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Новости Война
18 031 95

Не планирую никуда переводить главнокомандующего ВСУ Залужного, - Зеленский

зеленський,залужний

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует переводить главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного с его должности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Не планирую переводить никуда главнокомандующего Залужным. Работаем мы одной командой. Очень важно, что работают командующие по разным направлениям. Вы все эти фамилии знаете: и Залужный, и Ковальчук, и Сырский. Все люди знают наших героев. Команда работает", - заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита "Крымской платформы".

На вопрос, как глава государства оценивает деятельность Залужного, Зеленский ответил, что высоко.

"Главная оценка: мы держимся. Следовательно, оценка высока. Когда мы победим, будет самая высокая оценка", - сказал президент.

Читайте: В случае проведения судилища над защитниками Мариуполя о переговорах с РФ не может быть и речи, - Зеленский

армия (8490) Зеленский (20196) Залужный (654)


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Топ комментарии
+52
Залужному респект, невідомо що зараз відбувалося б в країні, якщо б не він
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23.08.2022 19:59
+52
переведися краще сам, Зелупо, разом з дЄрьмаком і Татаровим
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23.08.2022 20:03
+48
От жеж тупой клоун.
Можно подумать у него что то получиться с переводом Залужного если даже дЕрьмак ему в уши надзюрить.
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23.08.2022 19:59
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Ловим на слові. Запам'ятаємо.
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23.08.2022 19:57 Ответить
хай тільки попробує..........
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23.08.2022 20:56 Ответить
а якощо спробує, шо ти зробиш? в коментах цензора накидаєш гівна на вертилятор?
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23.08.2022 22:32 Ответить
Чого в Цензорі лише?
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24.08.2022 00:53 Ответить
Можна і не в Цензорі.
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24.08.2022 00:54 Ответить
на бутылку тебя насадит! а после и всю зелёную шоблу
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25.08.2022 11:15 Ответить
яке ти убоге
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25.08.2022 21:47 Ответить
И Муженко тоже сук а не трогай!!
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23.08.2022 20:59 Ответить
Муженко? Ти чуєш? М У Ж Е Н К О. Пуйло не рівня.
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24.08.2022 00:56 Ответить
Залужному-черговий респектище...
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23.08.2022 19:58 Ответить
Залужному респект, невідомо що зараз відбувалося б в країні, якщо б не він
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23.08.2022 19:59 Ответить
Так, чув, що після призначення Залужного майже рік ЗСУ проводили штабні навчання стратегічного і тактичного рівнів.
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23.08.2022 20:09 Ответить
Чуло, що його призначили за порадою США, чи щось таке. Тобто, це не ініціатива самої Зелені.
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23.08.2022 20:30 Ответить
Есть,ты ещё не в очереди на Ленина посмотреть.
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23.08.2022 20:36 Ответить
Бот, пнх!
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23.08.2022 20:56 Ответить
Если втомыло - сходи повесся, зелебобик! Не пытайся реальных защитников Украины вымазать своим зелёным гавном
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25.08.2022 11:17 Ответить
Ты просто устал от войны. Смело катайся на лыжах
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25.08.2022 11:36 Ответить
Ініціатива зелені - це Таран. Як кажуть "відчуйте різницю!"
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25.08.2022 09:38 Ответить
От жеж тупой клоун.
Можно подумать у него что то получиться с переводом Залужного если даже дЕрьмак ему в уши надзюрить.
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23.08.2022 19:59 Ответить
а чому ти думаеш, що не вийде? ти йому завадитимеш?
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23.08.2022 22:33 Ответить
ЗСУ хлопці можуть завадити, да так що усе кротяче кубло з ОПи буде тікати за "парєбрік".
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24.08.2022 23:21 Ответить
Залужний наразі один з небагатьох, кому я вірю!
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23.08.2022 20:00 Ответить
я те переведу, с.ка
