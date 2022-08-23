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Новости Война
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В Белгородской области взрываются боеприпасы. Сработал эффект линзы, - губернатор

білгородська

В районе села Тимоново в Белгородской области (РФ) детонируют боеприпасы.

Никто не пострадал, заявил 23 августа губернатор региона Вячеслав Гладков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на fontanka.ru.

"В результате жаркой погоды (сработал эффект линзы) в районе села Тимоново произошло самовозгорание боеприпасов, которые еще не успели обезвредить саперы", - сообщил губернатор Белгородской области.

Смотрите: В оккупированном Кальмиусском ночью загорелся склад боеприпасов российских оккупантов. ВИДЕО

По его словам, для обеспечения безопасности жителей было принято решение разместить их в санатории "Красная Поляна". Часть местных жителей самостоятельно поехали к родственникам в другие населенные пункты.

боеприпасы (2328) взрыв (6721) россия (95326)


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Топ комментарии
+99
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23.08.2022 18:42
+54
Ой ты боже мой. Ну свет с Венеры отразился от верхних слоёв атмосферы и вызвал взрыв болотного газа. Так такое почти каждый день! Расходимся! Не на что тут смотреть!
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23.08.2022 18:44
+43
Спрацював ефект лінзи

Або лупи.
******.
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23.08.2022 18:43
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Знайомтесь - "Лінза"...
""
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23.08.2022 21:12 Ответить
Наразі , це називається у кацапів , ефект лінзів , ну ну

будемо знати !
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23.08.2022 21:25 Ответить
Але Білгородської, а не «Бєлгородської», холєра!
Бо скільки можна ламати язика під чужу вимову, називаючи українське місто?
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23.08.2022 22:08 Ответить
Ще один супергерой, де вони тільки беруться
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23.08.2022 22:08 Ответить
кривизна Земли, привела к эффекту линзы 😳
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23.08.2022 23:39 Ответить
Яка лінза?Це все гравітаційні коливання спричинені Юпітером.
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11.10.2022 17:01 Ответить
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