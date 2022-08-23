Правительство Швеции объявит о предоставлении дополнительного комплексного пакета помощи Украине, - Андерссон
Швеция предоставит дополнительную помощь для Украины в ближайшее время.
Об этом сообщила глава правительства Швеции Магдалена Андерссон во время второго саммита "Крымской платформы", передает Цензор.НЕТ.
"Мы должны гарантировать продолжение скоординированной реакции международного сообщества, чтобы остановить российскую агрессию и обеспечить ответственность всех ответственных за российскую агрессию. Нам необходимо предупредить подобные агрессии в других регионах. И мое правительство скоро объявит о дополнительном комплексном пакете помощи стойкости Украины. Чем мощнее Украина, тем безопаснее всем нам", – заявила Андерссон.
Детали и содержание пакета помощи премьер не прокомментировала. Из-за российского вторжения в Украину в мире возник энергетический и продовольственный кризис, за это Россия тоже несет полную ответственность.
"Швеция никогда не признает и не будет признавать незаконную аннексию Крыма со стороны России или какие-либо попытки в дальнейшем аннексировать территорию Украины. Должны оставаться едиными в нашей поддержке Украины как сейчас, так и в долгосрочной перспективе", - подчеркнула премьер.
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Речь идет об Австрии и Венгрии. Для всех остальных поставки оружия в Украину не являются табу." Австро-Угорщина вірний союзник кацапської педірації
В Австрии клептократия семейно-кланового типа, все кланы с кацапами лижутся от и до. Без кацапов они в нищету отлетят. Они еще будут и будут гадить, пока якобы по ЕС действуют сообща, но уверен, что будут тоже вредить как можно больше.
А тупі, чи ж то продажні, за відмазками що, мовляв, "Ми не повинні зменьшувати свою обороноздатність", фактично допомагають загарбнику!