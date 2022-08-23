Украинские воины приземлили и затрофеили российский беспилотник

На запорожском направлении украинские военные приземлили вражеский БПЛА.

Об этом сообщили на странице Запорожской отдельной бригады территориальной обороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вражеский беспилотник почти невредим, поэтому пригоден для использования против врага во время выполнения боевых задач.

"Вот и все! Долетался и стал трофеем Запорожской отдельной бригады территориальной обороны, почти не поврежден, кроме пропеллера. Поработает теперь на нас", - говорится в сообщении.

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