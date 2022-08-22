Армія дронів: ЗСУ отримали 472 безпілотники. ВIДЕО

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав, який мають вигляд одночасно запущені 472 БПЛА безпілотники з Армії дронів.

Про це Федоров написав у Telegram і опублікував відео, передає Цензор.НЕТ.

"472 безпілотники отримала Армія дронів. Оскільки дрони приїжджають до нас партіями, складно показати, який вигляд вони мають усі разом. Дякую кожному, хто продовжує донатити та дронатити (https://u24.gov.ua/uk/dronation). Більше дронів — більше врятованих життів наших воїнів", - написав міністр.

Нові дрони — на підході.

Федоров зазначив, що частина безпілотників вже виконує бойові завдання на фронті.

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