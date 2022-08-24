Путин поставил на карту все. Думать, что он остановится – самообман, – Данилов
Президент России Владимир Путин не остановится и постарается довести войну против Украины до "логического конца".
Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил в интервью польской газете Wyborcza, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
По его словам, Путин поставил на карту все. Это будет самообман – думать, что он остановится.
"Сегодня он хочет сделать перерыв, потому что видит, что россияне "выгорают". Но мы знаем, как тяжело сегодня работает их военно-промышленный комплекс, мы знаем, сколько у них танков и ракет, которыми они оснащены", - сказал Данилов.
Он отметил, что уничтожить российскую армию нельзя быстро, поскольку РФ является большой колониальной страной, использующей национальные меньшинства в войне против Украины.
"Если победит тоталитарное государство, этот бумеранг улетит по миру, любой, используя силу, сможет оккупировать какую-нибудь другую страну, и ситуация выйдет из-под контроля", - заявил он.
Секретарь СНБО подчеркнул, что Путин спешит, поскольку понимает, что через несколько лет в Украине появится новое поколение, не знакомое с пережитками коммунизма и СССР, которое будет строить страну.
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https://youtu.be/IIo2AaQhiyQ
Но подоляк конечно не станет считать в хаймарсах сколько за 3 года зеленский подарил коломойскому.😠
той, хто допоможе - стане світовим героєм..
не минуло і пів року як прийшло усвідомлювання очевидних речей???? а закордонні військові експерти ж попереджали...
та що про це казати знову і знову? за це повинно відповідати перед законом, людьми і Богом...
Сьогодні цей одне несе, вчора інше ніс... Арестович #2
1. Відчуваючи близьку поразку, ввп приймає рішення застосувати ядерну зброю.
1.1. Наказ про застосування ядерної зброї саботують у той чи інший спосіб, відбувається внутрішній переворот, ввп та його найближче оточення йде під Міжнародний Трибунал.
1.2. Наказ про застосування ядерної зброї виконують. Про це думати не хочеться. Сподіваюсь, що цей випадок найменш ймовірний. У результаті запоребрик як державу повністю зруйновано, , ввп та його найближче оточення (ті, хто виживе) йде під Міжнародний Трибунал.
2. Відчуваючи близьку поразку, найближче оточення ввп здійснює переворот (скоріше, що так, на Майдан за поребриком зараз надії дуже мало, хоча все може швидко змінитись), ввп та його найближче оточення йде під Міжнародний Трибунал, але оточення отримує м'які вироки чи навіть амністію, а з декого обвинучачення взагалі знімуть, і ті виступатимуть на Трибуналі як свідки.
Не надо было ходить к ворожейке, чтобы это понять. Есть же психологи у образованной власти,
(не только речеписцы для высочайших видосиков), которые за пять минут вам опишут личность человека и его действия. Почему подавляющая часть украинского народа понимает , что нужно воевать до конца, до последнего российского солдата, а не договариваться вообще и, тем более, посередине. Почему Зе всё время хотел договариваться, а не вооружать Армию, как делал его предшественник. Есть поговорка: "Хочешь мира - готовься к войне!". А тут ермаки, арахамии...
И вместо этого Армию гнобили, инакомыслящих посадили, и периодически отступали в угоду врагу, а себе во вред. Это же не детский сад с товарищами по туалетному горшку, народ доверил свои жизни дилетантам и поплатился своими же жизнями.
Пан Данилов, мне кажется, Вы понимаете больше, чем говорите, но ответственность за сдачу
территории страны и гибель тысяч неповинных граждан придётся разделить всей власти, а не только Зе и Ермаку, хотя Ермак сбежит раньше в россию за своими орденами, а Зе прикинется
непонимающим шлангом. Это тоже без гадалки всё ясно.