он ответственно озвучит версию гидрометцентра о нетипичных природных явлениях
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23.08.2022 19:03 Ответить
Если бы к 24 числу советский герб на щите одной нержавеющей тётки
был спилен, воздух был бы намного чище.
Ещё есть ночь.
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23.08.2022 22:25 Ответить
 
 