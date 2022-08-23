День Харькова начался с обстрела Киевского района города, - Терехов
Рашисты в день Харькова обстреляли Киевский район города.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"Утро дня города началось с обстрела Киевского района. Попадание в частный дом, без пострадавших", - говорится в сообщении.
Кроме того, утром 23 августа пользователи соцсетей сообщали о пожаре на харьковском заводе, где взрывов не было.
Как сообщает "Общественное", представитель ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко сообщил, что в Харькове загорелось пятиэтажное здание промышленного предприятия в Новобаварском районе города, около 06:30 пожар локализовали.
Отмечается, что до пожара взрывов не было.
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Валентина Саюн #523841
показать весь комментарий23.08.2022 08:29 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Олег Кущ #490032
показать весь комментарий23.08.2022 08:55 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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