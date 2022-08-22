Армия дронов: ВСУ получили 472 беспилотника. ВИДЕО
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал, как выглядят одновременно запущенные 472 БПЛА из Армии дронов.
Об этом Федоров написал в Telegram и опубликовал видео, сообщает Цензор.НЕТ.
"472 беспилотника получила Армия дронов. Поскольку дроны приезжают к нам партиями, сложно показать, как они выглядят все вместе. Спасибо каждому, кто продолжает донатить и дронатить (https://u24.gov.ua/uk/dronation). Больше дронов - больше спасенных жизней наших воинов", - написал министр.
Новые дроны – на подходе.
Федоров отметил, что часть беспилотников уже выполняет боевые задания на фронте.
Топ комментарии
+17 Ivan Ivanov #437477
показать весь комментарий22.08.2022 21:59 Ответить Ссылка
+11 Claudia Smith
показать весь комментарий22.08.2022 22:02 Ответить Ссылка
+10 София Бессарабская
показать весь комментарий22.08.2022 22:00 Ответить Ссылка
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розпочалась 24.02.2022 ?
ініціатива президента України?
Коли це вже скінчиться?
Якщо тебе так бентежить, що дрони дістануться армії зі згадуванням Зеленського, то організуй свій збір коштів, переконай народ донатити та назви це "Ініціатива Ivan'а Ivanov'а".
PEACE да
По телевизору...
В кино...
Скоро на мордоре :
"Объем российского рынка дронов к 2030 году может вырасти до 10% от мирового
гендиректор "Аэронекст" Бабинцев предположил возможный рост российского рынка дронов"
Предположить засуху, понос или импотенцию ещё куда ни шло.
Но как предположить рост производства высокотехнологичной продукции в стране, никогда не имевшей своей базы для этого и живущей в условиях беспрецедентных санкций?