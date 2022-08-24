Війська РФ обстріляли ще один район Харкова, - Терехов

У ніч на 24 серпня окупанти знову обстріляли Харків - тепер під обстрілом опинився Новобаварський район.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі під обстрілом Новобаварський район. Прильоти на кілька адрес. Про постраждалих наразі інформації немає", – зазначив міський голова.

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