Путин поставил на карту все. Думать, что он остановится – самообман, – Данилов

Президент России Владимир Путин не остановится и постарается довести войну против Украины до "логического конца".

Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил в интервью польской газете Wyborcza, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, Путин поставил на карту все. Это будет самообман – думать, что он остановится.

"Сегодня он хочет сделать перерыв, потому что видит, что россияне "выгорают". Но мы знаем, как тяжело сегодня работает их военно-промышленный комплекс, мы знаем, сколько у них танков и ракет, которыми они оснащены", - сказал Данилов.

Он отметил, что уничтожить российскую армию нельзя быстро, поскольку РФ является большой колониальной страной, использующей национальные меньшинства в войне против Украины.

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"Если победит тоталитарное государство, этот бумеранг улетит по миру, любой, используя силу, сможет оккупировать какую-нибудь другую страну, и ситуация выйдет из-под контроля", - заявил он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Путин спешит, поскольку понимает, что через несколько лет в Украине появится новое поколение, не знакомое с пережитками коммунизма и СССР, которое будет строить страну.

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