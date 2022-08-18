25-е судно вышло "зерновым коридором": везет в Египет кукурузу

"Зерновым коридором" из Украины вышло 25 судно - балкер I MARIA с 33 000 тонн кукурузы. Он следует в Египет.

Об этом сообщила Администрация морских портов Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас есть более 600 000 тонн переваленной и отправленной "зерновым коридором" агропродукции. Вчера приняли к обработке самый большой караван из пяти судов. Количество заявок на запад судов в порты Большой Одессы увеличивается, собственно как и динамика поступления таких заявок", - сказал глава АМПУ Алексей Востриков.

С момента подписания Стамбульской инициативы между Украиной, Турцией и Организацией Объединенных Наций по безопасному судоходству из портов Одесса, Южный и Черноморск в направлении Босфора вышли 25 судов с украинским продовольствием.

Читайте: Гутерриш в Украине будет обсуждать экспорт зерна, ситуацию на ЗАЭС и трагедию в Оленовке