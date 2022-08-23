УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11247 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні Війна
2 046 9

Уряд Швеції оголосить про надання додаткового комплексного пакету допомоги Україні, - Андерссон

швеція

Швеція надасть додаткову допомогу для України найближчим часом.

Про це повідомила очільниця уряду Швеції Маґдалена Андерссон під час Другого саміту Кримської платформи, передає Цензор.НЕТ.

"Ми маємо гарантувати продовження скоординованої реакції міжнародної спільноти, аби зупинити російську агресію та забезпечити відповідальність усіх тих, хто відповідальний за російську агресію. Нам необхідно попередити подібні агресії в інших регіонах. І мій уряд скоро оголосить про додатковий комплексний пакет допомоги стійкості України. Чим потужніша Україна, тим безпечніше всім нам", – заявила Андерссон.

Читайте також: Швеція виступила проти повної заборони на видачу віз росіянам

Деталі та вміст пакету допомоги прем'єрка не прокоментувала. Через російське вторгнення в Україну у світі виникли енергетична та продовольча кризи, за це Росія теж несе повну відповідальність.

"Швеція ніколи не визнає і не визнаватиме незаконну анексію Криму з боку Росії або будь-які спроби в подальшому анексувати територію України. Маємо залишатись єдиними в нашій підтримці України як зараз, так і в довгостроковій перспективі", – наголосила прем'єрка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина планує передати Україіні новітні системи ППО IRIS-T, - Бербок

зброя (7430) Швеція (948) Андерссон Магдалена (8)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаво, що прапори наші двокольорові мають ознаку синьо(блакитну) - жовту. Може, варто з цього приводу згадати про українську ПРАВДИВУ історію з паном Мезепою та Швецією?
показати весь коментар
23.08.2022 18:12 Відповісти
Трохи ранішу історію. Як свеї, тобто шведи, двісті років правили в Києві
показати весь коментар
23.08.2022 18:19 Відповісти
Дякую Швеції за підтримку!
показати весь коментар
23.08.2022 18:35 Відповісти
"Две страны ЕС отказались поставлять Украине оружие.

Речь идет об Австрии и Венгрии. Для всех остальных поставки оружия в Украину не являются табу." Австро-Угорщина вірний союзник кацапської педірації
показати весь коментар
23.08.2022 18:37 Відповісти
По-моему, все страны по уровню помощи ведут себя один в один, как и ожидалось после начала войны. Разве что удивила Эстония, которая несмотря на шутки показывает великолепную быстроту и решительность, а также соседние страны и Польшу, кто дал реально много. И в негативной стороне Грузия, от которой я ожидал куда большего (как страны, народ то на 90% за нас и в том числе воюет тоже).

В Австрии клептократия семейно-кланового типа, все кланы с кацапами лижутся от и до. Без кацапов они в нищету отлетят. Они еще будут и будут гадить, пока якобы по ЕС действуют сообща, но уверен, что будут тоже вредить как можно больше.
показати весь коментар
23.08.2022 19:01 Відповісти
Той випадок, коли розумний розуміє, що війна ведеться не тільки проти України, а проти всієї Європи, просто наразі бойові дії тривають на Українській землі, і старається зробити максимум, аби на цій землі все і скінчилось перемогою.

А тупі, чи ж то продажні, за відмазками що, мовляв, "Ми не повинні зменьшувати свою обороноздатність", фактично допомагають загарбнику!
показати весь коментар
23.08.2022 18:48 Відповісти
Насколько помню Венгрия в дохлый Ссср поставляла Икарусы и магнитофоны с радиозавода Видеотон..остальное был просто хлам...
показати весь коментар
23.08.2022 18:59 Відповісти
А ще безпечніше буде якщо кацапів до Швеції не пускати. Тут свинособаки на кожному кроці
показати весь коментар
23.08.2022 21:09 Відповісти
 
 