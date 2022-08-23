Чехия использует председательство в ЕС для помощи Украине, - премьер Фиала

Чехия, как председательствующая в Совете Евросоюза, во втором полугодии 2022 года видит своим приоритетом сохранение солидарности с Украиной и приближение ее победы.

Об этом сказал премьер-министр республики Петр Фиала в выступлении на втором саммите "Крымской платформы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Чехия председательствует в Совете ЕС. Главным приоритетом этого председательства мы видим общий ответ на ситуацию в Украине. Мы должны сделать все для урегулирования ситуации – для Крыма, для Украины и для всех нас", - подчеркнул глава правительства Чешской Республики.

Он отметил: "За прошедший с первого саммита год "ситуация изменилась драматично, но не изменились цели: мы здесь, чтобы говорить о будущем не только Крыма, но и всей Украины".

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По словам Фиалы, интересы участников "Крымской платформы" "моральные, ведь на кону стоят свобода Крыма и права его жителей, но также и прагматическими, ведь стабильность в Черноморском регионе соответствует интересам всех".

"Российский режим драматически нарушает права человека на многих контролируемых им территориях, "и он постоянно пытается заграбастать больше", - отметил глава чешского правительства.

Он назвал общей ошибкой то, что международное сообщество не смогло занять более жесткую позицию против нарушения международного права. "Мы пренебрегали многими предупреждениями и оставались пассивными", - констатировал политик.

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Он обратился к опыту своей родины, Чехословакии, которая в августе 1969 года подверглась оккупации со стороны СССР. В этом контексте Петр Фиала вспомнил Мустафу Джемилева, борца за права человека и одного из лидеров крымскотатарского народа, который в 1969 году мужественно протестовал против оккупации Чехословакии и был брошен за решетку за это. "Сегодня этому человеку российские власти отказывают в праве вернуться домой. Снова к нему большая несправедливость, как и ко многим другим", - сказал чешский премьер.