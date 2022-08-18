25-те судно вийшло "зерновим коридором": везе до Єгипту кукурудзу

"Зерновим коридором" з України вийшло 25-те судно - балкер I MARIA з 33 000 тонн кукурудзи. Він прямує до Єгипту.

Про це повідомила Адміністрація морських портів України, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі маємо понад 600 000 тонн переваленоі та відправленої "зерновим коридором" агропродукції. Вчора прийняли до обробки найбільший караван з п'яти суден. Кількість заявок на захід суден до портів Великої Одеси збільшується, власне як і динаміка надходження таких заявок"", - сказав голова АМПУ Олексій Востріков.

З моменту підписання Стамбульської ініціативи між Україною, Туреччиною та Організацією Об‘єднаних Націй, щодо безпечного судноплавства з портів Одеса, Південний та Чорноморськ в напрямку Босфору вийшло 25 суден з українським продовольством.

