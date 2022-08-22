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Новини Війна
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Армія дронів: ЗСУ отримали 472 безпілотники. ВIДЕО

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав, який мають вигляд одночасно запущені 472 БПЛА безпілотники з Армії дронів.

Про це Федоров написав у Telegram і опублікував відео, передає Цензор.НЕТ.

"472 безпілотники отримала Армія дронів. Оскільки дрони приїжджають до нас партіями, складно показати, який вигляд вони мають усі разом. Дякую кожному, хто продовжує донатити та дронатити (https://u24.gov.ua/uk/dronation). Більше дронів — більше врятованих життів наших воїнів", - написав міністр.

Нові дрони — на підході.

Федоров зазначив, що частина безпілотників вже виконує бойові завдання на фронті.

Також дивіться: Перше полювання литовського Байрактара на російських окупантів в Україні. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4443) ЗСУ (7721) Федоров Михайло (893) дрони (5018) Мінцифри (1217)


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Топ коментарі
+17
От скажіть мені,гроші збирали всі українці хто скільки міг,а до чого тут реклама -
ініціатива президента України?
Коли це вже скінчиться?
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22.08.2022 21:59 Відповісти
+11
та вона так ніколи не закінчиться, поки зелена шобла буде лише піаритись, а не зброю постачати. десятки команд працюють над розробкою дронів, а в рашистів досі перевага.
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22.08.2022 22:02 Відповісти
+10
Дроны это глаза артиллерии ,в них всегда есть острая необходимость.
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22.08.2022 22:00 Відповісти
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Погано, Федоров, погано. дуже погано. дуже запізно. це треба було все ще 5 місяців тому.
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22.08.2022 21:54 Відповісти
у нас війна закінчилась?
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22.08.2022 21:56 Відповісти
та вона так ніколи не закінчиться, поки зелена шобла буде лише піаритись, а не зброю постачати. десятки команд працюють над розробкою дронів, а в рашистів досі перевага.
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22.08.2022 22:02 Відповісти
у него желание не закончилось зелю погнобить.
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22.08.2022 22:09 Відповісти
а хіба вона

розпочалась 24.02.2022 ?
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22.08.2022 22:22 Відповісти
це компьютерна графіка, яка демонструє уявний вигляд одночасного запуска тих дронів, які були куплені з початку війни
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22.08.2022 22:05 Відповісти
Unreal Engine..)
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22.08.2022 21:54 Відповісти
Треба налагоджувати виробництво максимально простих дронів (авіамоделей) і спамити в ворожу сторону. А ще обклеїти їх фольгой, щоб краще помітними були для радарів.
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22.08.2022 21:54 Відповісти
на передовой, к обычным шарам, наполненным гелием, тоже можно попробовать цеплять кучу фольгированного новогоднего дождика (особенно при попутном ветре) и посмотреть, как это будет работать. если номер проходит - то такие расходники будут ещё куууууда дешевле дронов
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22.08.2022 22:26 Відповісти
дрон можно направить куда надо, а шарик хз куда полетит. Воздушные потоки снизу дуют в одну сторону, а на высоте 1 км - могут дуть в совсем другую.
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22.08.2022 22:50 Відповісти
а невозможно учесть все тонкости, - ветер, "вывешивание", лопнет от расширения, отражающие свойства фольги,.... но это, в сравнении с самым дешёвым дроном, ничего не стоит оттестить. просто однажды ночью, при "попутном" ветре, надуть кучу шариков с пары тройки гелиевых балонов для патишаров,..... и просто посмотреть на результат. только практика - критерий истины. может ничего и не выйдет, а может и к шикарному салюту приведёт? ))
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22.08.2022 23:05 Відповісти
Угу, а на 55-75 метров направление ветра изменится и шарик полетит над позициями ВСУ, только не над теми, откуда его выпустили, а над другими. Тогда что?
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23.08.2022 02:11 Відповісти
Дрони, на жаль - це розхідний матеріал, майже як патрони. Треба постійно нові поставляти.
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22.08.2022 21:55 Відповісти
От скажіть мені,гроші збирали всі українці хто скільки міг,а до чого тут реклама -
ініціатива президента України?
Коли це вже скінчиться?
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22.08.2022 21:59 Відповісти
Гроші на дрони зібрали, тому що президент прорекламував цю ініциативу : "Президент Володимир Зеленський оголосив про запуск глобальної ініціативи https://u24.gov.ua/?fbclid=IwAR1bQdtKvIXSNgRD9v1bl5zJrxDZcedZj02SFX8m6FnUKXE2koCSvLRfVIk United24 для збору коштів на допомогу українській армії. "Зробити донейт можна в один клік із будь-якої країни світу. Приєднуйтесь до U24! Розкажіть про ініціативу друзям", - закликав Зеленський.". Навіть : "У межах U24 вишиту сорочку Зеленського, в яку він був одягнений на День вишиванки, продали на аукціоні в США https://news.liga.net/ua/politics/news/vyshivanku-zelenskogo-prodali-na-auktsione-za-100-000 за $100 000 ."
Якщо тебе так бентежить, що дрони дістануться армії зі згадуванням Зеленського, то організуй свій збір коштів, переконай народ донатити та назви це "Ініціатива Ivan'а Ivanov'а".
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23.08.2022 00:41 Відповісти
А завдяки його заявам, що війни небуде, і тому варто готуватися до шашликів, ми також маємо завдячувати йому, чи ще неначасі....
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23.08.2022 06:53 Відповісти
Дроны это глаза артиллерии ,в них всегда есть острая необходимость.
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22.08.2022 22:00 Відповісти
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22.08.2022 22:04 Відповісти
а что ж ТРО такая беззубая?
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22.08.2022 22:12 Відповісти
RUS ні
PEACE да
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22.08.2022 22:08 Відповісти
Крымский мост замочит в сортире армия дроны-Камикадзе за 7 минут на всем протяжении этого говна до Краснодара...а это значит ..генерал Марченко включил Счётчик...
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22.08.2022 22:19 Відповісти
*** буду, армию дронов своими глазами видел...
По телевизору...
В кино...
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22.08.2022 22:31 Відповісти
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22.08.2022 22:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=yJPijblXPLc https://www.youtube.com/watch?v=yJPijblXPLc

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22.08.2022 23:00 Відповісти
посейдоны уже куплены
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22.08.2022 23:02 Відповісти
Цікаво, а на фронт ці дрони потраплять укомплектовані, чи ярмак з них познімає пропелери, як познімав оптику з джовелінів ?
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22.08.2022 23:09 Відповісти
Не расслабляйтесь.

Скоро на мордоре :
"Объем российского рынка дронов к 2030 году может вырасти до 10% от мирового
гендиректор "Аэронекст" Бабинцев предположил возможный рост российского рынка дронов"

Предположить засуху, понос или импотенцию ещё куда ни шло.
Но как предположить рост производства высокотехнологичной продукции в стране, никогда не имевшей своей базы для этого и живущей в условиях беспрецедентных санкций?
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23.08.2022 05:25 Відповісти
 
 