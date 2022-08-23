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Новости Помощь Украине Война
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Правительство Швеции объявит о предоставлении дополнительного комплексного пакета помощи Украине, - Андерссон

швеція

Швеция предоставит дополнительную помощь для Украины в ближайшее время.

Об этом сообщила глава правительства Швеции Магдалена Андерссон во время второго саммита "Крымской платформы", передает Цензор.НЕТ.

"Мы должны гарантировать продолжение скоординированной реакции международного сообщества, чтобы остановить российскую агрессию и обеспечить ответственность всех ответственных за российскую агрессию. Нам необходимо предупредить подобные агрессии в других регионах. И мое правительство скоро объявит о дополнительном комплексном пакете помощи стойкости Украины. Чем мощнее Украина, тем безопаснее всем нам", – заявила Андерссон.

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Детали и содержание пакета помощи премьер не прокомментировала. Из-за российского вторжения в Украину в мире возник энергетический и продовольственный кризис, за это Россия тоже несет полную ответственность.

"Швеция никогда не признает и не будет признавать незаконную аннексию Крыма со стороны России или какие-либо попытки в дальнейшем аннексировать территорию Украины. Должны оставаться едиными в нашей поддержке Украины как сейчас, так и в долгосрочной перспективе", - подчеркнула премьер.

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Автор: 

оружие (10196) Швеция (996) Андерсон (8)


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Цікаво, що прапори наші двокольорові мають ознаку синьо(блакитну) - жовту. Може, варто з цього приводу згадати про українську ПРАВДИВУ історію з паном Мезепою та Швецією?
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23.08.2022 18:12 Ответить
Трохи ранішу історію. Як свеї, тобто шведи, двісті років правили в Києві
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23.08.2022 18:19 Ответить
Дякую Швеції за підтримку!
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23.08.2022 18:35 Ответить
"Две страны ЕС отказались поставлять Украине оружие.

Речь идет об Австрии и Венгрии. Для всех остальных поставки оружия в Украину не являются табу." Австро-Угорщина вірний союзник кацапської педірації
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23.08.2022 18:37 Ответить
По-моему, все страны по уровню помощи ведут себя один в один, как и ожидалось после начала войны. Разве что удивила Эстония, которая несмотря на шутки показывает великолепную быстроту и решительность, а также соседние страны и Польшу, кто дал реально много. И в негативной стороне Грузия, от которой я ожидал куда большего (как страны, народ то на 90% за нас и в том числе воюет тоже).

В Австрии клептократия семейно-кланового типа, все кланы с кацапами лижутся от и до. Без кацапов они в нищету отлетят. Они еще будут и будут гадить, пока якобы по ЕС действуют сообща, но уверен, что будут тоже вредить как можно больше.
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23.08.2022 19:01 Ответить
Той випадок, коли розумний розуміє, що війна ведеться не тільки проти України, а проти всієї Європи, просто наразі бойові дії тривають на Українській землі, і старається зробити максимум, аби на цій землі все і скінчилось перемогою.

А тупі, чи ж то продажні, за відмазками що, мовляв, "Ми не повинні зменьшувати свою обороноздатність", фактично допомагають загарбнику!
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23.08.2022 18:48 Ответить
Насколько помню Венгрия в дохлый Ссср поставляла Икарусы и магнитофоны с радиозавода Видеотон..остальное был просто хлам...
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23.08.2022 18:59 Ответить
А ще безпечніше буде якщо кацапів до Швеції не пускати. Тут свинособаки на кожному кроці
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23.08.2022 21:09 Ответить
 
 