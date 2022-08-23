Правительство Швеции объявит о предоставлении дополнительного комплексного пакета помощи Украине, - Андерссон

Швеция предоставит дополнительную помощь для Украины в ближайшее время.

Об этом сообщила глава правительства Швеции Магдалена Андерссон во время второго саммита "Крымской платформы", передает Цензор.НЕТ.

"Мы должны гарантировать продолжение скоординированной реакции международного сообщества, чтобы остановить российскую агрессию и обеспечить ответственность всех ответственных за российскую агрессию. Нам необходимо предупредить подобные агрессии в других регионах. И мое правительство скоро объявит о дополнительном комплексном пакете помощи стойкости Украины. Чем мощнее Украина, тем безопаснее всем нам", – заявила Андерссон.

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Детали и содержание пакета помощи премьер не прокомментировала. Из-за российского вторжения в Украину в мире возник энергетический и продовольственный кризис, за это Россия тоже несет полную ответственность.

"Швеция никогда не признает и не будет признавать незаконную аннексию Крыма со стороны России или какие-либо попытки в дальнейшем аннексировать территорию Украины. Должны оставаться едиными в нашей поддержке Украины как сейчас, так и в долгосрочной перспективе", - подчеркнула премьер.

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