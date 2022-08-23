В Белгородской области взрываются боеприпасы. Сработал эффект линзы, - губернатор
В районе села Тимоново в Белгородской области (РФ) детонируют боеприпасы.
Никто не пострадал, заявил 23 августа губернатор региона Вячеслав Гладков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на fontanka.ru.
"В результате жаркой погоды (сработал эффект линзы) в районе села Тимоново произошло самовозгорание боеприпасов, которые еще не успели обезвредить саперы", - сообщил губернатор Белгородской области.
По его словам, для обеспечения безопасности жителей было принято решение разместить их в санатории "Красная Поляна". Часть местных жителей самостоятельно поехали к родственникам в другие населенные пункты.
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будемо знати !
Бо скільки можна ламати язика під чужу вимову, називаючи українське місто?