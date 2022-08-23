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Новини Війна
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У Бєлгородській області вибухають боєприпаси. Спрацював ефект лінзи, - губернатор

білгородська

У районі села Тимонове у Бєлгородській області (РФ) детонують боєприпаси.

Ніхто не постраждав, заявив 23 серпня губернатор регіону В’ячеслав Гладков, передає Цензор.НЕТ з посиланням на fontanka.ru.

"Внаслідок спекотної погоди (спрацював ефект лінзи) у районі села Тимонове сталося самозаймання боєприпасів, які ще не встигли знешкодити сапери", - повідомив губернатор Бєлгородської області. 

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За його словами, для забезпечення безпеки мешканців було ухвалено рішення розмістити їх у санаторії "Червона Поляна". Частина селян самотужки поїхали до родичів до інших населених пунктів.

Автор: 

боєприпаси (2260) вибух (4433) росія (64871) Бєлгород (501)


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Топ коментарі
+99
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23.08.2022 18:42
+54
Ой ты боже мой. Ну свет с Венеры отразился от верхних слоёв атмосферы и вызвал взрыв болотного газа. Так такое почти каждый день! Расходимся! Не на что тут смотреть!
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23.08.2022 18:44
+43
Спрацював ефект лінзи

Або лупи.
******.
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23.08.2022 18:43
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Знайомтесь - "Лінза"...
""
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23.08.2022 21:12 Відповісти
Наразі , це називається у кацапів , ефект лінзів , ну ну

будемо знати !
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23.08.2022 21:25 Відповісти
Але Білгородської, а не «Бєлгородської», холєра!
Бо скільки можна ламати язика під чужу вимову, називаючи українське місто?
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23.08.2022 22:08 Відповісти
Ще один супергерой, де вони тільки беруться
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23.08.2022 22:08 Відповісти
кривизна Земли, привела к эффекту линзы 😳
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23.08.2022 23:39 Відповісти
Яка лінза?Це все гравітаційні коливання спричинені Юпітером.
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11.10.2022 17:01 Відповісти
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