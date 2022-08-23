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Новости Война
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СБУ призывает украинцев быть бдительными в День Независимости: Можно ожидать провокаций

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Во время важных для украинцев праздников Дня Государственного флага и Дня Независимости каждый из нас должен с особым вниманием отнестись к общественной и собственной безопасности.

Об этом подчеркивают в СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Ведь за шесть месяцев полноценной войны враг продемонстрировал свою циничную политику в отношении мирного населения. Почти ежедневно со стороны РФ происходят запуски ракет, удары по гражданской и жилищной инфраструктуре, приводящие к гибели людей, разрушениям и пожарам. От них страдают города и села в любом уголке Украины", - напоминают в Службе безопасности.

Как отмечается, врага особенно задевает несгибаемость украинских защитников и наш патриотизм. Поэтому, учитывая действия страны-террориста и ее тяготение к символизму, провокаций можно ожидать и в ближайшие праздничные дни.

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Силы безопасности и обороны Украины, как всегда, делают все для безопасности граждан. Но сейчас важны бдительность и осмотрительность каждого гражданина.

Следовательно, СБУ призывает украинцев:

  • соблюдать комендантский час, установленный для вашего региона;
  • не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях;
  • ограничить посещение массовых мероприятий в публичных и общественных местах;
  • сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, находящихся в неположенных местах.

"Но главное, в любое время – помогать украинским защитникам приближать нашу Победу! Все будет Украина!" - резюмируется в сообщении.

Автор: 

День Независимости (1196) обстрел (28274) СБУ (20134)


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Назавтра багато хто зі знайомих , планує виїзд за межі міста .
Хоча , кацапня може вдарити не обов'язково і завтра . Бо ж знають що на їхні ракети будуть чекати саме 24 го .. .
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23.08.2022 14:12 Ответить
та стрьомно по лісу лазити..розтяжки, міни..хз хто й хз що понапихували у лісах..
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23.08.2022 14:34 Ответить
Ну це Полтава . Сюди орда ще не дійшла , дякуючи ЗСУ і Богу .
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23.08.2022 14:53 Ответить
Да не буде ніхера, ще не встигли дороги добудувати, щоб кацапи пішли в наступ! Ще 2-3 місяці і новий штурм буде
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23.08.2022 14:15 Ответить
Был очень бдительным 17 марта...ракета взорвалась между моим домом и домом соседа..руины обоих домов меня с женой не похоронили...но решил найти паспорта и другие документы на развалинах...раздался взрыв...дальше помню граница Польши...я весь в бинтах а рядом жена..но не плакала...в Чехії сделали три операции руки ноги спасли...но правая рука почти не работает...разве что вилку ложку держит...да сигарету...
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23.08.2022 15:01 Ответить
 
 