Світ ніколи не визнає спроб РФ окупувати територію України, - Шольц
Світ не визнав анексії Росією Криму вісім років тому, не визнає і спроб анексувати нові українські території.
Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, звертаючись до учасників другого саміту Кримської платформи, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Міжнародна спільнота ніколи не прийме російську незаконну імперіалістичну анексію української території... Ми засуджуємо спроби Росії насильно інтегрувати частини українських територій. Наше послання є чітким: будь-які ганебні референдуми та інші намагання змінити статус частин української території ніколи не будуть визнані", - підкреслив німецький політик.
Він зауважив, що "такі кроки унеможливлять будь-які переговори".
Російська неспровокована та невиправдана, агресивна війна проти України зіткнулася з сильним спротивом українського народу, рішучість та мужність якого викликає повагу в усьому світі, сказав Шольц.
Україна, як зазначив він, відмовилася підкоритися праву сильного, ситуації, коли великі держави можуть "проковтнути" менші, коли захочуть.
Саміт Кримської платформи демонструє, що партнери Україні є сьогодні більш згуртованими, ніж будь-коли, переконаний Шольц. Він назвав проведення саміту більш ніж вчасним і нагадав, що саме сьогодні світ вшановує пам’ять жертв сталінізму та фашизму.
Будь ласка, зачекайте...
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він уже говорить про "невизнання" - наче ми вже програли й сидимо під кацапським віником
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Ми як буфер для них від кацапів...
Захищаємо їхне вольготне життя,а вони нам зброю постачають мізерними порціями...
Ми були не готові,то зрозуміло,без коментарів.
А галопірующая економіка чим займалась?
Ми дякуємо й за те,що дають,але цього мало!
Світ ніколи не визнає спроб РФ окупувати територію України, - Шольц. А Мінські Угоди, по правилах Кремля, це визнання окупації Криму та частину Донбасу? А випадкова партія Шольца до цього має відношення?
Тому ця заява на 6 міс війни, Світ ніколи не визнає спроб РФ окупувати територію України, - Шольц, здається має бути трохи іншої та дуже персональною - Світ ніколи не визнає спроб РФ окупувати територію України, а Німеччина? В підкидного дурня можна грати і по іншим правилах.
Не? Не грають - Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу звинуватив деякі країни-члени НАТО в начебто бажанні затягнути агресивну російську війну проти України. Джерело:
"Є країни, які хочуть, щоб Захід продовжував війну. Йдеться про країни-члени НАТО. Я говорю не лише про США, а про країни Альянсу. Були сили, які намагалися саботувати зернові домовленості. Хочу одразу обмовитися, що йдеться не про Сполучені Штати, а про Європу", - зазначив глава МЗС.
За словами Чавушоглу, угода про припинення бойових дій має бути націлена на забезпечення цілісності України.
Це не троллінг когось? Якщо США дає із наростанням допомогу, а хтось інший...
У Берліні побоюються, що Путін може скористатися «навіть тимчасовим проломом в оборонній готовності НАТО»
Міністерство оборони Німеччини відхилило пропозицію депутатів Бундестагу від керівної коаліції надати Україні більше зброї і, якщо буде потрібно, погодитись на ослаблення Бундесверу. Через загрозу, що походить від Росії за президента Володимира Путіна, Німеччина не може піти на подібні ризики. Про це https://www.dw.com/ru/minoborony-frg-otklonilo-predlozhenie-postavit-ukraine-bolshe-oruzhija/a-62891277 заявив офіційний представник військового відомства.
!!!«Справді, ми маємо бути готові до того, що Путін скористається будь-якою слабкістю і навіть тимчасовим проломом в оборонній готовності НАТО», - зазначив він!!!
!!!Шольц когось за !!!дурнів вважає?
Plusquamperfekt - Мінськ-1,2 перетворити в політиці на Präsens... цікаво опозицію Німеччини це зацікавить?)))
Биография[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86,_%D0%9E%D0%BB%D0%B0%D1%84&veaction=edit§ion=1&editintro=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Editnotice/%D0%9D%D1%8B%D0%BD%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86,_%D0%9E%D0%BB%D0%B0%D1%84&action=edit§ion=1&editintro=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Editnotice/%D0%9D%D1%8B%D0%BD%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5 править код ]
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Olaf_Scholz_1984.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Olaf_Scholz_1984.jpg
Шольц в 1984 году
Шольц родился в семье текстильщика 14 июня 1958 года в Оснабрюке, в Нижней Саксонии, но вырос в гамбургском районе Ральштедтhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86,_%D0%9E%D0%BB%D0%B0%D1%84#cite_note-5 [5] .
Шольц вступил в СДПГ в 1975 году, будучи учеником старшей школы, где он стал участником https://ru.wikipedia.org/wiki/Jusos Jusos (сокращение от «Молодые социалисты»), молодёжной организации СДПГ. С 1982 года по 1988 год он был заместителем федерального председателя Jusos, с 1987 года по 1989 год также был https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82 вице-президентом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8 Международного союза социалистической молодежи . Во время работы в Jusos он поддерживал Freudenberger Kreis (крыло Stamokap университетских групп Jusos), а также журнал SPW и в статьях пропагандировал «преодоление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0 капиталистической экономики ». В нём Шольц критикует «агрессивно-империалистическую https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0 Организацию Североатлантического договора », Федеративную республику как «европейский оплот большого бизнеса» и социально-либеральную коалицию, которая ставит «голое сохранение власти выше любых форм предметных споров».
В нём Шольц критикует «агрессивно-империалистическую https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0 Организацию Североатлантического договора »... гра в підкидного дурня зі постачанням зброї Україні, якось збігаються із поглядами 90х.
Але ще цікавіше риса поведінки - заперечення(ігнорування) критики...
Шольц про себе про цей самий період.
STUDIUM https://olaf-scholz.spd.de/meine-ziele/
Ich zähle zu denen, die die Chancen genutzt haben, studieren zu können. Das habe ich wie viele andere auch dem Engagement sozialdemokratischer Bildungspolitiker zu verdanken. Ich studierte in Hamburg Rechtswissenschaften und machte danach meinen Zivildienst.
Von 1982 bis 1988 war ich stellvertretender Bundesvorsitzender der Jusos, der Jugendorganisation der SPD. Von 1987 bis 1989 außerdem Vizepräsident der International Union of Socialists Youth. Ab Ende der achtziger Jahre arbeitete ich als Anwalt für Arbeitsrecht. In dieser Zeit vertrat ich hunderte Beschäftigte in Kündigungsschutzklagen. Im Zuge der Wiedervereinigung beriet ich viele neue Betriebsräte in den Verhandlungen mit der Treuhand-Gesellschaft.
Без перекладу зрозуміло, що своє відношення до Нато мовчить. Випадковість?
meine-ziele (Мой цілі) https://olaf-scholz.spd.de/meine-ziele/ - знову мовчання.
Здається хтось має бігти поперед поїзду в нових реаліях))