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23.08.2022 20:02 Ответить
"имеем желание, но не имеем возможности"
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23.08.2022 20:02 Ответить
shozhe na ce
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23.08.2022 20:15 Ответить
переведися краще сам, Зелупо, разом з дЄрьмаком і Татаровим
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23.08.2022 20:03 Ответить
Вірим Залужному та ЗСУ!
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23.08.2022 20:04 Ответить
Зарегився 23.08.22
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23.08.2022 20:21 Ответить
Якщо в тебе кацапської суки так підгорає значить Залужний робить все правильно
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23.08.2022 21:16 Ответить
Зеля, тут питання не що ти плануєш, а що планує єрмак.
До тебе питань немає. Читай по паперцю відповіді на питання, які тобі менеджер написав...
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23.08.2022 20:13 Ответить
Відкрию тобі державну таємницю, Зеля не читає коментарі на цензорі
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23.08.2022 22:35 Ответить
, это тебе ЗЄ лично рассказал на ушко?
Ему необязательно читать самому...
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24.08.2022 23:18 Ответить
США виділять $3 млрд військової допомоги Україні в День незалежності
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23.08.2022 20:15 Ответить
М1ша, ти дурнуватий
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23.08.2022 20:33 Ответить
Ну все, тепер Залужний точно напише рапорт на звільнення. Така поважна людина в нього не вірить...
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23.08.2022 20:38 Ответить
По поводу Залужного тебе бы рога обломали,и не только.....!
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23.08.2022 20:21 Ответить
Щось це мені нагадує, напевно найвеличніший бреше.
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23.08.2022 20:24 Ответить
Якщо ZEлене падло почало щось мичати про Залужного, значить вже замислюється як його прибрати, бо у Залужного рейтинг та повага безперечні, а у піськограя із цим проблеми, та і дЄрьмак прутня в дупі піськограя тримає міцно.
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23.08.2022 20:24 Ответить
Опоздал,этой телеге уже больше месяца.
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23.08.2022 20:34 Ответить
За Залужного ЗСУ любому бошку открутит.
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23.08.2022 20:25 Ответить
І не думай. Бо народ порве на британський флаг.
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23.08.2022 20:28 Ответить
я бачу багато критики по поводу Залужного
особенно від жінок
шановні пані ви лучше навчіться ноги розтавлять правильно
а не повчати мужика воєнному ділу
бувайте здорові
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23.08.2022 20:39 Ответить
Аплодую і мовчу, бо добавить нічого.
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23.08.2022 22:11 Ответить
Я те *** переведу!!
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23.08.2022 20:42 Ответить
Только попробуй. ****** тебе вислюк. Армия тебя пока просто терпит.
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23.08.2022 20:59 Ответить
Ти тільки спробуй, небораку, наймит безглуздий,враз відчуєш в дупі жар!
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23.08.2022 21:00 Ответить
Ну, цар, не інакше!
Все сам!
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23.08.2022 21:08 Ответить
у самого Зеленского рейтинг стремится к нулю, ну, так хоть постоять в тени от Залужного, и то за счастье для Зелоха...
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23.08.2022 21:19 Ответить
Зеленый ****** по началу отрицал,а на самом деле то было дело о переводе.
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23.08.2022 21:25 Ответить
Це не я! Це директор ЖЕКу!
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23.08.2022 21:26 Ответить
Ще б ти попланував, вихватив би зразу
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23.08.2022 21:40 Ответить
Бреше
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23.08.2022 22:02 Ответить
Як завжди !
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25.08.2022 11:13 Ответить
меня терзают смутние сомнения. Ну цей Ермак, такой настойчивий. Смотри как вертится нахал.
Це вже схоже на діагноз. Ну така хоробра відповідь Єрмаку, ну просто жесть. Левяче серце. А вже появляється метал в гнусавому голоску і таке тверде Я. Однако, засранец є засранец. Як був момали так і залишився.
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23.08.2022 22:08 Ответить
От і добре.

