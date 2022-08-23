Украинское продовольствие начали экспортировать поездами в Германию
Первый поезд из 1200 тонн кукурузы, вывезенной с территории Украины, разгружен на зерновом терминале в городе Росток на севере Германии.
Как сообщил представитель терминала Якоб Лубиг, поезд из 21 вагона прибыл утром 23 августа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Это тестовый поезд. За ним последуют еще четыре", - приводит слова Лубига агентство dpa.
Кормовая кукуруза была перегружена на украинско-польской границе, а затем грузовым поездом доставлена в Росток через Польшу.
Топ комментарии
+6 wislen Lem
показать весь комментарий23.08.2022 21:08
+5 5 копійок
показать весь комментарий23.08.2022 21:04
+4 Борис Дородный #318712
показать весь комментарий23.08.2022 21:11
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Да и скорее всего ничем не отличается от транзитной
До чого б це?
Тут и к Европе вопрос, ведь бьіл проект ЖД дороги будущего с единой шириной колеи в 3 метра. Там полная роскошь в люксе и купе, в грузоподїемности и в габаритах грузов. Ядерньій реактор на тяговьій состав можно разместить. Но.... похерили все, дебильі блть, и все из за того что єтот проект очень понравился страшному дяде Адику.
В Мостиске есть европейская колия , ещё с времён Рос. империи 1914 года.