Уряд Швеції оголосить про надання додаткового комплексного пакету допомоги Україні, - Андерссон
Швеція надасть додаткову допомогу для України найближчим часом.
Про це повідомила очільниця уряду Швеції Маґдалена Андерссон під час Другого саміту Кримської платформи, передає Цензор.НЕТ.
"Ми маємо гарантувати продовження скоординованої реакції міжнародної спільноти, аби зупинити російську агресію та забезпечити відповідальність усіх тих, хто відповідальний за російську агресію. Нам необхідно попередити подібні агресії в інших регіонах. І мій уряд скоро оголосить про додатковий комплексний пакет допомоги стійкості України. Чим потужніша Україна, тим безпечніше всім нам", – заявила Андерссон.
Деталі та вміст пакету допомоги прем'єрка не прокоментувала. Через російське вторгнення в Україну у світі виникли енергетична та продовольча кризи, за це Росія теж несе повну відповідальність.
"Швеція ніколи не визнає і не визнаватиме незаконну анексію Криму з боку Росії або будь-які спроби в подальшому анексувати територію України. Маємо залишатись єдиними в нашій підтримці України як зараз, так і в довгостроковій перспективі", – наголосила прем'єрка.
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Речь идет об Австрии и Венгрии. Для всех остальных поставки оружия в Украину не являются табу." Австро-Угорщина вірний союзник кацапської педірації
В Австрии клептократия семейно-кланового типа, все кланы с кацапами лижутся от и до. Без кацапов они в нищету отлетят. Они еще будут и будут гадить, пока якобы по ЕС действуют сообща, но уверен, что будут тоже вредить как можно больше.
А тупі, чи ж то продажні, за відмазками що, мовляв, "Ми не повинні зменьшувати свою обороноздатність", фактично допомагають загарбнику!