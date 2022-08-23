Аллею смелости, посвященную друзьям Украины, открыли возле Верховной Рады

На площади Конституции возле здания Верховной Рады заложена Аллея смелости, на которой будут высечены имена международных друзей и партнеров Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Участие в открытии принял президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентом Польши Анджеем Дудой, имя которого первым появилось на Аллее.

"Сегодня хочу в присутствии президента Польши Анджея Дуды открыть Аллею смелости. Имя президента Польши Анджея Дуды всегда будет на этой аллее. Это символ смелости, символ дружбы, символ поддержки Украины, когда она действительно необходима", - сказал Зеленский.

Он также рассказал, что на Аллее будут высечены имена не только политических лидеров, а всех западных партнеров, партнеров из других стран, которые с первых дней полномасштабного вторжения россии были с Украиной.

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