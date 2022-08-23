УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11188 відвідувачів онлайн
Новини Війна
9 470 49

Україна готова провести демілітаризацію Криму, - Шмигаль

шмигаль

Україна готова провести демілітаризацію Криму, бо з нього загарбники здійснюють обстріли, що робить військову інфраструктуру півострова легітимними цілями.

Про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час другого саміту Кримської платформи, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні Крим - це ще й один із центрів, звідки здійснюються обстріли українських міст та вбивства українців. Такі дії окупантів перетворили військову інфраструктуру Росії в Криму на легітимну військову ціль. Тому Україна готова провести демілітаризацію Криму і усунення цих загроз як для нашої держави, так і всієї Європи. Водночас ми вітали б добровільний вивід росією своїх військ і військової техніки з території Криму та інших тимчасово окупованих територій України", - сказав Шмигаль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Крим стане частиною європейського транспортного та туристичного простору, - концепція відновлення після деокупації

Він наголосив, що в Україні не сумніваються, що не за горами той день, коли російські загарбники підуть з українського півострова, "наразі в них є вибір, в якому форматі це зробити".

Шмигаль наголосив, що після деокупації Криму буде відбудова і розвиток півострова.

Автор: 

Крим (14122) Денис Шмигаль (4543)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+33
О! Рембо намалювався. Дайте йому крупнокаліберний. Хай сиднем не сидить. Вперед, на Крим!
показати весь коментар
23.08.2022 21:09
+33
Займись своїми прямими обов'язками, "демілітаризатор" недороблений.
Підготуй країну до опалювальгого сезону.
показати весь коментар
23.08.2022 21:11
+32
до речі і демілітаризації це також стосується

показати весь коментар
23.08.2022 21:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
до речі і демілітаризації це також стосується

показати весь коментар
23.08.2022 21:08 Відповісти
..і денаціоналізацію
-щоб руського духу взагалі не було
показати весь коментар
23.08.2022 21:09 Відповісти
О! Рембо намалювався. Дайте йому крупнокаліберний. Хай сиднем не сидить. Вперед, на Крим!
показати весь коментар
23.08.2022 21:09 Відповісти
О, ще один черговий "демілітарізатор" надуває щоки...
показати весь коментар
23.08.2022 21:10 Відповісти
Легко балаболити. А родичі, чи друзі Шмигаля на війні?
показати весь коментар
23.08.2022 21:10 Відповісти
Займись своїми прямими обов'язками, "демілітаризатор" недороблений.
Підготуй країну до опалювальгого сезону.
показати весь коментар
23.08.2022 21:11 Відповісти
Прямо в яблочко сказано!!!
показати весь коментар
23.08.2022 21:42 Відповісти
проблема українців у тому що переведна більшість з них у всьому покладаються на уряд.
беріть справу у власнв руки та вирішуйте проблеми з опаленям хто заважає?
рубайте ліси а коли ліси скінчаться рубайте уряд.
Лупайте цю скалу! нехай ні жар ні холод
показати весь коментар
24.08.2022 01:38 Відповісти
Нажаль найбільша проблема українців-коротка пам'ять і велика кількість людей не бажаючих думати і аналізувати..
показати весь коментар
24.08.2022 04:06 Відповісти
Його про зарплату та опалювальний сезон!
А він про "демілітаризацію"!
Він що - головнокомандуючий?!!
показати весь коментар
23.08.2022 21:11 Відповісти
ви з Херсоном хоч розберіться, демілітарізатори х..ві
показати весь коментар
23.08.2022 21:11 Відповісти
не виправдовую шморкаля, але у рашистів відмовили не лише глонас, але й карти совецького генштабу
хтось може пояснити оцю тактичну абракадабру від конашенкова ?

«Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 квадратных километров», - заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант https://www.gazeta.ru/tags/person/igor_konashenkov.shtml Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Он добавил, что под контроль взято 36 квадратных километров Херсонской области, а также населенный пункт Комсомольское Николаевской области.
показати весь коментар
23.08.2022 21:42 Відповісти
Благодаровка (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Благодарівка, до 2016 г. - Комсомольскоеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-1 [1] ) - посёлок в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Николаевском районе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Николаевской области https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины .

