Аллею смелости, посвященную друзьям Украины, открыли возле Верховной Рады
На площади Конституции возле здания Верховной Рады заложена Аллея смелости, на которой будут высечены имена международных друзей и партнеров Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
Участие в открытии принял президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентом Польши Анджеем Дудой, имя которого первым появилось на Аллее.
"Сегодня хочу в присутствии президента Польши Анджея Дуды открыть Аллею смелости. Имя президента Польши Анджея Дуды всегда будет на этой аллее. Это символ смелости, символ дружбы, символ поддержки Украины, когда она действительно необходима", - сказал Зеленский.
Он также рассказал, что на Аллее будут высечены имена не только политических лидеров, а всех западных партнеров, партнеров из других стран, которые с первых дней полномасштабного вторжения россии были с Украиной.
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якісь гібрід між Наполеоном і Леніном..
манія величи..діток і ходоків вже кормив і поздоровлював..капець..
цікаво, зайців веслом ще глушив??