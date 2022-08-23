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Новости Война
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Молдова также ощутила последствия войны России против Украины, - Санду

санду

Последствия развязанной Россией войны выходят далеко за пределы Украины, Молдова также ощутила их на себе.

Об этом заявила президент Майя Санду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Шесть месяцев мы живем в мире произвола, в мире без правил, поскольку Россия воюет против Украины. Эта война принесла невыразимые страдания украинскому народу, подорвала международное устройство, основанное на правилах... Последствия этой войны выходят далеко за пределы Украины и нашего региона – мы видим энергетический, продовольственный кризис. Моя страна – не исключение", – сказала Санду.

Санду отметила, что Молдова никогда не будет терпеть несправедливости, и напомнила, что ее страна изначально присоединилась к международному сообществу, осудившему российскую войну против Украины, и призвала к тому, чтобы положить конец этой агрессии.

"Господин Президент Зеленский, молдавские патриоты, которых в нашей стране подавляющее большинство, стоят на стороне Украины и осуждают российскую войну против украинского народа", - заверила Санду.

Читайте также: Украина и Молдова отстроили участок железной дороги в обход Приднестровья

Автор: 

Молдова (1894) Мая Санду (220)


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Топ комментарии
+11
Это больше вопрос к Украине, вся контрабанда и торговля пнр с миром шла через Украину и в частности через Одессу.
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23.08.2022 18:06 Ответить
+9
Майя, твоё дело не на войну ссылаться, а заблокировать "приднестровский" гадюшник полностью. Пусть они там жрут друг друга.
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23.08.2022 18:02 Ответить
+7
На шостий місяць почула. А, що на 9-й?
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23.08.2022 17:59 Ответить
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На шостий місяць почула. А, що на 9-й?
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23.08.2022 17:59 Ответить
Шось родить.
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23.08.2022 18:03 Ответить
Майя, твоё дело не на войну ссылаться, а заблокировать "приднестровский" гадюшник полностью. Пусть они там жрут друг друга.
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23.08.2022 18:02 Ответить
Это больше вопрос к Украине, вся контрабанда и торговля пнр с миром шла через Украину и в частности через Одессу.
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23.08.2022 18:06 Ответить
так этой истории с той торговлей много лет. Еще с момента когда Остап Бендер двинул через румынское окно на Рио, с орденом золотого руна. Но румыны встретили. Там бабло скаженное летало и летает 30 лет! Там не шутят. И врядли реально повлиять.
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23.08.2022 18:21 Ответить
що їй заважає запросити нас розібратись з 14-ю типо армією?

тим більше, шо ми цілком згодні... в обмін на те, шо лежить там на складах.
а там 152-го калібру...
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23.08.2022 20:37 Ответить
Поздно очнулься
у Украины было время с момента независимости перекрыть этот гадюшник и загон Приднестровья ещё с 90-х
и он давно бы уже издохся
а так все сепары Приднестровья успешно вели бизнес и таскали контрабанду через Одессу и др регионы
и мы ничего не могли с этим делать!!
и даже сегодня про Одессы приехало в Приднестровья с начало войны
к своим подельникам
о чем говорим???
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23.08.2022 19:07 Ответить
Боря, ты поедь в Кишинёвский аэропорт и посмотри, кто к вам сегодня летит из Параши.
Мне пришлось этих уродов видеть своими глазами- там 50% из ГРУ, остальные из ФСБ.
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23.08.2022 23:02 Ответить
Виноградники в Крыму Молдове и Грузии уничтожал братан Горбачева Егор Лигачев..
Майя найди негодяя...
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23.08.2022 18:17 Ответить
Ай да СРАНЬду, а да "молодец"! Не прошло и пол года.
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23.08.2022 18:22 Ответить
Maija....pora prikonchitj pe-me-re.....tam ********** dlja Ukraini lezhat
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23.08.2022 18:26 Ответить
Молдавани стали пити більше вина
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23.08.2022 18:33 Ответить
Как пили, так и пьём.
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23.08.2022 18:59 Ответить
У Молдові , особливо в Кишиневі живе до фіга різніх ватників - росіян (та українців у тому числі), які приїхали туди ще за совка.
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23.08.2022 18:36 Ответить
После войны в 92-ом с россиянами с 14- ой армии в Приднестровье много ваты от нас свалило в росию или в то же Приднестровье или в Украину итд
осталась небольшая часть но ведут себя тихо особенно после того как проиграли выборы и как Долона и его банду начали таскать по судам!!
по этому у с ватой очень быстро решим и поставим на место
то что не видело в Украине сегодня
читаю каждый день новости и удивлён чилим зрадников, колаборантов, предателей, наводчиков И так далее из числа местных украинцев!!!!!!!!!
какждый день в новостях рассказывают об большом количестве уклонистов котрые откупаются от призыва за десятки тысяч долларов
не слышал что бы арестовали хоть одного крупного вора из высшых эталонов власти???
не слышал что бы вернули в бюджет хоть один украденный цент с гос казны??
наблюдаю очередной рейдерские а аки по захвату земель с помощью силовых структур!!!!
у нас во время войны с Приднестровьем небыло слышно о таком количестве предателей!!!
у нас не откупались за деньги от призыва
у нас нет такого уровня коррупции и как никак правосудие взялось чистить крупных воров и возвращать деньги в казну
По этому разберитесь у себя потом будете нам указывать
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23.08.2022 19:21 Ответить
з усім згоден, крім того що порівнювати наші 2 ситуації не доцільно. взагалі не порівнював би нічого в теперішній ситуації, але коментаторам кудись потрібно випустити емоції
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23.08.2022 21:26 Ответить
якось само собою відпало питання про армію Придністров"я, Ох як оркам, які там кантуються, повезло. Ні туди ні сюди. І туловище ціле.
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23.08.2022 19:17 Ответить
Тре не співчуття виражати, а розкатати в тонкий налісник московську заразу на вашій території, щоб не відволікати ЗСУ.
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23.08.2022 19:48 Ответить
То може придністров"я? Бо *********** малувато. А там ще ті війська-газонокосарські.
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23.08.2022 20:47 Ответить
да сдались вам эти боеприпасы. Они там 30 лет лежат, половина сгнила и представляет опасность одним своих лежанием, к нему опасно подходить и лучше не трогать. Никакой боевой ценности нет у тех складов, там все надо утилизировать.
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23.08.2022 21:38 Ответить
У Молдовы нет яиц и желания решить проблему Приднестровья. А им это легче чем Грузии или Украине....
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24.08.2022 01:45 Ответить
 
 