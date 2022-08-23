Рівень забрудненості повітря у Києві залишається високим: Громадянам рекомендують обмежити перебування на вулиці
Джерело утворення пилу знаходиться за територіальними межами міста Києва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Зафіксовано наближення до гранично допустимої концентрації зважених часток (пилу). Джерело утворення пилу знаходиться за територіальними межами міста Києва. Підвищення концентрації відбувається за рахунок переміщення повітряними масами пилу з південно-східного напрямку. Станом на 9:15 на лівому березі вміст зважених часток складає 273 мкг/м3, на правому – 316 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3)", - зазначили в КМДА.
Водночас перевищення ГДК решти забруднюючих речовин, за якими здійснюються спостереження (оксид та діоксид азоту, оксид сірки, озон, формальдегід, оксид вуглецю, сірководень), не виявлено.
Киянам рекомендують:
- закрити вікна вдома;
- не виходити зайвий раз на вулицю;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
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был спилен, воздух был бы намного чище.
Ещё есть ночь.