Гарний Зеленський - попередньо налякагий зеленський.

Блазень повинен знати, чтого це буде йому коштувати.
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23.08.2022 22:29 Ответить
Значит плпнирует
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23.08.2022 23:35 Ответить
А чого не назвав Героями тих бойових генералів. що на передку. разом з солдатами під шквальним вогнем 7
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23.08.2022 23:51 Ответить
Бубочка, а ты у начальника спросил?
Думаю твоя секретутка кардинал будет не доволен...
Останешься без сладкого.
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24.08.2022 01:49 Ответить
Воно так говорить, начебто воно всесильне - хочу переведу чи зніму з посади, а захочу - ні. Аони розуміє всі наслідки цього?
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24.08.2022 02:16 Ответить
А чого це воно раптом взагалі щось про переводи пана Залужного щось каже?

Звідки такі ідеї? Начебто є якась потреба чи обставини щоб його чіпати.

Залужний витягнув країну з суцільного лайна, яке спричинила своєю бездіяльністю (чи саботажем) зе-команда... Не дай бог ще йому почнуть заважати (якщо вже не почали)! Якби не він, хто зна чи втримались би ми взагалі.
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24.08.2022 05:37 Ответить
Перевіряють реакцію суспільства. Схоже дуже "пече" Залужний зрадникам з ОПи. А рашистам ого як пече!
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24.08.2022 23:27 Ответить
але ж як хотілось, правда, бЗдЕ?
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24.08.2022 22:28 Ответить
Залужный, что будем делать с ********?
В шапито его определить или пусть пока побудет?
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24.08.2022 22:30 Ответить
Так його тільки призначили... Звільняти нерозумно. По друге, на бойового генерала Залужний не схожий - і кар'єра не та, і поведінка не бойова. Хіба в нього якийсь прихований талант.. Окрім золотої медалі. Ну це так, думки.. Було у 2014-2015 році пара справжніх бойових командирів в Україні. Але їх з'їла корупція і дУрні, вірніше вони в ній і в них розчинилися, як і інші, і тепер їх викопувати ніхто не хоче.
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24.08.2022 23:20 Ответить
Схожий не схожий тобі хтось там то піх¥й усім.
При керуванні ЗСУ Залужним рашистов смалять Захисники нормально.
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24.08.2022 23:25 Ответить
А чого це янєлох про це розмову завів? Прощупують реакцію людей. Видно дуже "пече" Залужний кротам з ОПи!
Вова ти ж янєлох, маєш розуміти що зачепити Залужного може бути небезпечно для вашої команди.... не жартуй так Вова.
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24.08.2022 23:23 Ответить
Тебе, ідіота, прощупує
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24.08.2022 23:29 Ответить
Ідіота побачиш на фото у своєму паспорті.
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24.08.2022 23:32 Ответить
якщо б не був ідіотом - не образився б
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24.08.2022 23:36 Ответить
Я вгадав з фото у твоєму паспорті
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24.08.2022 23:41 Ответить
ти що, бабка-гадалка Олекса, що гадаєш там. Ти на картах гадай, а не на паспортах, може свою криву рожу там побачиш.
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24.08.2022 23:46 Ответить
Мені здається щоб Зеля не сказав би, його все одно будуть ненавидіти на цьому сайті.
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24.08.2022 23:40 Ответить
Не лише на сайті. І є за що його недолюблювати. Адже він вчинив злочин.
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25.08.2022 09:41 Ответить
Який злочин?
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25.08.2022 13:53 Ответить
А ты видимо его будешь любить, как бы он тебе на голову не насрал и не угробил десятки тысяч людей своей преступной бездеятельностью
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25.08.2022 11:23 Ответить
Приведи приклад
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25.08.2022 13:54 Ответить
Якщо Залужний працює з цим зрадником в одній команді, то це катастрофа.
Він ще не відповів за відвід військ з півдня країни, після чого туди вільно і без перешкод зайшли кацапи та ще й зайняли стратегічний небезпечний об'єкт ЗАЕС.
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25.08.2022 01:14 Ответить
Я про размінування зовсім не говорю, але цікаво куда поділася артилерія в той час коли російські війська проходили Чонгар.
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25.08.2022 10:52 Ответить
Слава Україні! Слава ЗСУ! З Днем Незалежності, Україно!

Стосовно Залужного: такі плани в ОП цілком могли бути. В ОП вся
кадрова політика побудована на засадах абсолютної лояльності до керівництва. Залужний міг іще виконати побажання про фотки
із Єрмаком чи Тищеком, але, по великому рахунку, то і вся лояльність. Конкуренція, здорова і нездорова, серед воєначальників існувала завжди.
Тому резонанс у суспільстві пішов швидше на користь, ніж на шкоду державі.
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25.08.2022 01:35 Ответить
Тебя бы самого перевести куда-то …
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25.08.2022 09:45 Ответить
Президентом Абхазії замість Арахамии.
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25.08.2022 10:49 Ответить
я, я, я, я... я, я... головка от примуса членограя... не нужен Украине пост президента... нужна простая парламентская республика...
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25.08.2022 11:57 Ответить
«Есть только четыре типа офицеров. Первый тип - это ленивые и глупые офицеры. Оставьте их, они не приносят вреда... Второй тип - это умные и трудолюбивые офицеры. Их них получаются превосходные офицеры штаба, от внимания которых не ускользнут мельчайшие детали. Третий тип - трудолюбивые тупицы. Эти люди опасны и должны быть расстреливаемы на месте. Они нагружают всех совершенно ненужной работой. И наконец, последний тип - это умные бездельники. Эти люди достойны самых высоких должностей».© Эрих фон Манштейн
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25.08.2022 13:58 Ответить
 
 