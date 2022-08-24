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Новости Война
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Войска РФ обстреляли еще один район Харькова, - Терехов

обстріл,харків

В ночь на 24 августа оккупанты снова обстреляли Харьков - теперь под обстрелом оказался Новобаварский район.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Пока под обстрелом Новобаварский район. Прилеты в несколько адресов. О пострадавших пока информации нет", - отметил городской голова.

Также смотрите: "Российский "Тигр" в Харькове": трофейная техника вышла на патрулирование города. ФОТОрепортаж

обстрел (26850) Харьков (7437) Терехов Игорь (255)


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Топ комментарии
+6
до речі сьогодні був день Харкова - звільненя міста від німецько-фашистських загарбників - 23 серпня 1943
коли ж настане день звільнення від рашистської навали
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24.08.2022 03:50
+4
Надіюсь всі живі , орки бісяться в такий день бо своєї незалежності ніколи не мали і мати не будуть
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24.08.2022 02:07
+1
Не спиться, тривожно. Міста під обстрілами, люди бідують. День Незалежності України і так не хочеться ні бачити ні чути 95.
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24.08.2022 02:05
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Не спиться, тривожно. Міста під обстрілами, люди бідують. День Незалежності України і так не хочеться ні бачити ні чути 95.
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24.08.2022 02:05 Ответить
Це 95 міста бомбить ?
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24.08.2022 02:10 Ответить
Бот
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24.08.2022 02:49 Ответить
Надіюсь всі живі , орки бісяться в такий день бо своєї незалежності ніколи не мали і мати не будуть
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24.08.2022 02:07 Ответить
На корреспонденте: Украlна не готова до припинення вогню-Зеленський. Когда на западе видят такие меседжи простые люди
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24.08.2022 02:50 Ответить
Иногда руки опускаются от абсурда всего
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24.08.2022 02:51 Ответить
до речі сьогодні був день Харкова - звільненя міста від німецько-фашистських загарбників - 23 серпня 1943
коли ж настане день звільнення від рашистської навали
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24.08.2022 03:50 Ответить
три дні тому ракетним ударом зруйнували колишню військову кафедру політехнічного інституту на вулиці Весніна (алё декомунізація) де нас навчали у 80-х на ракетах С75 в С125
їздили в табори під Маріуполем на пуски
з холма був краєвид як у кино «Малєнькач Вєра» а гоози на закаті були просто жах - фіолетове небо від Азовсталі і блискавка що перекреслювала усе небо
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24.08.2022 04:02 Ответить
Німці покинули Харків після 30 серпня 1943 года.Відійшли,щоб не попасти в котел.А 23 - условна дата.
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24.08.2022 09:07 Ответить
терехову надо поменять фамилию на левитан и только тогда сообщать о бомбардировках... если иного он организовать не может... и еще - этот поц когда-нибудь выучит украинский язык или кацапское начало в нем как псина в херовой собаке...
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24.08.2022 09:09 Ответить
 
 