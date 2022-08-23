СБУ призывает украинцев быть бдительными в День Независимости: Можно ожидать провокаций

Во время важных для украинцев праздников Дня Государственного флага и Дня Независимости каждый из нас должен с особым вниманием отнестись к общественной и собственной безопасности.

Об этом подчеркивают в СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Ведь за шесть месяцев полноценной войны враг продемонстрировал свою циничную политику в отношении мирного населения. Почти ежедневно со стороны РФ происходят запуски ракет, удары по гражданской и жилищной инфраструктуре, приводящие к гибели людей, разрушениям и пожарам. От них страдают города и села в любом уголке Украины", - напоминают в Службе безопасности.

Как отмечается, врага особенно задевает несгибаемость украинских защитников и наш патриотизм. Поэтому, учитывая действия страны-террориста и ее тяготение к символизму, провокаций можно ожидать и в ближайшие праздничные дни.

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Силы безопасности и обороны Украины, как всегда, делают все для безопасности граждан. Но сейчас важны бдительность и осмотрительность каждого гражданина.

Следовательно, СБУ призывает украинцев:

соблюдать комендантский час, установленный для вашего региона;

не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях;

ограничить посещение массовых мероприятий в публичных и общественных местах;

сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, находящихся в неположенных местах.

"Но главное, в любое время – помогать украинским защитникам приближать нашу Победу! Все будет Украина!" - резюмируется в сообщении.