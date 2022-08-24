Войска РФ обстреляли еще один район Харькова, - Терехов
В ночь на 24 августа оккупанты снова обстреляли Харьков - теперь под обстрелом оказался Новобаварский район.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"Пока под обстрелом Новобаварский район. Прилеты в несколько адресов. О пострадавших пока информации нет", - отметил городской голова.
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коли ж настане день звільнення від рашистської навали
їздили в табори під Маріуполем на пуски
з холма був краєвид як у кино «Малєнькач Вєра» а гоози на закаті були просто жах - фіолетове небо від Азовсталі і блискавка що перекреслювала усе небо