СБУ закликає українців бути пильними на День Незалежності: Можна очікувати провокацій
Під час важливих для українців свят - Дня Державного прапора і Дня Незалежності - кожен із нас повинен з особливою увагою поставитися до громадської та власної безпеки.
Про це наголошують у СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Адже за шість місяців повноцінної війни ворог продемонстрував свою цинічну політику щодо мирного населення. Майже щодня з боку РФ відбуваються запуски ракет, удари по цивільній і житловій інфраструктурі, що спричиняють загибель людей, руйнування та пожежі. Від них потерпають міста і села в будь-якому куточку України", - нагадують у Службі Безпеки.
Як зазначається, ворога особливо зачіпає незламність українських захисників та наш патріотизм. Тож, зважаючи на дії країни-терориста та її тяжіння до символізму, провокацій можна очікувати і в найближчі святкові дні.
Сили безпеки та оборони України, як завжди, роблять все задля безпеки громадян. Але наразі важливі пильність і обачність кожного громадянина.
Відтак СБУ закликає українців:
• дотримуватися комендантської години, встановленої для вашого регіону;
• не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і перебувати в укриттях;
• обмежити відвідування масових заходів у публічних і громадських місцях;
• повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які перебувають у неналежних місцях.
"Та головне, у будь-який час - допомагати українським захисникам наближати нашу Перемогу! Все буде Україна!", - резюмується у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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Хоча , кацапня може вдарити не обов'язково і завтра . Бо ж знають що на їхні ракети будуть чекати саме 24 го .. .