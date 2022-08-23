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Новости Война
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Украинское продовольствие начали экспортировать поездами в Германию

кукурудза

Первый поезд из 1200 тонн кукурузы, вывезенной с территории Украины, разгружен на зерновом терминале в городе Росток на севере Германии.

Как сообщил представитель терминала Якоб Лубиг, поезд из 21 вагона прибыл утром 23 августа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Это тестовый поезд. За ним последуют еще четыре", - приводит слова Лубига агентство dpa.

Кормовая кукуруза была перегружена на украинско-польской границе, а затем грузовым поездом доставлена в Росток через Польшу.

Читайте: 25-е судно вышло "зерновым коридором": везет в Египет кукурузу

Германия (6925) поезд (1024) экспорт (874) кукуруза (15)


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Топ комментарии
+6
Так. Але чого так зразу. Треба з Шольца приклад брати на майбутнє. Танки зранку, кукуруза вечором.
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23.08.2022 21:08
+5
Німота ******** попкорн.
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23.08.2022 21:04
+4
перевалка на границе из за колеи отнимает и время и денежку от прибыли. за 30лет даже ветки ну 2-3 на 100км вглубь страны не удосужились кинуть. Где бы перевалка шла несколькими составами и круглые сутки. Удешевило бы расходы. Всё в сраку и офшоры улетело.
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23.08.2022 21:11
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Німота ******** попкорн.
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23.08.2022 21:04 Ответить
Так. Але чого так зразу. Треба з Шольца приклад брати на майбутнє. Танки зранку, кукуруза вечором.
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23.08.2022 21:08 Ответить
наша кукуруза на попкорн не годиться там особый сорт нужен по моему рисовая кукуруза называется
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23.08.2022 21:16 Ответить
Зара катить все.
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23.08.2022 21:28 Ответить
але наша кукурудза годиться щоб тваринництво не загнулося, у німців посуха. Сподіваюсь тільки, що від наших фермерів не забрали, щоб німецьким продати, як в минулому сторіччі.
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23.08.2022 22:30 Ответить
А что , нефть из СП2 не такая вкусная ?
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23.08.2022 21:08 Ответить
+- как в СП1

Да и скорее всего ничем не отличается от транзитной
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24.08.2022 07:53 Ответить
Щось мені захисни маски згадалися.
До чого б це?

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23.08.2022 21:09 Ответить
Напевне мимоходом чи косим поглядом, чи вухом. В Києві підвищилась захворюваність на ковід.
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23.08.2022 21:10 Ответить
Ага, африканців вже накормили. А стосовно німців я б з постачаннями продукції ''повалявшольца".Маємо з кого приклад брати
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23.08.2022 21:10 Ответить
перевалка на границе из за колеи отнимает и время и денежку от прибыли. за 30лет даже ветки ну 2-3 на 100км вглубь страны не удосужились кинуть. Где бы перевалка шла несколькими составами и круглые сутки. Удешевило бы расходы. Всё в сраку и офшоры улетело.
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23.08.2022 21:11 Ответить
Всё в сраку и офшоры - а это для нас не тоже самое ?
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23.08.2022 21:18 Ответить
Ну можно конечно бьіло бьі завести себе несколько узкоколеек для перевалки, но их бьі сейчас уже все ракетами закидали.
Тут и к Европе вопрос, ведь бьіл проект ЖД дороги будущего с единой шириной колеи в 3 метра. Там полная роскошь в люксе и купе, в грузоподїемности и в габаритах грузов. Ядерньій реактор на тяговьій состав можно разместить. Но.... похерили все, дебильі блть, и все из за того что єтот проект очень понравился страшному дяде Адику.
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23.08.2022 21:35 Ответить
А это как раз был проект Адика. Полагаю что для реального пользования он всё таки оказался экономически не пригоден.
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24.08.2022 00:28 Ответить
Єкономически там бьіло все очень хорошо. Но разрушения после войньі принуждали к дешевьм решениям. А потом все временное стало опять постоянньім. Из за ограничений ЖД даже в USA неоднокрано нанимали самолет "Мрія", пока он бьіл жив
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24.08.2022 03:41 Ответить
ЖД и грузоперевозки єто стратегическое направление, єкономить на нем єто как купить памперсов вместо постройки космодрома.
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24.08.2022 03:46 Ответить
А в окупованих містах на сифіліс. Орки. Будьте уважні.
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23.08.2022 21:11 Ответить
Грузовой поезд максимум 3500 тонн, 55 вагонов по 65 тонн.
В Мостиске есть европейская колия , ещё с времён Рос. империи 1914 года.
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23.08.2022 21:30 Ответить
Это хорошо - нельзя допустить, чтобы немцы вымерли от голода
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23.08.2022 21:59 Ответить
після того як закінчитья війна портібно буде перепрошити залізничні колії на євростандарт. все одно з Мордором вже сполучення не буде. а так самі будем швидше їздити до ЄС
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23.08.2022 22:51 Ответить
Це нахер не потрібно, в Европі колія має меньшу ширіну, це автоматично меньші максимальні швидкості та меньше максимальне навантаження.
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24.08.2022 03:54 Ответить
 
 