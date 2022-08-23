День Харкова розпочався із обстрілу Київського району міста, - Терехов

Рашисти в день Харкова обстріляли Київський район міста.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ранок дня міста розпочався з обстрілу Київського району. Влучання у приватний будинок, без потерпілих", - йдеться у повідомленні.

Крім того, вранці 23 серпня користувачі соцмереж повідомляли про пожежу на харківському заводі, де вибухів не було.

Як інформує "Суспільне", речник ДСНС у Харківській області Євген Василенко повідомив, що в Харкові зайнялася п'ятиповерхова будівля промислового підприємства у Новобаварському районі міста, близько 06:30 пожежу локалізували.

Зазначається, що перед пожежею вибухів не було.

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