Повітряні Сили знищили 3 БПЛА оперативно-тактичного рівня за добу

Підрозділи Повітряних Сил ЗСУ знищили три безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

"22 серпня підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено три безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що ударна авіація Повітряних Сил на кількох напрямках завдала ударів по пунктах постачання пально-мастильних матеріалів, скупченню живої сили та ворожої техніки, позиціях реактивних систем залпового вогню та інших цілях.