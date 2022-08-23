Молдова также ощутила последствия войны России против Украины, - Санду

Последствия развязанной Россией войны выходят далеко за пределы Украины, Молдова также ощутила их на себе.

Об этом заявила президент Майя Санду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Шесть месяцев мы живем в мире произвола, в мире без правил, поскольку Россия воюет против Украины. Эта война принесла невыразимые страдания украинскому народу, подорвала международное устройство, основанное на правилах... Последствия этой войны выходят далеко за пределы Украины и нашего региона – мы видим энергетический, продовольственный кризис. Моя страна – не исключение", – сказала Санду.

Санду отметила, что Молдова никогда не будет терпеть несправедливости, и напомнила, что ее страна изначально присоединилась к международному сообществу, осудившему российскую войну против Украины, и призвала к тому, чтобы положить конец этой агрессии.

"Господин Президент Зеленский, молдавские патриоты, которых в нашей стране подавляющее большинство, стоят на стороне Украины и осуждают российскую войну против украинского народа", - заверила Санду.

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