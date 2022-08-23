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Рівень забрудненості повітря у Києві залишається високим: Громадянам рекомендують обмежити перебування на вулиці

київ

Джерело утворення пилу знаходиться за територіальними межами міста Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Зафіксовано наближення до гранично допустимої концентрації зважених часток (пилу). Джерело утворення пилу знаходиться за територіальними межами міста Києва. Підвищення концентрації відбувається за рахунок переміщення повітряними масами пилу з південно-східного напрямку. Станом на 9:15 на лівому березі вміст зважених часток складає 273 мкг/м3, на правому – 316 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3)", - зазначили в КМДА.

Водночас перевищення ГДК решти забруднюючих речовин, за якими здійснюються спостереження (оксид та діоксид азоту, оксид сірки, озон, формальдегід, оксид вуглецю, сірководень), не виявлено.

Киянам рекомендують: 

- закрити вікна вдома;
- не виходити зайвий раз на вулицю;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КМДА просить киян бути особливо пильними найближчими днями: Можливі загрози ракетно-бомбові удари з боку військ РФ

Автор: 

повітря (167) забруднення (245) КМДА (2382) Київ (19795)


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Це дрібниці.Скільки того ж пилу на фронті...
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23.08.2022 11:45 Відповісти
Так,забруднення іде від 95,бо тільки вони мають право вітати з Днем Незалежності України
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23.08.2022 12:03 Відповісти
Алергікам, астматикам порадив би одягати на вулиці маски, що ми носили під час ковіду. Можна маску змочити водою, гірше не буде.
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23.08.2022 12:36 Відповісти
В Якутии 11 очагов пожаров их никто не тушит...потерь нет..дома и хижины якутов не горят и не тонут ..
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23.08.2022 12:41 Відповісти
Кличко нужно вытащить, и он ответственно озвучит версию гидрометцентра о нетипичных природных явлениях
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23.08.2022 19:03 Відповісти
Если бы к 24 числу советский герб на щите одной нержавеющей тётки
был спилен, воздух был бы намного чище.
Ещё есть ночь.
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23.08.2022 22:25 Відповісти
 
 