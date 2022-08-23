Повітряні Сили знищили 3 БПЛА оперативно-тактичного рівня за добу
Підрозділи Повітряних Сил ЗСУ знищили три безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.
"22 серпня підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено три безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що ударна авіація Повітряних Сил на кількох напрямках завдала ударів по пунктах постачання пально-мастильних матеріалів, скупченню живої сили та ворожої техніки, позиціях реактивних систем залпового вогню та інших цілях.
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Олег Кущ #490032
показати весь коментар23.08.2022 09:44 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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