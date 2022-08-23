Молдова также ощутила последствия войны России против Украины, - Санду
Последствия развязанной Россией войны выходят далеко за пределы Украины, Молдова также ощутила их на себе.
Об этом заявила президент Майя Санду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Шесть месяцев мы живем в мире произвола, в мире без правил, поскольку Россия воюет против Украины. Эта война принесла невыразимые страдания украинскому народу, подорвала международное устройство, основанное на правилах... Последствия этой войны выходят далеко за пределы Украины и нашего региона – мы видим энергетический, продовольственный кризис. Моя страна – не исключение", – сказала Санду.
Санду отметила, что Молдова никогда не будет терпеть несправедливости, и напомнила, что ее страна изначально присоединилась к международному сообществу, осудившему российскую войну против Украины, и призвала к тому, чтобы положить конец этой агрессии.
"Господин Президент Зеленский, молдавские патриоты, которых в нашей стране подавляющее большинство, стоят на стороне Украины и осуждают российскую войну против украинского народа", - заверила Санду.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тим більше, шо ми цілком згодні... в обмін на те, шо лежить там на складах.
а там 152-го калібру...
у Украины было время с момента независимости перекрыть этот гадюшник и загон Приднестровья ещё с 90-х
и он давно бы уже издохся
а так все сепары Приднестровья успешно вели бизнес и таскали контрабанду через Одессу и др регионы
и мы ничего не могли с этим делать!!
и даже сегодня про Одессы приехало в Приднестровья с начало войны
к своим подельникам
о чем говорим???
Мне пришлось этих уродов видеть своими глазами- там 50% из ГРУ, остальные из ФСБ.
Майя найди негодяя...
осталась небольшая часть но ведут себя тихо особенно после того как проиграли выборы и как Долона и его банду начали таскать по судам!!
по этому у с ватой очень быстро решим и поставим на место
то что не видело в Украине сегодня
читаю каждый день новости и удивлён чилим зрадников, колаборантов, предателей, наводчиков И так далее из числа местных украинцев!!!!!!!!!
какждый день в новостях рассказывают об большом количестве уклонистов котрые откупаются от призыва за десятки тысяч долларов
не слышал что бы арестовали хоть одного крупного вора из высшых эталонов власти???
не слышал что бы вернули в бюджет хоть один украденный цент с гос казны??
наблюдаю очередной рейдерские а аки по захвату земель с помощью силовых структур!!!!
у нас во время войны с Приднестровьем небыло слышно о таком количестве предателей!!!
у нас не откупались за деньги от призыва
у нас нет такого уровня коррупции и как никак правосудие взялось чистить крупных воров и возвращать деньги в казну
По этому разберитесь у себя потом будете нам указывать