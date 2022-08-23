УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11308 відвідувачів онлайн
Новини
4 396 16

Алею сміливості, присвячену друзям України, відкрили біля Верховної Ради

алея,сміливості

На площі Конституції біля будівлі Верховної Ради започатковано Алею сміливості, на якій будуть викарбовані імена міжнародних друзів і партнерів України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Участь у відкритті взяв Президент України Володимир Зеленський разом з Президентом Польщі Анджеєм Дудою, ім'я якого першим з'явилося на Алеї.

"Сьогодні хочу в присутності Президента Польщі Анджея Дуди відкрити Алею сміливості. Ім'я Президента Польщі Анджея Дуди завжди буде на цій алеї. Це символ сміливості, символ дружби, символ підтримки України тоді, коли вона дійсно потрібна", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Формат участі у саміті G20 залежатиме від ситуації на фронті, - Зеленський

Він також розповів, що на Алеї будуть закарбовані імена не тільки політичних лідерів, а всіх західних партнерів, партнерів з інших країн, які з перших днів повномасштабного вторгнення росії були з Україною.

Автор: 

ВР (14940) дружба (96) Зеленський (23653) допомога (8280)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
артист є артист...а нам потрібен президент
показати весь коментар
23.08.2022 14:59
+11
Алею сміливості відкривав чувак, який 4 рази відкосив від армії.
показати весь коментар
23.08.2022 15:17
+8
Шоу-мен і війна для нього теж шоу
показати весь коментар
23.08.2022 15:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
артист є артист...а нам потрібен президент
показати весь коментар
23.08.2022 14:59 Відповісти
Він не вчився на актора. Він блазень.
показати весь коментар
23.08.2022 16:20 Відповісти
він юрист
показати весь коментар
24.08.2022 10:36 Відповісти
Шоу-мен і війна для нього теж шоу
показати весь коментар
23.08.2022 15:02 Відповісти
А Героїв України?
показати весь коментар
23.08.2022 15:05 Відповісти
Спробуйте лікуватися. Може ще не пізно.
показати весь коментар
23.08.2022 15:14 Відповісти
в очікувані пам'ятника йому зеленому..

якісь гібрід між Наполеоном і Леніном..

манія величи..діток і ходоків вже кормив і поздоровлював..капець..

цікаво, зайців веслом ще глушив??
показати весь коментар
23.08.2022 15:06 Відповісти
Зеля запросить на алею Абрамовича за те, що він 400 000 українців врятував, потім прем'єра Ізраїлю, Президента Ізраїлю, директора Альфа-Банку тощо.
показати весь коментар
23.08.2022 15:14 Відповісти
Алею сміливості відкривав чувак, який 4 рази відкосив від армії.
показати весь коментар
23.08.2022 15:17 Відповісти
Ну так його зірка у вигляді 4-х повісток під склом буде при вході в цю аллею.
показати весь коментар
23.08.2022 15:30 Відповісти
Алею.З одним "л".Але повісток все таки чотири.
показати весь коментар
23.08.2022 15:33 Відповісти
не "забирає", все, що робитьЗаморочує БоНеВтікНайЗеленіший.
показати весь коментар
23.08.2022 15:25 Відповісти
А с чего вы взяли что Ze.. шоу-мэн?шоу Мэн в моем понимании это..шоу Бенни Хилла...или Одесских Джентльменов Олега Филимонова..на крайняк таким было шоу Стыцковского типа дяревня.. дураков...🤣😂
показати весь коментар
23.08.2022 15:42 Відповісти
Маски-шоу наше все)
показати весь коментар
23.08.2022 23:57 Відповісти
А боневтик Оманский там с какого бока, Чмо которое должно было подписать капитуляцыю и свалить...
показати весь коментар
23.08.2022 18:08 Відповісти
 
 