День Харькова начался с обстрела Киевского района города, - Терехов

Рашисты в день Харькова обстреляли Киевский район города.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Утро дня города началось с обстрела Киевского района. Попадание в частный дом, без пострадавших", - говорится в сообщении.

Кроме того, утром 23 августа пользователи соцсетей сообщали о пожаре на харьковском заводе, где взрывов не было.

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Как сообщает "Общественное", представитель ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко сообщил, что в Харькове загорелось пятиэтажное здание промышленного предприятия в Новобаварском районе города, около 06:30 пожар локализовали.

Отмечается, что до пожара взрывов не было.