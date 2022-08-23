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Новини Війна
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Світ ніколи не визнає спроб РФ окупувати територію України, - Шольц

олаф,шольц

Світ не визнав анексії Росією Криму вісім років тому, не визнає і спроб анексувати нові українські території.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, звертаючись до учасників другого саміту Кримської платформи, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міжнародна спільнота ніколи не прийме російську незаконну імперіалістичну анексію української території... Ми засуджуємо спроби Росії насильно інтегрувати частини українських територій. Наше послання є чітким: будь-які ганебні референдуми та інші намагання змінити статус частин української території ніколи не будуть визнані", - підкреслив німецький політик.

Він зауважив, що "такі кроки унеможливлять будь-які переговори".

Російська неспровокована та невиправдана, агресивна війна проти України зіткнулася з сильним спротивом українського народу, рішучість та мужність якого викликає повагу в усьому світі, сказав Шольц.

Україна, як зазначив він, відмовилася підкоритися праву сильного, ситуації, коли великі держави можуть "проковтнути" менші, коли захочуть.

Також читайте: Шольц та Трюдо засудили військову агресію Росії проти України та обговорили подальшу підтримку українців

Саміт Кримської платформи демонструє, що партнери Україні є сьогодні більш згуртованими, ніж будь-коли, переконаний Шольц. Він назвав проведення саміту більш ніж вчасним і нагадав, що саме сьогодні світ вшановує пам’ять жертв сталінізму та фашизму.

Автор: 

Крим (14122) окупація (6657) Шольц Олаф (1134)


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Топ коментарі
+8
да нас ето как то не очень успокаивает. Абхазию, приднестровье,осетию и даже крым мир не признает уже десятки лет, и ето не мешает им с Рашкой торговать и развивать отношения
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23.08.2022 16:10
+4
Північні потоки 1 і 2 кажуть, що Шольц тупо бреше, як і його попередники.
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23.08.2022 16:07
+4
от же ж курва!

він уже говорить про "невизнання" - наче ми вже програли й сидимо під кацапським віником

*****
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23.08.2022 16:08
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Північні потоки 1 і 2 кажуть, що Шольц тупо бреше, як і його попередники.
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23.08.2022 16:07 Відповісти
от же ж курва!

він уже говорить про "невизнання" - наче ми вже програли й сидимо під кацапським віником

*****
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23.08.2022 16:08 Відповісти
да нас ето как то не очень успокаивает. Абхазию, приднестровье,осетию и даже крым мир не признает уже десятки лет, и ето не мешает им с Рашкой торговать и развивать отношения
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23.08.2022 16:10 Відповісти
"Ніколи не визнає спроб РФ окупувати" звучить як "ніколи не визнає РФ окупантом".
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23.08.2022 16:12 Відповісти
Саме головне, що МИ не збираємось цього визнавати і ніколи не визнаємо!
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23.08.2022 16:12 Відповісти
А нам что с того? Вы крым и дамбас тоже 8 лет не признавали. И что в итоге? Даже санкция на рашистов нормальных не наложили. Вместо этого постоянно давили на Украину чтобы мы и воду в окупированнй крым поставляли и пенсии платили и блокаду сняли для торговли с террористами.
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23.08.2022 16:14 Відповісти
Только ***** как то все равно, Крым уже 8 лет никто не признает и что с этого
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23.08.2022 16:47 Відповісти
"козырь бы заставил" - проворчал зе, стирая грязное бельё своего хозяина.
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23.08.2022 16:49 Відповісти
Бл*ть як же ж він за*ба
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23.08.2022 16:56 Відповісти
Успокоил.(((
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23.08.2022 16:59 Відповісти
Складається враження,що вони розуміли - Україна не здасться,буде стримувати орків ціною життів наших захисників.
Ми як буфер для них від кацапів...
Захищаємо їхне вольготне життя,а вони нам зброю постачають мізерними порціями...
Ми були не готові,то зрозуміло,без коментарів.
А галопірующая економіка чим займалась?
Ми дякуємо й за те,що дають,але цього мало!
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23.08.2022 17:23 Відповісти
Зрозуміло, що метою рашистської пітьми є не тільки знищення України й українців, а й загарбання родючої української землі, щоб керувати людством вже через загрозу голоду, оскільки попередній план "енергетичної наддержави" і покарання холодною зимою провалився.
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23.08.2022 17:37 Відповісти
Кажуть Шольц із таких політиків, яких ні скандали, ні промахи не беруть... і він далі гне свою лінію.

Світ ніколи не визнає спроб РФ окупувати територію України, - Шольц. А Мінські Угоди, по правилах Кремля, це визнання окупації Криму та частину Донбасу? А випадкова партія Шольца до цього має відношення?

Тому ця заява на 6 міс війни, Світ ніколи не визнає спроб РФ окупувати територію України, - Шольц, здається має бути трохи іншої та дуже персональною - Світ ніколи не визнає спроб РФ окупувати територію України, а Німеччина? В підкидного дурня можна грати і по іншим правилах.

Не? Не грають - Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу звинуватив деякі країни-члени НАТО в начебто бажанні затягнути агресивну російську війну проти України. Джерело:

"Є країни, які хочуть, щоб Захід продовжував війну. Йдеться про країни-члени НАТО. Я говорю не лише про США, а про країни Альянсу. Були сили, які намагалися саботувати зернові домовленості. Хочу одразу обмовитися, що йдеться не про Сполучені Штати, а про Європу", - зазначив глава МЗС.

