День Харкова розпочався із обстрілу Київського району міста, - Терехов
Рашисти в день Харкова обстріляли Київський район міста.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Ранок дня міста розпочався з обстрілу Київського району. Влучання у приватний будинок, без потерпілих", - йдеться у повідомленні.
Крім того, вранці 23 серпня користувачі соцмереж повідомляли про пожежу на харківському заводі, де вибухів не було.
Як інформує "Суспільне", речник ДСНС у Харківській області Євген Василенко повідомив, що в Харкові зайнялася п'ятиповерхова будівля промислового підприємства у Новобаварському районі міста, близько 06:30 пожежу локалізували.
Зазначається, що перед пожежею вибухів не було.
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Валентина Саюн #523841
показати весь коментар23.08.2022 08:29 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Олег Кущ #490032
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