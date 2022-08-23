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Новини Війна
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Повітряні Сили знищили 3 БПЛА оперативно-тактичного рівня за добу

бпла

Підрозділи Повітряних Сил ЗСУ знищили три безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

"22 серпня підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено три безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Повітряні Сили завдали близько десяти авіаударів по позиціях рашистів та знищили 7 БПЛА, два "Калібри" і вертоліт Ка-52

Також зазначається, що ударна авіація Повітряних Сил на кількох напрямках завдала ударів по пунктах постачання пально-мастильних матеріалів, скупченню живої сили та ворожої техніки, позиціях реактивних систем залпового вогню та інших цілях.

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Ніяких емоцій. Знищили, як на роботу.
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23.08.2022 09:44 Відповісти
 
 