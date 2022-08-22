Армія дронів: ЗСУ отримали 472 безпілотники. ВIДЕО
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав, який мають вигляд одночасно запущені 472 БПЛА безпілотники з Армії дронів.
Про це Федоров написав у Telegram і опублікував відео, передає Цензор.НЕТ.
"472 безпілотники отримала Армія дронів. Оскільки дрони приїжджають до нас партіями, складно показати, який вигляд вони мають усі разом. Дякую кожному, хто продовжує донатити та дронатити (https://u24.gov.ua/uk/dronation). Більше дронів — більше врятованих життів наших воїнів", - написав міністр.
Нові дрони — на підході.
Федоров зазначив, що частина безпілотників вже виконує бойові завдання на фронті.
Топ коментарі
+17 Ivan Ivanov #437477
показати весь коментар22.08.2022 21:59 Відповісти Посилання
+11 Claudia Smith
показати весь коментар22.08.2022 22:02 Відповісти Посилання
+10 София Бессарабская
показати весь коментар22.08.2022 22:00 Відповісти Посилання
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розпочалась 24.02.2022 ?
ініціатива президента України?
Коли це вже скінчиться?
Якщо тебе так бентежить, що дрони дістануться армії зі згадуванням Зеленського, то організуй свій збір коштів, переконай народ донатити та назви це "Ініціатива Ivan'а Ivanov'а".
PEACE да
По телевизору...
В кино...
Скоро на мордоре :
"Объем российского рынка дронов к 2030 году может вырасти до 10% от мирового
гендиректор "Аэронекст" Бабинцев предположил возможный рост российского рынка дронов"
Предположить засуху, понос или импотенцию ещё куда ни шло.
Но как предположить рост производства высокотехнологичной продукции в стране, никогда не имевшей своей базы для этого и живущей в условиях беспрецедентных санкций?