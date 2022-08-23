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Новости Война
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Украина готова провести демилитаризацию Крыма, - Шмыгаль

шмигаль

Украина готова провести демилитаризацию Крыма, потому что из него захватчики совершают обстрелы, что делает военную инфраструктуру полуострова легитимными целями.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмигаль во время второго саммита "Крымской платформы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня Крым - это еще и один из центров, откуда производятся обстрелы украинских городов и совершаются убийства украинцев. Такие действия оккупантов превратили военную инфраструктуру России в Крыму в легитимную военную цель. Поэтому Украина готова провести демилитаризацию Крыма и устранение этих угроз как для нашего государства, так и всей Европы. В то же время мы приветствовали бы добровольный вывод Россией своих войск и военной техники с территории Крыма и других временно оккупированных территорий Украины", - сказал Шмыгаль.

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Он подчеркнул, что в Украине не сомневаются, что не за горами тот день, когда российские захватчики уйдут с украинского полуострова, "пока у них есть выбор, в каком формате это сделать".

Шмыгаль подчеркнул, что после деоккупации Крыма будет восстановление и развитие полуострова.

Автор: 

Крым (26360) Шмыгаль Денис (2666)


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Топ комментарии
+33
О! Рембо намалювався. Дайте йому крупнокаліберний. Хай сиднем не сидить. Вперед, на Крим!
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23.08.2022 21:09
+33
Займись своїми прямими обов'язками, "демілітаризатор" недороблений.
Підготуй країну до опалювальгого сезону.
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23.08.2022 21:11
+32
до речі і демілітаризації це також стосується

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23.08.2022 21:08
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до речі і демілітаризації це також стосується

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23.08.2022 21:08 Ответить
..і денаціоналізацію
-щоб руського духу взагалі не було
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23.08.2022 21:09 Ответить
О! Рембо намалювався. Дайте йому крупнокаліберний. Хай сиднем не сидить. Вперед, на Крим!
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23.08.2022 21:09 Ответить
О, ще один черговий "демілітарізатор" надуває щоки...
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23.08.2022 21:10 Ответить
Легко балаболити. А родичі, чи друзі Шмигаля на війні?
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23.08.2022 21:10 Ответить
Займись своїми прямими обов'язками, "демілітаризатор" недороблений.
Підготуй країну до опалювальгого сезону.
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23.08.2022 21:11 Ответить
Прямо в яблочко сказано!!!
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23.08.2022 21:42 Ответить
проблема українців у тому що переведна більшість з них у всьому покладаються на уряд.
беріть справу у власнв руки та вирішуйте проблеми з опаленям хто заважає?
рубайте ліси а коли ліси скінчаться рубайте уряд.
Лупайте цю скалу! нехай ні жар ні холод
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24.08.2022 01:38 Ответить
Нажаль найбільша проблема українців-коротка пам'ять і велика кількість людей не бажаючих думати і аналізувати..
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24.08.2022 04:06 Ответить
Його про зарплату та опалювальний сезон!
А він про "демілітаризацію"!
Він що - головнокомандуючий?!!
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23.08.2022 21:11 Ответить
ви з Херсоном хоч розберіться, демілітарізатори х..ві
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23.08.2022 21:11 Ответить
не виправдовую шморкаля, але у рашистів відмовили не лише глонас, але й карти совецького генштабу
хтось може пояснити оцю тактичну абракадабру від конашенкова ?

«Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 квадратных километров», - заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант https://www.gazeta.ru/tags/person/igor_konashenkov.shtml Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Он добавил, что под контроль взято 36 квадратных километров Херсонской области, а также населенный пункт Комсомольское Николаевской области.
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23.08.2022 21:42 Ответить
Благодаровка (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Благодарівка, до 2016 г. - Комсомольскоеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-1 [1] ) - посёлок в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Николаевском районе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Николаевской области https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины .

