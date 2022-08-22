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Новости Война
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Армия дронов: ВСУ получили 472 беспилотника. ВИДЕО

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал, как выглядят одновременно запущенные 472 БПЛА из Армии дронов.

Об этом Федоров написал в Telegram и опубликовал видео, сообщает Цензор.НЕТ. 

"472 беспилотника получила Армия дронов. Поскольку дроны приезжают к нам партиями, сложно показать, как они выглядят все вместе. Спасибо каждому, кто продолжает донатить и дронатить (https://u24.gov.ua/uk/dronation).  Больше дронов - больше спасенных жизней наших воинов", - написал министр.

Новые дроны – на подходе.

Федоров отметил, что часть беспилотников уже выполняет боевые задания на фронте.

Смотрите также: Первая охота литовского Байрактара на российских оккупантов в Украине. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3862) ВСУ (6738) Федоров Михаил (512) дроны (4210) Минцифры (317)


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Топ комментарии
+17
От скажіть мені,гроші збирали всі українці хто скільки міг,а до чого тут реклама -
ініціатива президента України?
Коли це вже скінчиться?
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22.08.2022 21:59 Ответить
+11
та вона так ніколи не закінчиться, поки зелена шобла буде лише піаритись, а не зброю постачати. десятки команд працюють над розробкою дронів, а в рашистів досі перевага.
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22.08.2022 22:02 Ответить
+10
Дроны это глаза артиллерии ,в них всегда есть острая необходимость.
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22.08.2022 22:00 Ответить
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Погано, Федоров, погано. дуже погано. дуже запізно. це треба було все ще 5 місяців тому.
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22.08.2022 21:54 Ответить
у нас війна закінчилась?
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22.08.2022 21:56 Ответить
та вона так ніколи не закінчиться, поки зелена шобла буде лише піаритись, а не зброю постачати. десятки команд працюють над розробкою дронів, а в рашистів досі перевага.
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22.08.2022 22:02 Ответить
у него желание не закончилось зелю погнобить.
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22.08.2022 22:09 Ответить
а хіба вона

розпочалась 24.02.2022 ?
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22.08.2022 22:22 Ответить
це компьютерна графіка, яка демонструє уявний вигляд одночасного запуска тих дронів, які були куплені з початку війни
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22.08.2022 22:05 Ответить
Unreal Engine..)
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22.08.2022 21:54 Ответить
Треба налагоджувати виробництво максимально простих дронів (авіамоделей) і спамити в ворожу сторону. А ще обклеїти їх фольгой, щоб краще помітними були для радарів.
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22.08.2022 21:54 Ответить
на передовой, к обычным шарам, наполненным гелием, тоже можно попробовать цеплять кучу фольгированного новогоднего дождика (особенно при попутном ветре) и посмотреть, как это будет работать. если номер проходит - то такие расходники будут ещё куууууда дешевле дронов
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22.08.2022 22:26 Ответить
дрон можно направить куда надо, а шарик хз куда полетит. Воздушные потоки снизу дуют в одну сторону, а на высоте 1 км - могут дуть в совсем другую.
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22.08.2022 22:50 Ответить
а невозможно учесть все тонкости, - ветер, "вывешивание", лопнет от расширения, отражающие свойства фольги,.... но это, в сравнении с самым дешёвым дроном, ничего не стоит оттестить. просто однажды ночью, при "попутном" ветре, надуть кучу шариков с пары тройки гелиевых балонов для патишаров,..... и просто посмотреть на результат. только практика - критерий истины. может ничего и не выйдет, а может и к шикарному салюту приведёт? ))
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22.08.2022 23:05 Ответить
Угу, а на 55-75 метров направление ветра изменится и шарик полетит над позициями ВСУ, только не над теми, откуда его выпустили, а над другими. Тогда что?
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23.08.2022 02:11 Ответить
Дрони, на жаль - це розхідний матеріал, майже як патрони. Треба постійно нові поставляти.
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22.08.2022 21:55 Ответить
От скажіть мені,гроші збирали всі українці хто скільки міг,а до чого тут реклама -
ініціатива президента України?
Коли це вже скінчиться?
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22.08.2022 21:59 Ответить
Гроші на дрони зібрали, тому що президент прорекламував цю ініциативу : "Президент Володимир Зеленський оголосив про запуск глобальної ініціативи https://u24.gov.ua/?fbclid=IwAR1bQdtKvIXSNgRD9v1bl5zJrxDZcedZj02SFX8m6FnUKXE2koCSvLRfVIk United24 для збору коштів на допомогу українській армії. "Зробити донейт можна в один клік із будь-якої країни світу. Приєднуйтесь до U24! Розкажіть про ініціативу друзям", - закликав Зеленський.". Навіть : "У межах U24 вишиту сорочку Зеленського, в яку він був одягнений на День вишиванки, продали на аукціоні в США https://news.liga.net/ua/politics/news/vyshivanku-zelenskogo-prodali-na-auktsione-za-100-000 за $100 000 ."
Якщо тебе так бентежить, що дрони дістануться армії зі згадуванням Зеленського, то організуй свій збір коштів, переконай народ донатити та назви це "Ініціатива Ivan'а Ivanov'а".
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23.08.2022 00:41 Ответить
А завдяки його заявам, що війни небуде, і тому варто готуватися до шашликів, ми також маємо завдячувати йому, чи ще неначасі....
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23.08.2022 06:53 Ответить
Дроны это глаза артиллерии ,в них всегда есть острая необходимость.
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22.08.2022 22:00 Ответить
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22.08.2022 22:04 Ответить
а что ж ТРО такая беззубая?
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22.08.2022 22:12 Ответить
RUS ні
PEACE да
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22.08.2022 22:08 Ответить
Крымский мост замочит в сортире армия дроны-Камикадзе за 7 минут на всем протяжении этого говна до Краснодара...а это значит ..генерал Марченко включил Счётчик...
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22.08.2022 22:19 Ответить
*** буду, армию дронов своими глазами видел...
По телевизору...
В кино...
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22.08.2022 22:31 Ответить
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22.08.2022 22:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=yJPijblXPLc https://www.youtube.com/watch?v=yJPijblXPLc

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22.08.2022 23:00 Ответить
посейдоны уже куплены
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22.08.2022 23:02 Ответить
Цікаво, а на фронт ці дрони потраплять укомплектовані, чи ярмак з них познімає пропелери, як познімав оптику з джовелінів ?
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22.08.2022 23:09 Ответить
Не расслабляйтесь.

Скоро на мордоре :
"Объем российского рынка дронов к 2030 году может вырасти до 10% от мирового
гендиректор "Аэронекст" Бабинцев предположил возможный рост российского рынка дронов"

Предположить засуху, понос или импотенцию ещё куда ни шло.
Но как предположить рост производства высокотехнологичной продукции в стране, никогда не имевшей своей базы для этого и живущей в условиях беспрецедентных санкций?
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23.08.2022 05:25 Ответить
 
 