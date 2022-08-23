Мир никогда не признает попыток РФ оккупировать территорию Украины, - Шольц

Мир не признал аннексии Россией Крыма восемь лет назад, не признает и попытки аннексировать новые украинские территории.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, обращаясь к участникам второго саммита Крымской платформы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Международное сообщество никогда не примет российскую незаконную империалистическую аннексию украинской территории... Мы осуждаем попытки России насильственно интегрировать части украинских территорий. Наше послание четко: любые позорные референдумы и другие попытки изменить статус частей украинской территории никогда не будут признаны", - подчеркнул германский политик.

Он отметил, что "такие шаги делают невозможными любые переговоры".

Российская неспровоцированная и неоправданная, агрессивная война против Украины столкнулась с сильным сопротивлением украинского народа, решительность и мужество которого вызывает уважение по всему миру, сказал Шольц.

Украина, как отметил он, отказалась подчиниться праву сильного, ситуации, когда великие государства могут "проглотить" меньшие, когда захотят.

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Саммит Крымской платформы демонстрирует, что партнеры Украины сегодня более сплоченные, чем когда-либо, убежден Шольц. Он назвал проведение саммита более чем своевременным и напомнил, что именно сегодня мир чтит память жертв сталинизма и фашизма.