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Новости Война
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Украинские воины приземлили и затрофеили российский беспилотник

безпілотник

На запорожском направлении украинские военные приземлили вражеский БПЛА.

Об этом сообщили на странице Запорожской отдельной бригады территориальной обороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вражеский беспилотник почти невредим, поэтому пригоден для использования против врага во время выполнения боевых задач.

"Вот и все! Долетался и стал трофеем Запорожской отдельной бригады территориальной обороны, почти не поврежден, кроме пропеллера. Поработает теперь на нас", - говорится в сообщении.

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Автор: 

армия РФ (19910) беспилотник (3862) уничтожение (7400) Запорожская область (3256) потери (4466) ВСУ (6738)


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його можна потім самим використати?
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23.08.2022 11:57 Ответить
Сорвался с лески?
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23.08.2022 12:22 Ответить
 
 