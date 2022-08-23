Українське продовольство почали експортувати потягами до Німеччини

Перший потяг із 1200 тонн кукурудзи, вивезеної з території України, було розвантажено на зерновому терміналі у місті Росток на півночі Німеччини.

Як повідомив представник терміналу Якоб Лубіг, потяг із 21 вагону прибув 23 серпня вранці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Це тестовий поїзд. За ним підуть ще чотири", - наводить слова Лубіга агентство dpa.

Кормову кукурудзу було перевантажено на українсько-польському кордоні, а потім вантажним поїздом доставлено до Ростоку через Польщу.

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