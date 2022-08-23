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Новини Війна
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Не планую переводити нікуди головнокомандувача ЗСУ Залужного, - Зеленський

зеленський,залужний

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не планує переводити головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з його посади.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Не планую переводити нікуди головнокомандувача Залужного. Працюємо ми однією командою. Дуже важливо, що працюють командувачі на різних напрямах. Ви всі ці прізвища знаєте: і Залужний, і Ковальчук, і Сирський. Усі наші люди знають наших героїв. Команда працює", - заявив Зеленський на пресконференції за підсумками саміту "Кримської платформи".

Відповідаючи на запитання, як глава держави оцінює діяльність Залужного, Зеленський відповів, що високо.

"Головна оцінка: ми тримаємося. Отже, оцінка висока. Коли ми переможемо, буде найвища оцінка", - сказав президент.

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Автор: 

армія (3765) Зеленський (23653) Залужний (721)


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Топ коментарі
+52
Залужному респект, невідомо що зараз відбувалося б в країні, якщо б не він
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23.08.2022 19:59
+52
переведися краще сам, Зелупо, разом з дЄрьмаком і Татаровим
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23.08.2022 20:03
+48
От жеж тупой клоун.
Можно подумать у него что то получиться с переводом Залужного если даже дЕрьмак ему в уши надзюрить.
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23.08.2022 19:59
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Ловим на слові. Запам'ятаємо.
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23.08.2022 19:57 Відповісти
хай тільки попробує..........
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23.08.2022 20:56 Відповісти
а якощо спробує, шо ти зробиш? в коментах цензора накидаєш гівна на вертилятор?
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23.08.2022 22:32 Відповісти
Чого в Цензорі лише?
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24.08.2022 00:53 Відповісти
Можна і не в Цензорі.
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24.08.2022 00:54 Відповісти
на бутылку тебя насадит! а после и всю зелёную шоблу
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25.08.2022 11:15 Відповісти
яке ти убоге
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25.08.2022 21:47 Відповісти
И Муженко тоже сук а не трогай!!
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23.08.2022 20:59 Відповісти
Муженко? Ти чуєш? М У Ж Е Н К О. Пуйло не рівня.
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24.08.2022 00:56 Відповісти
Залужному-черговий респектище...
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23.08.2022 19:58 Відповісти
Залужному респект, невідомо що зараз відбувалося б в країні, якщо б не він
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23.08.2022 19:59 Відповісти
Так, чув, що після призначення Залужного майже рік ЗСУ проводили штабні навчання стратегічного і тактичного рівнів.
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23.08.2022 20:09 Відповісти
Чуло, що його призначили за порадою США, чи щось таке. Тобто, це не ініціатива самої Зелені.
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23.08.2022 20:30 Відповісти
Есть,ты ещё не в очереди на Ленина посмотреть.
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23.08.2022 20:36 Відповісти
Бот, пнх!
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23.08.2022 20:56 Відповісти
Если втомыло - сходи повесся, зелебобик! Не пытайся реальных защитников Украины вымазать своим зелёным гавном
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25.08.2022 11:17 Відповісти
Ты просто устал от войны. Смело катайся на лыжах
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25.08.2022 11:36 Відповісти
Ініціатива зелені - це Таран. Як кажуть "відчуйте різницю!"
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25.08.2022 09:38 Відповісти
От жеж тупой клоун.
Можно подумать у него что то получиться с переводом Залужного если даже дЕрьмак ему в уши надзюрить.
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23.08.2022 19:59 Відповісти
а чому ти думаеш, що не вийде? ти йому завадитимеш?
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23.08.2022 22:33 Відповісти
ЗСУ хлопці можуть завадити, да так що усе кротяче кубло з ОПи буде тікати за "парєбрік".
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24.08.2022 23:21 Відповісти
Залужний наразі один з небагатьох, кому я вірю!
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23.08.2022 20:00 Відповісти
