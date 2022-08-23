Світ ніколи не визнає спроб РФ окупувати територію України, - Шольц

Світ не визнав анексії Росією Криму вісім років тому, не визнає і спроб анексувати нові українські території.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, звертаючись до учасників другого саміту Кримської платформи, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міжнародна спільнота ніколи не прийме російську незаконну імперіалістичну анексію української території... Ми засуджуємо спроби Росії насильно інтегрувати частини українських територій. Наше послання є чітким: будь-які ганебні референдуми та інші намагання змінити статус частин української території ніколи не будуть визнані", - підкреслив німецький політик.

Він зауважив, що "такі кроки унеможливлять будь-які переговори".

Російська неспровокована та невиправдана, агресивна війна проти України зіткнулася з сильним спротивом українського народу, рішучість та мужність якого викликає повагу в усьому світі, сказав Шольц.

Україна, як зазначив він, відмовилася підкоритися праву сильного, ситуації, коли великі держави можуть "проковтнути" менші, коли захочуть.

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Саміт Кримської платформи демонструє, що партнери Україні є сьогодні більш згуртованими, ніж будь-коли, переконаний Шольц. Він назвав проведення саміту більш ніж вчасним і нагадав, що саме сьогодні світ вшановує пам’ять жертв сталінізму та фашизму.