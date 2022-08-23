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Новини Війна
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Молдова також відчула наслідки війни Росії проти України, - Санду

санду

Наслідки розв’язаної Росією війни виходять далеко за межі України, Молдова теж відчула їх на собі.

Про це заявила президентка Майя Санду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Шість місяців ми живемо у світі свавілля, у світі без правил, оскільки росія воює проти України. Ця війна принесла невимовні страждання українському народу, підірвала міжнародний устрій, який ґрунтується на правилах... Наслідки цієї війни виходять далеко за межі України і нашого регіону – ми бачимо енергетичну, продовольчу кризу. Моя країна – не виняток", - наголосила вона.

Санду зазначила, що Молдова ніколи не терпітиме несправедливості, і нагадала, що її країна від самого початку приєдналася до міжнародної спільноти, яка засудила російську війну проти України, і закликала до того, щоб покласти край цій агресії.

"Пане Президенте Зеленський, молдовські патріоти, яких у нашій країні переважна більшість, стоять на боці України і засуджують російську війну проти українського народу", - сказала Санду.

Також читайте: Україна та Молдова відбудували ділянку залізниці в обхід Придністров’я

Автор: 

Молдова (2062) Мая Санду (252)


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Топ коментарі
+11
Это больше вопрос к Украине, вся контрабанда и торговля пнр с миром шла через Украину и в частности через Одессу.
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23.08.2022 18:06
+9
Майя, твоё дело не на войну ссылаться, а заблокировать "приднестровский" гадюшник полностью. Пусть они там жрут друг друга.
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23.08.2022 18:02
+7
На шостий місяць почула. А, що на 9-й?
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23.08.2022 17:59
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На шостий місяць почула. А, що на 9-й?
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23.08.2022 17:59 Відповісти
Шось родить.
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23.08.2022 18:03 Відповісти
Майя, твоё дело не на войну ссылаться, а заблокировать "приднестровский" гадюшник полностью. Пусть они там жрут друг друга.
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23.08.2022 18:02 Відповісти
Это больше вопрос к Украине, вся контрабанда и торговля пнр с миром шла через Украину и в частности через Одессу.
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23.08.2022 18:06 Відповісти
так этой истории с той торговлей много лет. Еще с момента когда Остап Бендер двинул через румынское окно на Рио, с орденом золотого руна. Но румыны встретили. Там бабло скаженное летало и летает 30 лет! Там не шутят. И врядли реально повлиять.
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23.08.2022 18:21 Відповісти
що їй заважає запросити нас розібратись з 14-ю типо армією?

тим більше, шо ми цілком згодні... в обмін на те, шо лежить там на складах.
а там 152-го калібру...
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23.08.2022 20:37 Відповісти
Поздно очнулься
у Украины было время с момента независимости перекрыть этот гадюшник и загон Приднестровья ещё с 90-х
и он давно бы уже издохся
а так все сепары Приднестровья успешно вели бизнес и таскали контрабанду через Одессу и др регионы
и мы ничего не могли с этим делать!!
и даже сегодня про Одессы приехало в Приднестровья с начало войны
к своим подельникам
о чем говорим???
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23.08.2022 19:07 Відповісти
Боря, ты поедь в Кишинёвский аэропорт и посмотри, кто к вам сегодня летит из Параши.
Мне пришлось этих уродов видеть своими глазами- там 50% из ГРУ, остальные из ФСБ.
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23.08.2022 23:02 Відповісти
Виноградники в Крыму Молдове и Грузии уничтожал братан Горбачева Егор Лигачев..
Майя найди негодяя...
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23.08.2022 18:17 Відповісти
Ай да СРАНЬду, а да "молодец"! Не прошло и пол года.
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23.08.2022 18:22 Відповісти
Maija....pora prikonchitj pe-me-re.....tam ********** dlja Ukraini lezhat
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23.08.2022 18:26 Відповісти
Молдавани стали пити більше вина
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23.08.2022 18:33 Відповісти
Как пили, так и пьём.
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23.08.2022 18:59 Відповісти
У Молдові , особливо в Кишиневі живе до фіга різніх ватників - росіян (та українців у тому числі), які приїхали туди ще за совка.
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23.08.2022 18:36 Відповісти
После войны в 92-ом с россиянами с 14- ой армии в Приднестровье много ваты от нас свалило в росию или в то же Приднестровье или в Украину итд
осталась небольшая часть но ведут себя тихо особенно после того как проиграли выборы и как Долона и его банду начали таскать по судам!!
по этому у с ватой очень быстро решим и поставим на место
то что не видело в Украине сегодня
читаю каждый день новости и удивлён чилим зрадников, колаборантов, предателей, наводчиков И так далее из числа местных украинцев!!!!!!!!!
какждый день в новостях рассказывают об большом количестве уклонистов котрые откупаются от призыва за десятки тысяч долларов
не слышал что бы арестовали хоть одного крупного вора из высшых эталонов власти???
не слышал что бы вернули в бюджет хоть один украденный цент с гос казны??
наблюдаю очередной рейдерские а аки по захвату земель с помощью силовых структур!!!!
у нас во время войны с Приднестровьем небыло слышно о таком количестве предателей!!!
у нас не откупались за деньги от призыва
у нас нет такого уровня коррупции и как никак правосудие взялось чистить крупных воров и возвращать деньги в казну
По этому разберитесь у себя потом будете нам указывать
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23.08.2022 19:21 Відповісти
з усім згоден, крім того що порівнювати наші 2 ситуації не доцільно. взагалі не порівнював би нічого в теперішній ситуації, але коментаторам кудись потрібно випустити емоції
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23.08.2022 21:26 Відповісти
якось само собою відпало питання про армію Придністров"я, Ох як оркам, які там кантуються, повезло. Ні туди ні сюди. І туловище ціле.
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23.08.2022 19:17 Відповісти
Тре не співчуття виражати, а розкатати в тонкий налісник московську заразу на вашій території, щоб не відволікати ЗСУ.
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23.08.2022 19:48 Відповісти
То може придністров"я? Бо *********** малувато. А там ще ті війська-газонокосарські.
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23.08.2022 20:47 Відповісти
да сдались вам эти боеприпасы. Они там 30 лет лежат, половина сгнила и представляет опасность одним своих лежанием, к нему опасно подходить и лучше не трогать. Никакой боевой ценности нет у тех складов, там все надо утилизировать.
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23.08.2022 21:38 Відповісти
У Молдовы нет яиц и желания решить проблему Приднестровья. А им это легче чем Грузии или Украине....
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24.08.2022 01:45 Відповісти
 
 