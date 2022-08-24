Війська РФ обстріляли ще один район Харкова, - Терехов
У ніч на 24 серпня окупанти знову обстріляли Харків - тепер під обстрілом опинився Новобаварський район.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"Наразі під обстрілом Новобаварський район. Прильоти на кілька адрес. Про постраждалих наразі інформації немає", – зазначив міський голова.
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коли ж настане день звільнення від рашистської навали
їздили в табори під Маріуполем на пуски
з холма був краєвид як у кино «Малєнькач Вєра» а гоози на закаті були просто жах - фіолетове небо від Азовсталі і блискавка що перекреслювала усе небо