Войска РФ обстреляли еще один район Харькова, - Терехов

В ночь на 24 августа оккупанты снова обстреляли Харьков - теперь под обстрелом оказался Новобаварский район.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Пока под обстрелом Новобаварский район. Прилеты в несколько адресов. О пострадавших пока информации нет", - отметил городской голова.

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