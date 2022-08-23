Молдова також відчула наслідки війни Росії проти України, - Санду

Наслідки розв’язаної Росією війни виходять далеко за межі України, Молдова теж відчула їх на собі.

Про це заявила президентка Майя Санду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Шість місяців ми живемо у світі свавілля, у світі без правил, оскільки росія воює проти України. Ця війна принесла невимовні страждання українському народу, підірвала міжнародний устрій, який ґрунтується на правилах... Наслідки цієї війни виходять далеко за межі України і нашого регіону – ми бачимо енергетичну, продовольчу кризу. Моя країна – не виняток", - наголосила вона.

Санду зазначила, що Молдова ніколи не терпітиме несправедливості, і нагадала, що її країна від самого початку приєдналася до міжнародної спільноти, яка засудила російську війну проти України, і закликала до того, щоб покласти край цій агресії.

"Пане Президенте Зеленський, молдовські патріоти, яких у нашій країні переважна більшість, стоять на боці України і засуджують російську війну проти українського народу", - сказала Санду.

Також читайте: Україна та Молдова відбудували ділянку залізниці в обхід Придністров’я