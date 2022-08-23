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Новини Війна
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Окупанти втретє за день обстріляли Шевченківський район Харкова, виникла пожежа, - Терехов

обстріл,харків

Увечері 23серпня російські окупаційні війська втретє за день обстріляли Шевченківський район Харкова. серпня

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Третій за день обстріл Шевченківського району. Пожежа. Про постраждалих інформації наразі немає", - написав Терехов у телеграмі.

Як повідомлялося раніше, окупанти у вівторок обстріляли цей самий район Харкова вдень (один постраждалий) і ввечері (постраждалих немає).

Також читайте: День Харкова розпочався із обстрілу Київського району міста, - Терехов

Автор: 

обстріл (28171) Харків (5549) Терехов Ігор (311)


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Народ. Дійсно. Ви поки не спіть. Орки можуть, орієнтовно 3-6 год ранку. Це ж суки методички.
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24.08.2022 00:08 Відповісти
Іди вже спать кацапчик ,
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24.08.2022 01:46 Відповісти
В эти минуты жёстко накрывают Запорожье.
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24.08.2022 00:15 Відповісти
Сьогодні збуджені російські терористи зразу ж після півночі вже розпочали сьогоднішній ракетний терор України. Страждає Запоріжжя.
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24.08.2022 00:27 Відповісти
На карті повітряних тривог вибухи Запоріжська ,Дніпропетровська і Харківська обл в 00.12 , 00.18 і 00.28
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24.08.2022 00:31 Відповісти
О,тільки що в Донецькій обл вибухи
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24.08.2022 00:35 Відповісти
В третье. Чому? Де контр батарея? ДЕ?
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24.08.2022 01:06 Відповісти
Крим пішли брати. Я, тільки за за 3-и дні.
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24.08.2022 01:07 Відповісти
 
 