знаходиться в 10 км на захід від Миколаєва на шосе Миколаїв-Одеса, за (!!!) Південним Бугом
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23.08.2022 21:46 Ответить
Ще один "бойовий"кабінетний пи*дун підтягнувся. Хай краще розкаже як там економіка "без паніки" працює, а ЗСУ і без його порад обійдуться.
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23.08.2022 21:12 Ответить
Беларашку тоже нужно демилитализировать вместе с Бульбофюрером.
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23.08.2022 21:13 Ответить
абдристович вже побіг до фіранки й схватив свій крадений гранатомет, шоб користуючись моментом продати його шмигалю. дорого!
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23.08.2022 21:13 Ответить
после той дикой истории как абдристович якобы украл гранатомет и собирался идти на танк врукопашную, у него хорошо бы спросить, сколько еще гранатометов было украдено непонятно какими людьми. ведь если смог абдристович, значит могли воровать гранатометы и вражеские шпионы.
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23.08.2022 21:36 Ответить
Шмигаль вже лізе в плани ЗСУ.
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23.08.2022 21:17 Ответить
Такие заявления ассоциируются с этим:
"Я готов стать миллионером".
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23.08.2022 21:22 Ответить
А почему молчит взаглот ЗЕ?
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23.08.2022 21:23 Ответить
Тихо діє.
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23.08.2022 21:25 Ответить
Я так розумiю, до ти тут за Уйло топишь? Тодi зглатуй...
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23.08.2022 23:20 Ответить
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23.08.2022 21:26 Ответить
Киздіти в кабінеті--ще не знатить звільнювати
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23.08.2022 21:26 Ответить
Ще 200 років потому Крим росйська імперія готувала як плац-дарм наступу на Балкани та подальшому захват Константинополя-Стамбула.
Кавказькі війни почались ще в 1812році.
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23.08.2022 21:27 Ответить
Зеля в первом ряду,шмыга зели сраку прикрывает,потом лысый беззубый и остальная свора,медики,безугла и щука
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23.08.2022 21:28 Ответить
а в стороне дергает ниточки елдак,вот такая вот ляльковая постановочка
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23.08.2022 21:31 Ответить
Может хотя бы с Херсона начать
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23.08.2022 21:34 Ответить
Херсонцам это скажи которые живут без еды и лекарств уже пол года, клоун. Даже не представляю какого им читать этот кал от "освободителей" из офиса президента.
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23.08.2022 21:39 Ответить
Ці жидівські πιξдуни з ОП та КабМіну на шматочки б порвали зброїни сили Московії коли б їх не стримували.
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23.08.2022 21:43 Ответить
Ви б меньше пинділи. Ще одна Люся Арістович
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23.08.2022 21:48 Ответить
Шмигло хоче бути третім після Черчілля.
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23.08.2022 21:49 Ответить
З бульбашії теж прилітає? Коли буде відповідь на оті "прильоти''
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23.08.2022 21:53 Ответить
Я уже прямо вижу как Шмыгаль впереди всех на лихом коне…
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23.08.2022 21:55 Ответить
с краденым у абдристовича гранатометом, который ранее абдристович тоже украл непонятно где.
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23.08.2022 21:58 Ответить
********.
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23.08.2022 21:56 Ответить
Раз говорить про цілі та досягнення ІНШОГО "департаменту" -
це означає, що у ВЛАСТНОМУ "департаменті" ніяких досягнень НЕМАЄ та НЕ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ!
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23.08.2022 22:29 Ответить
Дякую, посміялись з комментів на ніч
А Шмиге -"Дайтє єму сельодкі"(С)
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23.08.2022 23:35 Ответить
забув додати що і денацифікацію)
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24.08.2022 00:19 Ответить
почалось: в Одессе завыла сирена.
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24.08.2022 06:08 Ответить
О. Тока шо дали отбой.
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24.08.2022 07:33 Ответить
Крим без Херсону навряд чи можна повернути, балаболи-піарщики... Відбивайте Херсон, він ближче. А тоді і про крим згадати можна.

Хіба що Шмигаль перебува в складі надтаємного десанту який однієї ночі скинуть на Севастополь і він погризе там всі кораблі та техніку. А тоді з двох боків
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24.08.2022 10:03 Ответить
 
 