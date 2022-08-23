Украина готова провести демилитаризацию Крыма, - Шмыгаль
Украина готова провести демилитаризацию Крыма, потому что из него захватчики совершают обстрелы, что делает военную инфраструктуру полуострова легитимными целями.
Об этом сказал премьер-министр Денис Шмигаль во время второго саммита "Крымской платформы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня Крым - это еще и один из центров, откуда производятся обстрелы украинских городов и совершаются убийства украинцев. Такие действия оккупантов превратили военную инфраструктуру России в Крыму в легитимную военную цель. Поэтому Украина готова провести демилитаризацию Крыма и устранение этих угроз как для нашего государства, так и всей Европы. В то же время мы приветствовали бы добровольный вывод Россией своих войск и военной техники с территории Крыма и других временно оккупированных территорий Украины", - сказал Шмыгаль.
Он подчеркнул, что в Украине не сомневаются, что не за горами тот день, когда российские захватчики уйдут с украинского полуострова, "пока у них есть выбор, в каком формате это сделать".
Шмыгаль подчеркнул, что после деоккупации Крыма будет восстановление и развитие полуострова.
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-щоб руського духу взагалі не було
Підготуй країну до опалювальгого сезону.
беріть справу у власнв руки та вирішуйте проблеми з опаленям хто заважає?
рубайте ліси а коли ліси скінчаться рубайте уряд.
Лупайте цю скалу! нехай ні жар ні холод
А він про "демілітаризацію"!
Він що - головнокомандуючий?!!
хтось може пояснити оцю тактичну абракадабру від конашенкова ?
«Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 квадратных километров», - заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант https://www.gazeta.ru/tags/person/igor_konashenkov.shtml Игорь Конашенков в ходе брифинга.
Он добавил, что под контроль взято 36 квадратных километров Херсонской области, а также населенный пункт Комсомольское Николаевской области.
знаходиться в 10 км на захід від Миколаєва на шосе Миколаїв-Одеса, за (!!!) Південним Бугом
"Я готов стать миллионером".
Кавказькі війни почались ще в 1812році.
це означає, що у ВЛАСТНОМУ "департаменті" ніяких досягнень НЕМАЄ та НЕ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ!
А Шмиге -"Дайтє єму сельодкі"(С)
Хіба що Шмигаль перебува в складі надтаємного десанту який однієї ночі скинуть на Севастополь і він погризе там всі кораблі та техніку. А тоді з двох боків