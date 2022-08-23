Не планую переводити нікуди головнокомандувача ЗСУ Залужного, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не планує переводити головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з його посади.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Не планую переводити нікуди головнокомандувача Залужного. Працюємо ми однією командою. Дуже важливо, що працюють командувачі на різних напрямах. Ви всі ці прізвища знаєте: і Залужний, і Ковальчук, і Сирський. Усі наші люди знають наших героїв. Команда працює", - заявив Зеленський на пресконференції за підсумками саміту "Кримської платформи".
Відповідаючи на запитання, як глава держави оцінює діяльність Залужного, Зеленський відповів, що високо.
"Головна оцінка: ми тримаємося. Отже, оцінка висока. Коли ми переможемо, буде найвища оцінка", - сказав президент.
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Можно подумать у него что то получиться с переводом Залужного если даже дЕрьмак ему в уши надзюрить.
До тебе питань немає. Читай по паперцю відповіді на питання, які тобі менеджер написав...
Ему необязательно читать самому...
особенно від жінок
шановні пані ви лучше навчіться ноги розтавлять правильно
а не повчати мужика воєнному ділу
бувайте здорові
Все сам!
Це вже схоже на діагноз. Ну така хоробра відповідь Єрмаку, ну просто жесть. Левяче серце. А вже появляється метал в гнусавому голоску і таке тверде Я. Однако, засранец є засранец. Як був момали так і залишився.
Гарний Зеленський - попередньо налякагий зеленський.
Блазень повинен знати, чтого це буде йому коштувати.
Думаю твоя секретутка кардинал будет не доволен...
Останешься без сладкого.
Звідки такі ідеї? Начебто є якась потреба чи обставини щоб його чіпати.
Залужний витягнув країну з суцільного лайна, яке спричинила своєю бездіяльністю (чи саботажем) зе-команда... Не дай бог ще йому почнуть заважати (якщо вже не почали)! Якби не він, хто зна чи втримались би ми взагалі.
В шапито его определить или пусть пока побудет?
При керуванні ЗСУ Залужним рашистов смалять Захисники нормально.
Вова ти ж янєлох, маєш розуміти що зачепити Залужного може бути небезпечно для вашої команди.... не жартуй так Вова.
Він ще не відповів за відвід військ з півдня країни, після чого туди вільно і без перешкод зайшли кацапи та ще й зайняли стратегічний небезпечний об'єкт ЗАЕС.
Стосовно Залужного: такі плани в ОП цілком могли бути. В ОП вся
кадрова політика побудована на засадах абсолютної лояльності до керівництва. Залужний міг іще виконати побажання про фотки
із Єрмаком чи Тищеком, але, по великому рахунку, то і вся лояльність. Конкуренція, здорова і нездорова, серед воєначальників існувала завжди.
Тому резонанс у суспільстві пішов швидше на користь, ніж на шкоду державі.