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Українське продовольство почали експортувати потягами до Німеччини

кукурудза

Перший потяг із 1200 тонн кукурудзи, вивезеної з території України, було розвантажено на зерновому терміналі у місті Росток на півночі Німеччини.

Як повідомив представник терміналу Якоб Лубіг, потяг із 21 вагону прибув 23 серпня вранці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Це тестовий поїзд. За ним підуть ще чотири", - наводить слова Лубіга агентство dpa.

Кормову кукурудзу було перевантажено на українсько-польському кордоні, а потім вантажним поїздом доставлено до Ростоку через Польщу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З українських портів вийшло вже 33 кораблі з майже 720 тисячами тонн агропродукції, - Мінагрополітики

Автор: 

Німеччина (7316) потяг (1963) експорт (4453) кукурудза (115)


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Топ коментарі
+6
Так. Але чого так зразу. Треба з Шольца приклад брати на майбутнє. Танки зранку, кукуруза вечором.
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23.08.2022 21:08
+5
Німота ******** попкорн.
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23.08.2022 21:04
+4
перевалка на границе из за колеи отнимает и время и денежку от прибыли. за 30лет даже ветки ну 2-3 на 100км вглубь страны не удосужились кинуть. Где бы перевалка шла несколькими составами и круглые сутки. Удешевило бы расходы. Всё в сраку и офшоры улетело.
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23.08.2022 21:11
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Німота ******** попкорн.
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23.08.2022 21:04 Відповісти
Так. Але чого так зразу. Треба з Шольца приклад брати на майбутнє. Танки зранку, кукуруза вечором.
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23.08.2022 21:08 Відповісти
наша кукуруза на попкорн не годиться там особый сорт нужен по моему рисовая кукуруза называется
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23.08.2022 21:16 Відповісти
Зара катить все.
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23.08.2022 21:28 Відповісти
але наша кукурудза годиться щоб тваринництво не загнулося, у німців посуха. Сподіваюсь тільки, що від наших фермерів не забрали, щоб німецьким продати, як в минулому сторіччі.
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23.08.2022 22:30 Відповісти
А что , нефть из СП2 не такая вкусная ?
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23.08.2022 21:08 Відповісти
+- как в СП1

Да и скорее всего ничем не отличается от транзитной
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24.08.2022 07:53 Відповісти
Щось мені захисни маски згадалися.
До чого б це?

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23.08.2022 21:09 Відповісти
Напевне мимоходом чи косим поглядом, чи вухом. В Києві підвищилась захворюваність на ковід.
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23.08.2022 21:10 Відповісти
Ага, африканців вже накормили. А стосовно німців я б з постачаннями продукції ''повалявшольца".Маємо з кого приклад брати
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23.08.2022 21:10 Відповісти
перевалка на границе из за колеи отнимает и время и денежку от прибыли. за 30лет даже ветки ну 2-3 на 100км вглубь страны не удосужились кинуть. Где бы перевалка шла несколькими составами и круглые сутки. Удешевило бы расходы. Всё в сраку и офшоры улетело.
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23.08.2022 21:11 Відповісти
Всё в сраку и офшоры - а это для нас не тоже самое ?
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23.08.2022 21:18 Відповісти
Ну можно конечно бьіло бьі завести себе несколько узкоколеек для перевалки, но их бьі сейчас уже все ракетами закидали.
Тут и к Европе вопрос, ведь бьіл проект ЖД дороги будущего с единой шириной колеи в 3 метра. Там полная роскошь в люксе и купе, в грузоподїемности и в габаритах грузов. Ядерньій реактор на тяговьій состав можно разместить. Но.... похерили все, дебильі блть, и все из за того что єтот проект очень понравился страшному дяде Адику.
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23.08.2022 21:35 Відповісти
А это как раз был проект Адика. Полагаю что для реального пользования он всё таки оказался экономически не пригоден.
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24.08.2022 00:28 Відповісти
Єкономически там бьіло все очень хорошо. Но разрушения после войньі принуждали к дешевьм решениям. А потом все временное стало опять постоянньім. Из за ограничений ЖД даже в USA неоднокрано нанимали самолет "Мрія", пока он бьіл жив
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24.08.2022 03:41 Відповісти
ЖД и грузоперевозки єто стратегическое направление, єкономить на нем єто как купить памперсов вместо постройки космодрома.
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24.08.2022 03:46 Відповісти
А в окупованих містах на сифіліс. Орки. Будьте уважні.
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23.08.2022 21:11 Відповісти
Грузовой поезд максимум 3500 тонн, 55 вагонов по 65 тонн.
В Мостиске есть европейская колия , ещё с времён Рос. империи 1914 года.
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23.08.2022 21:30 Відповісти
Это хорошо - нельзя допустить, чтобы немцы вымерли от голода
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23.08.2022 21:59 Відповісти
після того як закінчитья війна портібно буде перепрошити залізничні колії на євростандарт. все одно з Мордором вже сполучення не буде. а так самі будем швидше їздити до ЄС
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23.08.2022 22:51 Відповісти
Це нахер не потрібно, в Европі колія має меньшу ширіну, це автоматично меньші максимальні швидкості та меньше максимальне навантаження.
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24.08.2022 03:54 Відповісти
 
 