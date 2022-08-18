УКР
Новини
25-те судно вийшло "зерновим коридором": везе до Єгипту кукурудзу

судно

"Зерновим коридором" з України вийшло 25-те судно - балкер I MARIA з 33 000 тонн кукурудзи. Він прямує до Єгипту.

Про це повідомила Адміністрація морських портів України, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі маємо понад 600 000 тонн переваленоі та відправленої "зерновим коридором" агропродукції. Вчора прийняли до обробки найбільший караван з п'яти суден. Кількість заявок на захід суден до портів Великої Одеси збільшується, власне як і динаміка надходження таких заявок"", - сказав голова АМПУ Олексій Востріков.

З моменту підписання Стамбульської ініціативи між Україною, Туреччиною та Організацією Об‘єднаних Націй, щодо безпечного судноплавства з портів Одеса, Південний та Чорноморськ в напрямку Босфору вийшло 25 суден з українським продовольством.

Також читайте: Гутерріш в Україні обговорюватиме експорт зерна, ситуацію на ЗАЕС і трагедію в Оленівці

Коментувати
які бонуси отримало *****???
чи хоч одне судно дійшло голодуючим ?
показати весь коментар
18.08.2022 14:23 Відповісти
Як які бонуси? З свинособак частково зняли санкції,а військова допомога українцям зменшується...."Упродовж липня шість найбільших європейських країн вперше від початку широкомасштабного вторгнення РФ не запропонували Україні нових зобов'язань щодо надання військові допомоги.Про це https://www.politico.eu/article/data-show-europe-waning-military-support-ukraine/ повідомляє Politico. Джерело: https://biz.censor.net/n3361514
показати весь коментар
18.08.2022 14:26 Відповісти
а ви що не помітили? у ***** появилось купа "дружЄствЄнніх" країн

показати весь коментар
18.08.2022 14:28 Відповісти
я дуже радий за африканців..
показати весь коментар
18.08.2022 14:23 Відповісти
Это тот Египет, который помогает России обходит нефтяное эмбарго и не поддерживает санкции. Ну-ну... Кто еще об Украину ноги не вытирал?
показати весь коментар
18.08.2022 14:25 Відповісти
Що б не витерали потрібно бути країною виробником готової продукції та полуфабрикатів хоча б ,всю сировину потрібно переробляти вдома,а так виходить що трохи заробляють тільки зернотрейдери а до бюджету надходить нуль цілих,нуль десятих від такого експорту...
показати весь коментар
18.08.2022 14:32 Відповісти
на часі гуттаперчу запропонувати назвати 2022 рік - роком африки.
показати весь коментар
18.08.2022 14:31 Відповісти
Ми годуємо Єгипет, який купує в рашкі нафту та змішує зі своєю для продажу?
показати весь коментар
18.08.2022 14:51 Відповісти
Догрузіть туди цього зе- може "втікне".
показати весь коментар
18.08.2022 15:07 Відповісти
 
 