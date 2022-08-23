Не планую переводити нікуди головнокомандувача ЗСУ Залужного, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не планує переводити головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з його посади.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Не планую переводити нікуди головнокомандувача Залужного. Працюємо ми однією командою. Дуже важливо, що працюють командувачі на різних напрямах. Ви всі ці прізвища знаєте: і Залужний, і Ковальчук, і Сирський. Усі наші люди знають наших героїв. Команда працює", - заявив Зеленський на пресконференції за підсумками саміту "Кримської платформи".

Відповідаючи на запитання, як глава держави оцінює діяльність Залужного, Зеленський відповів, що високо.

"Головна оцінка: ми тримаємося. Отже, оцінка висока. Коли ми переможемо, буде найвища оцінка", - сказав президент.

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