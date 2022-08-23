Не планирую никуда переводить главнокомандующего ВСУ Залужного, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует переводить главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного с его должности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Не планирую переводить никуда главнокомандующего Залужным. Работаем мы одной командой. Очень важно, что работают командующие по разным направлениям. Вы все эти фамилии знаете: и Залужный, и Ковальчук, и Сырский. Все люди знают наших героев. Команда работает", - заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита "Крымской платформы".
На вопрос, как глава государства оценивает деятельность Залужного, Зеленский ответил, что высоко.
"Главная оценка: мы держимся. Следовательно, оценка высока. Когда мы победим, будет самая высокая оценка", - сказал президент.
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Можно подумать у него что то получиться с переводом Залужного если даже дЕрьмак ему в уши надзюрить.
До тебе питань немає. Читай по паперцю відповіді на питання, які тобі менеджер написав...
Ему необязательно читать самому...
особенно від жінок
шановні пані ви лучше навчіться ноги розтавлять правильно
а не повчати мужика воєнному ділу
бувайте здорові
Все сам!
Це вже схоже на діагноз. Ну така хоробра відповідь Єрмаку, ну просто жесть. Левяче серце. А вже появляється метал в гнусавому голоску і таке тверде Я. Однако, засранец є засранец. Як був момали так і залишився.
Гарний Зеленський - попередньо налякагий зеленський.
Блазень повинен знати, чтого це буде йому коштувати.
Думаю твоя секретутка кардинал будет не доволен...
Останешься без сладкого.
Звідки такі ідеї? Начебто є якась потреба чи обставини щоб його чіпати.
Залужний витягнув країну з суцільного лайна, яке спричинила своєю бездіяльністю (чи саботажем) зе-команда... Не дай бог ще йому почнуть заважати (якщо вже не почали)! Якби не він, хто зна чи втримались би ми взагалі.
В шапито его определить или пусть пока побудет?
При керуванні ЗСУ Залужним рашистов смалять Захисники нормально.
Вова ти ж янєлох, маєш розуміти що зачепити Залужного може бути небезпечно для вашої команди.... не жартуй так Вова.
Він ще не відповів за відвід військ з півдня країни, після чого туди вільно і без перешкод зайшли кацапи та ще й зайняли стратегічний небезпечний об'єкт ЗАЕС.
Стосовно Залужного: такі плани в ОП цілком могли бути. В ОП вся
кадрова політика побудована на засадах абсолютної лояльності до керівництва. Залужний міг іще виконати побажання про фотки
із Єрмаком чи Тищеком, але, по великому рахунку, то і вся лояльність. Конкуренція, здорова і нездорова, серед воєначальників існувала завжди.
Тому резонанс у суспільстві пішов швидше на користь, ніж на шкоду державі.