я те переведу, с.ка
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23.08.2022 20:02 Відповісти
"имеем желание, но не имеем возможности"
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23.08.2022 20:02 Відповісти
shozhe na ce
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23.08.2022 20:15 Відповісти
переведися краще сам, Зелупо, разом з дЄрьмаком і Татаровим
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23.08.2022 20:03 Відповісти
Вірим Залужному та ЗСУ!
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23.08.2022 20:04 Відповісти
Зарегився 23.08.22
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23.08.2022 20:21 Відповісти
Якщо в тебе кацапської суки так підгорає значить Залужний робить все правильно
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23.08.2022 21:16 Відповісти
Зеля, тут питання не що ти плануєш, а що планує єрмак.
До тебе питань немає. Читай по паперцю відповіді на питання, які тобі менеджер написав...
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23.08.2022 20:13 Відповісти
Відкрию тобі державну таємницю, Зеля не читає коментарі на цензорі
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23.08.2022 22:35 Відповісти
, это тебе ЗЄ лично рассказал на ушко?
Ему необязательно читать самому...
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24.08.2022 23:18 Відповісти
США виділять $3 млрд військової допомоги Україні в День незалежності
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23.08.2022 20:15 Відповісти
М1ша, ти дурнуватий
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23.08.2022 20:33 Відповісти
Ну все, тепер Залужний точно напише рапорт на звільнення. Така поважна людина в нього не вірить...
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23.08.2022 20:38 Відповісти
По поводу Залужного тебе бы рога обломали,и не только.....!
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23.08.2022 20:21 Відповісти
Щось це мені нагадує, напевно найвеличніший бреше.
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23.08.2022 20:24 Відповісти
Якщо ZEлене падло почало щось мичати про Залужного, значить вже замислюється як його прибрати, бо у Залужного рейтинг та повага безперечні, а у піськограя із цим проблеми, та і дЄрьмак прутня в дупі піськограя тримає міцно.
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23.08.2022 20:24 Відповісти
Опоздал,этой телеге уже больше месяца.
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23.08.2022 20:34 Відповісти
За Залужного ЗСУ любому бошку открутит.
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23.08.2022 20:25 Відповісти
І не думай. Бо народ порве на британський флаг.
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23.08.2022 20:28 Відповісти
я бачу багато критики по поводу Залужного
особенно від жінок
шановні пані ви лучше навчіться ноги розтавлять правильно
а не повчати мужика воєнному ділу
бувайте здорові
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23.08.2022 20:39 Відповісти
Аплодую і мовчу, бо добавить нічого.
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23.08.2022 22:11 Відповісти
Я те *** переведу!!
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23.08.2022 20:42 Відповісти
Только попробуй. ****** тебе вислюк. Армия тебя пока просто терпит.
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23.08.2022 20:59 Відповісти
Ти тільки спробуй, небораку, наймит безглуздий,враз відчуєш в дупі жар!
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23.08.2022 21:00 Відповісти
Ну, цар, не інакше!
Все сам!
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23.08.2022 21:08 Відповісти
у самого Зеленского рейтинг стремится к нулю, ну, так хоть постоять в тени от Залужного, и то за счастье для Зелоха...
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23.08.2022 21:19 Відповісти
Зеленый ****** по началу отрицал,а на самом деле то было дело о переводе.
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23.08.2022 21:25 Відповісти
Це не я! Це директор ЖЕКу!
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23.08.2022 21:26 Відповісти
Ще б ти попланував, вихватив би зразу
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23.08.2022 21:40 Відповісти
Бреше
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23.08.2022 22:02 Відповісти
Як завжди !
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25.08.2022 11:13 Відповісти
меня терзают смутние сомнения. Ну цей Ермак, такой настойчивий. Смотри как вертится нахал.
Це вже схоже на діагноз. Ну така хоробра відповідь Єрмаку, ну просто жесть. Левяче серце. А вже появляється метал в гнусавому голоску і таке тверде Я. Однако, засранец є засранец. Як був момали так і залишився.
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23.08.2022 22:08 Відповісти
От і добре.

