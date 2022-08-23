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Аллею смелости, посвященную друзьям Украины, открыли возле Верховной Рады

алея,сміливості

На площади Конституции возле здания Верховной Рады заложена Аллея смелости, на которой будут высечены имена международных друзей и партнеров Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Участие в открытии принял президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентом Польши Анджеем Дудой, имя которого первым появилось на Аллее.

"Сегодня хочу в присутствии президента Польши Анджея Дуды открыть Аллею смелости. Имя президента Польши Анджея Дуды всегда будет на этой аллее. Это символ смелости, символ дружбы, символ поддержки Украины, когда она действительно необходима", - сказал Зеленский.

Он также рассказал, что на Аллее будут высечены имена не только политических лидеров, а всех западных партнеров, партнеров из других стран, которые с первых дней полномасштабного вторжения россии были с Украиной.

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Автор: 

ВР (29303) дружба (66) Зеленский Владимир (21096) помощь (7910)


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Топ комментарии
+13
артист є артист...а нам потрібен президент
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23.08.2022 14:59 Ответить
+11
Алею сміливості відкривав чувак, який 4 рази відкосив від армії.
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23.08.2022 15:17 Ответить
+8
Шоу-мен і війна для нього теж шоу
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23.08.2022 15:02 Ответить
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артист є артист...а нам потрібен президент
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23.08.2022 14:59 Ответить
Він не вчився на актора. Він блазень.
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23.08.2022 16:20 Ответить
він юрист
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24.08.2022 10:36 Ответить
Шоу-мен і війна для нього теж шоу
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23.08.2022 15:02 Ответить
А Героїв України?
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23.08.2022 15:05 Ответить
Спробуйте лікуватися. Може ще не пізно.
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23.08.2022 15:14 Ответить
в очікувані пам'ятника йому зеленому..

якісь гібрід між Наполеоном і Леніном..

манія величи..діток і ходоків вже кормив і поздоровлював..капець..

цікаво, зайців веслом ще глушив??
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23.08.2022 15:06 Ответить
Зеля запросить на алею Абрамовича за те, що він 400 000 українців врятував, потім прем'єра Ізраїлю, Президента Ізраїлю, директора Альфа-Банку тощо.
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23.08.2022 15:14 Ответить
Алею сміливості відкривав чувак, який 4 рази відкосив від армії.
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23.08.2022 15:17 Ответить
Ну так його зірка у вигляді 4-х повісток під склом буде при вході в цю аллею.
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23.08.2022 15:30 Ответить
Алею.З одним "л".Але повісток все таки чотири.
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23.08.2022 15:33 Ответить
не "забирає", все, що робитьЗаморочує БоНеВтікНайЗеленіший.
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23.08.2022 15:25 Ответить
А с чего вы взяли что Ze.. шоу-мэн?шоу Мэн в моем понимании это..шоу Бенни Хилла...или Одесских Джентльменов Олега Филимонова..на крайняк таким было шоу Стыцковского типа дяревня.. дураков...🤣😂
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23.08.2022 15:42 Ответить
Маски-шоу наше все)
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23.08.2022 23:57 Ответить
А боневтик Оманский там с какого бока, Чмо которое должно было подписать капитуляцыю и свалить...
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23.08.2022 18:08 Ответить
 
 