Українські воїни приземлили та затрофеїли російський безпілотник

На запорізькому напрямку українські військові приземлили ворожий БПЛА.

Про це повідомили на сторінці Запорізької окремої бригади територіальної оборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворожий безпілотник майже неушкоджений, тож придатний для використання проти ворога під час виконання бойових завдань.

"Ось і все! Долітався і став трофеєм Запорізької окремої бригади територіальної оборони, майже не ушкоджений, крім пропелера. Попрацює тепер на нас", - йдеться в повідомленні.

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