Гарний Зеленський - попередньо налякагий зеленський.

Блазень повинен знати, чтого це буде йому коштувати.
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23.08.2022 22:29 Відповісти
Значит плпнирует
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23.08.2022 23:35 Відповісти
А чого не назвав Героями тих бойових генералів. що на передку. разом з солдатами під шквальним вогнем 7
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23.08.2022 23:51 Відповісти
Бубочка, а ты у начальника спросил?
Думаю твоя секретутка кардинал будет не доволен...
Останешься без сладкого.
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24.08.2022 01:49 Відповісти
Воно так говорить, начебто воно всесильне - хочу переведу чи зніму з посади, а захочу - ні. Аони розуміє всі наслідки цього?
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24.08.2022 02:16 Відповісти
А чого це воно раптом взагалі щось про переводи пана Залужного щось каже?

Звідки такі ідеї? Начебто є якась потреба чи обставини щоб його чіпати.

Залужний витягнув країну з суцільного лайна, яке спричинила своєю бездіяльністю (чи саботажем) зе-команда... Не дай бог ще йому почнуть заважати (якщо вже не почали)! Якби не він, хто зна чи втримались би ми взагалі.
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24.08.2022 05:37 Відповісти
Перевіряють реакцію суспільства. Схоже дуже "пече" Залужний зрадникам з ОПи. А рашистам ого як пече!
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24.08.2022 23:27 Відповісти
але ж як хотілось, правда, бЗдЕ?
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24.08.2022 22:28 Відповісти
Залужный, что будем делать с ********?
В шапито его определить или пусть пока побудет?
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24.08.2022 22:30 Відповісти
Так його тільки призначили... Звільняти нерозумно. По друге, на бойового генерала Залужний не схожий - і кар'єра не та, і поведінка не бойова. Хіба в нього якийсь прихований талант.. Окрім золотої медалі. Ну це так, думки.. Було у 2014-2015 році пара справжніх бойових командирів в Україні. Але їх з'їла корупція і дУрні, вірніше вони в ній і в них розчинилися, як і інші, і тепер їх викопувати ніхто не хоче.
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24.08.2022 23:20 Відповісти
Схожий не схожий тобі хтось там то піх¥й усім.
При керуванні ЗСУ Залужним рашистов смалять Захисники нормально.
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24.08.2022 23:25 Відповісти
А чого це янєлох про це розмову завів? Прощупують реакцію людей. Видно дуже "пече" Залужний кротам з ОПи!
Вова ти ж янєлох, маєш розуміти що зачепити Залужного може бути небезпечно для вашої команди.... не жартуй так Вова.
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24.08.2022 23:23 Відповісти
Тебе, ідіота, прощупує
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24.08.2022 23:29 Відповісти
Ідіота побачиш на фото у своєму паспорті.
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24.08.2022 23:32 Відповісти
якщо б не був ідіотом - не образився б
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24.08.2022 23:36 Відповісти
Я вгадав з фото у твоєму паспорті
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24.08.2022 23:41 Відповісти
ти що, бабка-гадалка Олекса, що гадаєш там. Ти на картах гадай, а не на паспортах, може свою криву рожу там побачиш.
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24.08.2022 23:46 Відповісти
Мені здається щоб Зеля не сказав би, його все одно будуть ненавидіти на цьому сайті.
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24.08.2022 23:40 Відповісти
Не лише на сайті. І є за що його недолюблювати. Адже він вчинив злочин.
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25.08.2022 09:41 Відповісти
Який злочин?
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25.08.2022 13:53 Відповісти
А ты видимо его будешь любить, как бы он тебе на голову не насрал и не угробил десятки тысяч людей своей преступной бездеятельностью
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25.08.2022 11:23 Відповісти
Приведи приклад
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25.08.2022 13:54 Відповісти
Якщо Залужний працює з цим зрадником в одній команді, то це катастрофа.
Він ще не відповів за відвід військ з півдня країни, після чого туди вільно і без перешкод зайшли кацапи та ще й зайняли стратегічний небезпечний об'єкт ЗАЕС.
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25.08.2022 01:14 Відповісти
Я про размінування зовсім не говорю, але цікаво куда поділася артилерія в той час коли російські війська проходили Чонгар.
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25.08.2022 10:52 Відповісти
Слава Україні! Слава ЗСУ! З Днем Незалежності, Україно!

Стосовно Залужного: такі плани в ОП цілком могли бути. В ОП вся
кадрова політика побудована на засадах абсолютної лояльності до керівництва. Залужний міг іще виконати побажання про фотки
із Єрмаком чи Тищеком, але, по великому рахунку, то і вся лояльність. Конкуренція, здорова і нездорова, серед воєначальників існувала завжди.
Тому резонанс у суспільстві пішов швидше на користь, ніж на шкоду державі.
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25.08.2022 01:35 Відповісти
Тебя бы самого перевести куда-то …
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25.08.2022 09:45 Відповісти
Президентом Абхазії замість Арахамии.
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25.08.2022 10:49 Відповісти
я, я, я, я... я, я... головка от примуса членограя... не нужен Украине пост президента... нужна простая парламентская республика...
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25.08.2022 11:57 Відповісти
«Есть только четыре типа офицеров. Первый тип - это ленивые и глупые офицеры. Оставьте их, они не приносят вреда... Второй тип - это умные и трудолюбивые офицеры. Их них получаются превосходные офицеры штаба, от внимания которых не ускользнут мельчайшие детали. Третий тип - трудолюбивые тупицы. Эти люди опасны и должны быть расстреливаемы на месте. Они нагружают всех совершенно ненужной работой. И наконец, последний тип - это умные бездельники. Эти люди достойны самых высоких должностей».© Эрих фон Манштейн
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25.08.2022 13:58 Відповісти
 
 