Україна готова провести демілітаризацію Криму, - Шмигаль
Україна готова провести демілітаризацію Криму, бо з нього загарбники здійснюють обстріли, що робить військову інфраструктуру півострова легітимними цілями.
Про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час другого саміту Кримської платформи, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні Крим - це ще й один із центрів, звідки здійснюються обстріли українських міст та вбивства українців. Такі дії окупантів перетворили військову інфраструктуру Росії в Криму на легітимну військову ціль. Тому Україна готова провести демілітаризацію Криму і усунення цих загроз як для нашої держави, так і всієї Європи. Водночас ми вітали б добровільний вивід росією своїх військ і військової техніки з території Криму та інших тимчасово окупованих територій України", - сказав Шмигаль.
Він наголосив, що в Україні не сумніваються, що не за горами той день, коли російські загарбники підуть з українського півострова, "наразі в них є вибір, в якому форматі це зробити".
Шмигаль наголосив, що після деокупації Криму буде відбудова і розвиток півострова.
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-щоб руського духу взагалі не було
Підготуй країну до опалювальгого сезону.
беріть справу у власнв руки та вирішуйте проблеми з опаленям хто заважає?
рубайте ліси а коли ліси скінчаться рубайте уряд.
Лупайте цю скалу! нехай ні жар ні холод
А він про "демілітаризацію"!
Він що - головнокомандуючий?!!
хтось може пояснити оцю тактичну абракадабру від конашенкова ?
«Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 квадратных километров», - заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант https://www.gazeta.ru/tags/person/igor_konashenkov.shtml Игорь Конашенков в ходе брифинга.
Он добавил, что под контроль взято 36 квадратных километров Херсонской области, а также населенный пункт Комсомольское Николаевской области.
знаходиться в 10 км на захід від Миколаєва на шосе Миколаїв-Одеса, за (!!!) Південним Бугом
"Я готов стать миллионером".
Кавказькі війни почались ще в 1812році.
це означає, що у ВЛАСТНОМУ "департаменті" ніяких досягнень НЕМАЄ та НЕ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ!
А Шмиге -"Дайтє єму сельодкі"(С)
Хіба що Шмигаль перебува в складі надтаємного десанту який однієї ночі скинуть на Севастополь і він погризе там всі кораблі та техніку. А тоді з двох боків