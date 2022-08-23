Молдова також відчула наслідки війни Росії проти України, - Санду
Наслідки розв’язаної Росією війни виходять далеко за межі України, Молдова теж відчула їх на собі.
Про це заявила президентка Майя Санду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Шість місяців ми живемо у світі свавілля, у світі без правил, оскільки росія воює проти України. Ця війна принесла невимовні страждання українському народу, підірвала міжнародний устрій, який ґрунтується на правилах... Наслідки цієї війни виходять далеко за межі України і нашого регіону – ми бачимо енергетичну, продовольчу кризу. Моя країна – не виняток", - наголосила вона.
Санду зазначила, що Молдова ніколи не терпітиме несправедливості, і нагадала, що її країна від самого початку приєдналася до міжнародної спільноти, яка засудила російську війну проти України, і закликала до того, щоб покласти край цій агресії.
"Пане Президенте Зеленський, молдовські патріоти, яких у нашій країні переважна більшість, стоять на боці України і засуджують російську війну проти українського народу", - сказала Санду.
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тим більше, шо ми цілком згодні... в обмін на те, шо лежить там на складах.
а там 152-го калібру...
у Украины было время с момента независимости перекрыть этот гадюшник и загон Приднестровья ещё с 90-х
и он давно бы уже издохся
а так все сепары Приднестровья успешно вели бизнес и таскали контрабанду через Одессу и др регионы
и мы ничего не могли с этим делать!!
и даже сегодня про Одессы приехало в Приднестровья с начало войны
к своим подельникам
о чем говорим???
Мне пришлось этих уродов видеть своими глазами- там 50% из ГРУ, остальные из ФСБ.
Майя найди негодяя...
осталась небольшая часть но ведут себя тихо особенно после того как проиграли выборы и как Долона и его банду начали таскать по судам!!
по этому у с ватой очень быстро решим и поставим на место
то что не видело в Украине сегодня
читаю каждый день новости и удивлён чилим зрадников, колаборантов, предателей, наводчиков И так далее из числа местных украинцев!!!!!!!!!
какждый день в новостях рассказывают об большом количестве уклонистов котрые откупаются от призыва за десятки тысяч долларов
не слышал что бы арестовали хоть одного крупного вора из высшых эталонов власти???
не слышал что бы вернули в бюджет хоть один украденный цент с гос казны??
наблюдаю очередной рейдерские а аки по захвату земель с помощью силовых структур!!!!
у нас во время войны с Приднестровьем небыло слышно о таком количестве предателей!!!
у нас не откупались за деньги от призыва
у нас нет такого уровня коррупции и как никак правосудие взялось чистить крупных воров и возвращать деньги в казну
По этому разберитесь у себя потом будете нам указывать