знаходиться в 10 км на захід від Миколаєва на шосе Миколаїв-Одеса, за (!!!) Південним Бугом
показати весь коментар
23.08.2022 21:46 Відповісти
Ще один "бойовий"кабінетний пи*дун підтягнувся. Хай краще розкаже як там економіка "без паніки" працює, а ЗСУ і без його порад обійдуться.
показати весь коментар
23.08.2022 21:12 Відповісти
Беларашку тоже нужно демилитализировать вместе с Бульбофюрером.
показати весь коментар
23.08.2022 21:13 Відповісти
абдристович вже побіг до фіранки й схватив свій крадений гранатомет, шоб користуючись моментом продати його шмигалю. дорого!
показати весь коментар
23.08.2022 21:13 Відповісти
после той дикой истории как абдристович якобы украл гранатомет и собирался идти на танк врукопашную, у него хорошо бы спросить, сколько еще гранатометов было украдено непонятно какими людьми. ведь если смог абдристович, значит могли воровать гранатометы и вражеские шпионы.
показати весь коментар
23.08.2022 21:36 Відповісти
Шмигаль вже лізе в плани ЗСУ.
показати весь коментар
23.08.2022 21:17 Відповісти
Такие заявления ассоциируются с этим:
"Я готов стать миллионером".
показати весь коментар
23.08.2022 21:22 Відповісти
А почему молчит взаглот ЗЕ?
показати весь коментар
23.08.2022 21:23 Відповісти
Тихо діє.
показати весь коментар
23.08.2022 21:25 Відповісти
Я так розумiю, до ти тут за Уйло топишь? Тодi зглатуй...
показати весь коментар
23.08.2022 23:20 Відповісти
показати весь коментар
23.08.2022 21:26 Відповісти
Киздіти в кабінеті--ще не знатить звільнювати
показати весь коментар
23.08.2022 21:26 Відповісти
Ще 200 років потому Крим росйська імперія готувала як плац-дарм наступу на Балкани та подальшому захват Константинополя-Стамбула.
Кавказькі війни почались ще в 1812році.
показати весь коментар
23.08.2022 21:27 Відповісти
Зеля в первом ряду,шмыга зели сраку прикрывает,потом лысый беззубый и остальная свора,медики,безугла и щука
показати весь коментар
23.08.2022 21:28 Відповісти
а в стороне дергает ниточки елдак,вот такая вот ляльковая постановочка
показати весь коментар
23.08.2022 21:31 Відповісти
Может хотя бы с Херсона начать
показати весь коментар
23.08.2022 21:34 Відповісти
Херсонцам это скажи которые живут без еды и лекарств уже пол года, клоун. Даже не представляю какого им читать этот кал от "освободителей" из офиса президента.
показати весь коментар
23.08.2022 21:39 Відповісти
Ці жидівські πιξдуни з ОП та КабМіну на шматочки б порвали зброїни сили Московії коли б їх не стримували.
показати весь коментар
23.08.2022 21:43 Відповісти
Ви б меньше пинділи. Ще одна Люся Арістович
показати весь коментар
23.08.2022 21:48 Відповісти
Шмигло хоче бути третім після Черчілля.
показати весь коментар
23.08.2022 21:49 Відповісти
З бульбашії теж прилітає? Коли буде відповідь на оті "прильоти''
показати весь коментар
23.08.2022 21:53 Відповісти
Я уже прямо вижу как Шмыгаль впереди всех на лихом коне…
показати весь коментар
23.08.2022 21:55 Відповісти
с краденым у абдристовича гранатометом, который ранее абдристович тоже украл непонятно где.
показати весь коментар
23.08.2022 21:58 Відповісти
********.
показати весь коментар
23.08.2022 21:56 Відповісти
Раз говорить про цілі та досягнення ІНШОГО "департаменту" -
це означає, що у ВЛАСТНОМУ "департаменті" ніяких досягнень НЕМАЄ та НЕ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ!
показати весь коментар
23.08.2022 22:29 Відповісти
Дякую, посміялись з комментів на ніч
А Шмиге -"Дайтє єму сельодкі"(С)
показати весь коментар
23.08.2022 23:35 Відповісти
забув додати що і денацифікацію)
показати весь коментар
24.08.2022 00:19 Відповісти
почалось: в Одессе завыла сирена.
показати весь коментар
24.08.2022 06:08 Відповісти
О. Тока шо дали отбой.
показати весь коментар
24.08.2022 07:33 Відповісти
Крим без Херсону навряд чи можна повернути, балаболи-піарщики... Відбивайте Херсон, він ближче. А тоді і про крим згадати можна.

Хіба що Шмигаль перебува в складі надтаємного десанту який однієї ночі скинуть на Севастополь і він погризе там всі кораблі та техніку. А тоді з двох боків
показати весь коментар
24.08.2022 10:03 Відповісти
 
 