25-е судно вышло "зерновым коридором": везет в Египет кукурузу

судно

"Зерновым коридором" из Украины вышло 25 судно - балкер I MARIA с 33 000 тонн кукурузы. Он следует в Египет.

Об этом сообщила Администрация морских портов Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас есть более 600 000 тонн переваленной и отправленной "зерновым коридором" агропродукции. Вчера приняли к обработке самый большой караван из пяти судов. Количество заявок на запад судов в порты Большой Одессы увеличивается, собственно как и динамика поступления таких заявок", - сказал глава АМПУ Алексей Востриков.

С момента подписания Стамбульской инициативы между Украиной, Турцией и Организацией Объединенных Наций по безопасному судоходству из портов Одесса, Южный и Черноморск в направлении Босфора вышли 25 судов с украинским продовольствием.

Читайте: Гутерриш в Украине будет обсуждать экспорт зерна, ситуацию на ЗАЭС и трагедию в Оленовке

Египет (773) зерно (1080) экспорт (885) кукуруза (15) АМПУ (50)
які бонуси отримало *****???
чи хоч одне судно дійшло голодуючим ?
18.08.2022 14:23 Ответить
Як які бонуси? З свинособак частково зняли санкції,а військова допомога українцям зменшується...."Упродовж липня шість найбільших європейських країн вперше від початку широкомасштабного вторгнення РФ не запропонували Україні нових зобов'язань щодо надання військові допомоги.Про це https://www.politico.eu/article/data-show-europe-waning-military-support-ukraine/ повідомляє Politico. Джерело: https://biz.censor.net/n3361514
18.08.2022 14:26 Ответить
а ви що не помітили? у ***** появилось купа "дружЄствЄнніх" країн

18.08.2022 14:28 Ответить
я дуже радий за африканців..
18.08.2022 14:23 Ответить
Это тот Египет, который помогает России обходит нефтяное эмбарго и не поддерживает санкции. Ну-ну... Кто еще об Украину ноги не вытирал?
18.08.2022 14:25 Ответить
Що б не витерали потрібно бути країною виробником готової продукції та полуфабрикатів хоча б ,всю сировину потрібно переробляти вдома,а так виходить що трохи заробляють тільки зернотрейдери а до бюджету надходить нуль цілих,нуль десятих від такого експорту...
18.08.2022 14:32 Ответить
на часі гуттаперчу запропонувати назвати 2022 рік - роком африки.
18.08.2022 14:31 Ответить
Ми годуємо Єгипет, який купує в рашкі нафту та змішує зі своєю для продажу?
18.08.2022 14:51 Ответить
Догрузіть туди цього зе- може "втікне".
18.08.2022 15:07 Ответить
 
 