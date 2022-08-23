Українське продовольство почали експортувати потягами до Німеччини
Перший потяг із 1200 тонн кукурудзи, вивезеної з території України, було розвантажено на зерновому терміналі у місті Росток на півночі Німеччини.
Як повідомив представник терміналу Якоб Лубіг, потяг із 21 вагону прибув 23 серпня вранці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Це тестовий поїзд. За ним підуть ще чотири", - наводить слова Лубіга агентство dpa.
Кормову кукурудзу було перевантажено на українсько-польському кордоні, а потім вантажним поїздом доставлено до Ростоку через Польщу.
Топ коментарі
+6 wislen Lem
показати весь коментар23.08.2022 21:08
+5 5 копійок
показати весь коментар23.08.2022 21:04
+4 Борис Дородный #318712
показати весь коментар23.08.2022 21:11
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Да и скорее всего ничем не отличается от транзитной
До чого б це?
Тут и к Европе вопрос, ведь бьіл проект ЖД дороги будущего с единой шириной колеи в 3 метра. Там полная роскошь в люксе и купе, в грузоподїемности и в габаритах грузов. Ядерньій реактор на тяговьій состав можно разместить. Но.... похерили все, дебильі блть, и все из за того что єтот проект очень понравился страшному дяде Адику.
В Мостиске есть европейская колия , ещё с времён Рос. империи 1914 года.