За словами Чавушоглу, угода про припинення бойових дій має бути націлена на забезпечення цілісності України.
Це не троллінг когось? Якщо США дає із наростанням допомогу, а хтось інший...

У Берліні побоюються, що Путін може скористатися «навіть тимчасовим проломом в оборонній готовності НАТО»

Міністерство оборони Німеччини відхилило пропозицію депутатів Бундестагу від керівної коаліції надати Україні більше зброї і, якщо буде потрібно, погодитись на ослаблення Бундесверу. Через загрозу, що походить від Росії за президента Володимира Путіна, Німеччина не може піти на подібні ризики. Про це https://www.dw.com/ru/minoborony-frg-otklonilo-predlozhenie-postavit-ukraine-bolshe-oruzhija/a-62891277 заявив офіційний представник військового відомства.

!!!«Справді, ми маємо бути готові до того, що Путін скористається будь-якою слабкістю і навіть тимчасовим проломом в оборонній готовності НАТО», - зазначив він!!!

!!!Шольц когось за !!!дурнів вважає?
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23.08.2022 17:52 Відповісти
Можна в дурня в політиці Німеччини зіграти по інших правилах...

Plusquamperfekt - Мінськ-1,2 перетворити в політиці на Präsens... цікаво опозицію Німеччини це зацікавить?)))
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23.08.2022 18:06 Відповісти
Цікаво, а які справжні політичні погляди Шольца?

Биография[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86,_%D0%9E%D0%BB%D0%B0%D1%84&veaction=edit&section=1&editintro=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Editnotice/%D0%9D%D1%8B%D0%BD%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86,_%D0%9E%D0%BB%D0%B0%D1%84&action=edit&section=1&editintro=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Editnotice/%D0%9D%D1%8B%D0%BD%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5 править код ]

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Olaf_Scholz_1984.jpg?uselang=ru

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Olaf_Scholz_1984.jpg
Шольц в 1984 году

Шольц родился в семье текстильщика 14 июня 1958 года в Оснабрюке, в Нижней Саксонии, но вырос в гамбургском районе Ральштедтhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86,_%D0%9E%D0%BB%D0%B0%D1%84#cite_note-5 [5] .

Шольц вступил в СДПГ в 1975 году, будучи учеником старшей школы, где он стал участником https://ru.wikipedia.org/wiki/Jusos Jusos (сокращение от «Молодые социалисты»), молодёжной организации СДПГ. С 1982 года по 1988 год он был заместителем федерального председателя Jusos, с 1987 года по 1989 год также был https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82 вице-президентом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8 Международного союза социалистической молодежи . Во время работы в Jusos он поддерживал Freudenberger Kreis (крыло Stamokap университетских групп Jusos), а также журнал SPW и в статьях пропагандировал «преодоление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0 капиталистической экономики ». В нём Шольц критикует «агрессивно-империалистическую https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0 Организацию Североатлантического договора », Федеративную республику как «европейский оплот большого бизнеса» и социально-либеральную коалицию, которая ставит «голое сохранение власти выше любых форм предметных споров».

В нём Шольц критикует «агрессивно-империалистическую https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0 Организацию Североатлантического договора »... гра в підкидного дурня зі постачанням зброї Україні, якось збігаються із поглядами 90х.

Але ще цікавіше риса поведінки - заперечення(ігнорування) критики...
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23.08.2022 20:04 Відповісти
Цікаво, а які справжні політичні погляди Шольца?

Шольц про себе про цей самий період.

STUDIUM https://olaf-scholz.spd.de/meine-ziele/

Ich zähle zu denen, die die Chancen genutzt haben, studieren zu können. Das habe ich wie viele andere auch dem Engagement sozialdemokratischer Bildungspolitiker zu verdanken. Ich studierte in Hamburg Rechtswissenschaften und machte danach meinen Zivildienst.

Von 1982 bis 1988 war ich stellvertretender Bundesvorsitzender der Jusos, der Jugendorganisation der SPD. Von 1987 bis 1989 außerdem Vizepräsident der International Union of Socialists Youth. Ab Ende der achtziger Jahre arbeitete ich als Anwalt für Arbeitsrecht. In dieser Zeit vertrat ich hunderte Beschäftigte in Kündigungsschutzklagen. Im Zuge der Wiedervereinigung beriet ich viele neue Betriebsräte in den Verhandlungen mit der Treuhand-Gesellschaft.



Без перекладу зрозуміло, що своє відношення до Нато мовчить. Випадковість?

meine-ziele (Мой цілі) https://olaf-scholz.spd.de/meine-ziele/ - знову мовчання.

Здається хтось має бігти поперед поїзду в нових реаліях))
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23.08.2022 20:45 Відповісти
Нарешті пан Шьольц прокинувся у своїй затишный берлазі! Та мудрим поглядом зазирнув на світ неспокійний оточуючий. Та вже час не для сну політично-літаргічного, а діла праведного всезагального людського!
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23.08.2022 18:02 Відповісти
Вот уж, этот - просто чемпион по осуждениям, обещаниям и озабоченностям. Забыл, по скромности, поблагодарить за миллион с близким менталитетом беженцев-арбайтеров в экономике Германии. А ещё про 150 тысяч детей, которые пойдут в школу из которых половина станет новыми немцами и не вернётся в Украину. Уже рождёнными, БЕЛЫМИ, не Муслимами, Ахметами, Бекеле и Тадесе
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23.08.2022 19:53 Відповісти
 
 