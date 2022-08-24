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Новости Война
13 054 35

Путин поставил на карту все. Думать, что он остановится – самообман, – Данилов

данілов

Президент России Владимир Путин не остановится и постарается довести войну против Украины до "логического конца".

Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил в интервью польской газете Wyborcza, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, Путин поставил на карту все. Это будет самообман – думать, что он остановится.

"Сегодня он хочет сделать перерыв, потому что видит, что россияне "выгорают". Но мы знаем, как тяжело сегодня работает их военно-промышленный комплекс, мы знаем, сколько у них танков и ракет, которыми они оснащены", - сказал Данилов.

Он отметил, что уничтожить российскую армию нельзя быстро, поскольку РФ является большой колониальной страной, использующей национальные меньшинства в войне против Украины.

Также читайте: Единственная возможная тема переговоров с Россией – репарации, которые Путин и его режим должны заплатить Украине, - Яценюк

"Если победит тоталитарное государство, этот бумеранг улетит по миру, любой, используя силу, сможет оккупировать какую-нибудь другую страну, и ситуация выйдет из-под контроля", - заявил он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Путин спешит, поскольку понимает, что через несколько лет в Украине появится новое поколение, не знакомое с пережитками коммунизма и СССР, которое будет строить страну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Единственная возможная тема переговоров с Россией – репарации, которые Путин и его режим должны заплатить Украине, - Яценюк

Данилов (1066) прогноз (698) путин (31197) россия (95326)


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Топ комментарии
+18
Подоляк подсчитал, что Украине нужно 50 HIMARSов и стоят они дешевле одной яхты российского олигарха.
Но подоляк конечно не станет считать в хаймарсах сколько за 3 года зеленский подарил коломойскому.😠
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24.08.2022 12:09
+9
Рашка- це зараз хлопкове поле
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24.08.2022 12:06
+9
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24.08.2022 12:23
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А кто такой путин,а россия это где?
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24.08.2022 12:05 Ответить
Рашка- це зараз хлопкове поле
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24.08.2022 12:06 Ответить
В сраці
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24.08.2022 12:11 Ответить
ВПЕСТЕ)(((...
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24.08.2022 12:25 Ответить
Секретар РНБО підкреслив, що Путін поспішає, оскільки розуміє, що за кілька років в Україні з'явиться нове покоління, не знайоме з пережитками комунізму та СРСР, яке будуватиме країну. Джерело: ЗА УКРАИНУ И ЕЕ НАРОД ДАЖЕ ДЕТИ 4-5 ЛЕТ ПОНИМАЮТ НА ВСЮ ЖИЗНЬ И ПЕРЕДАДУТ ГЕНЕТИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ НЕНАВИСТИ К РОССИИ И КАЦАПАМ И РОССИЯНАМ И СВОИМ ДЕТЯМ И ВНУКАМ И ПРАВНУКАМ..А ВОТ ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В РАШКЕ В КРЫМУ РОЖДЕННЫЕ В УКРАИНЕ или России в 1995-2003 годах... НЕНАВИДЯТ УКРАИНУ УБИВАЮТ УКРАИНЦЕВ И ВОЮЮТ НА СТОРОНЕ РОССИИ И ПРОПИТАНЫ ПУТИНИЗМОМ А ТАМ КОКТЕЙЛЬ И ИМПЕРКОСТИ И ЦАРИЗМА И СТАЛИНИЗМА И СОВКА И ЛЕНИНИЗМА И КСЕНОФОБИИ И НАЦИЗМ И РАШИЗМ И ЭТНОЦИД -- ОТКУДА ТАМ НАМЕШАЛОСЬ ВСЕ ЭТО ВЗРЫВООПАСНОЕ СМЕСЬ ИДЕЙ УЧЕНИЙ И ВЗГЛЯДОВ то.... У МОЛОДЫХ.... КОТОРЫЕ ТО ---ЧТО ТАКОЕ ССССР И НЕ ЗАСТАЛИ ПРИРОДНО ПО ХРОНОЛОГИИ ЛЕТ....
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24.08.2022 12:48 Ответить
ЧАС ПОКАЗАТИ ПОЛІТИЧНУ ВОЛЮ: АР'ЄВ закликав МОНОБІЛЬШІСТЬ очистити ВР від «уламків» ОПЗЖ

https://youtu.be/IIo2AaQhiyQ

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24.08.2022 12:05 Ответить
Подоляк подсчитал, что Украине нужно 50 HIMARSов и стоят они дешевле одной яхты российского олигарха.
Но подоляк конечно не станет считать в хаймарсах сколько за 3 года зеленский подарил коломойскому.😠
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24.08.2022 12:09 Ответить
хаймарсов и прочих вариантов хаймарсов уже хватает. Нужда в ракетах
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24.08.2022 12:31 Ответить
Значить воюватимемо до останнього москаля
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24.08.2022 12:09 Ответить
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24.08.2022 12:46 Ответить
оце б путін зробив подаруночек і самовбився..

той, хто допоможе - стане світовим героєм..
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24.08.2022 12:12 Ответить
Не самовб'ється,бо він паталогічний боягуз з купою комплексів.Вбивати десятки тисяч людей він може,але сам дохнути не хоче.Навіть маньяк Гітлер був сміливіший за бункерну кремлівську крису,той хоч зміг застрелитись.Пуйло швидше повбиває все своє оточення разом з коханками і личинками,але не себе
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24.08.2022 12:26 Ответить
Только виселица или участь кадафи.
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24.08.2022 12:14 Ответить
Натякнув би хто-небудь ***** що воно все одно здохне. Разом зі своєю маячнею. Хоче залишитись в історії? Так вже...вляпався. І нічим хорошим його не пригадають. Насамперед самі ж кацапи.
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24.08.2022 12:14 Ответить
не прошло и пол года...
не минуло і пів року як прийшло усвідомлювання очевидних речей???? а закордонні військові експерти ж попереджали...
та що про це казати знову і знову? за це повинно відповідати перед законом, людьми і Богом...
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24.08.2022 12:19 Ответить
Сегодня Джо Байден объявит о помощи Украине на сумму кажись 30 млрд долярів...
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24.08.2022 12:19 Ответить
Перегнув трохи, на 3 три млрд.
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24.08.2022 13:34 Ответить
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24.08.2022 12:23 Ответить
Путін може зберегти Кримський міст, якщо виведе війська з окупованого півострова, - Данілов Джерело:

Сьогодні цей одне несе, вчора інше ніс... Арестович #2
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24.08.2022 12:23 Ответить
Данілов зі мною згоден. Я теж вважаю, що ввп нема чого втрачати, "нічиєї" в цій війні не буде. Тому, ІМХЇО, можливі два основні варіанти завершення війни:
1. Відчуваючи близьку поразку, ввп приймає рішення застосувати ядерну зброю.
1.1. Наказ про застосування ядерної зброї саботують у той чи інший спосіб, відбувається внутрішній переворот, ввп та його найближче оточення йде під Міжнародний Трибунал.
1.2. Наказ про застосування ядерної зброї виконують. Про це думати не хочеться. Сподіваюсь, що цей випадок найменш ймовірний. У результаті запоребрик як державу повністю зруйновано, , ввп та його найближче оточення (ті, хто виживе) йде під Міжнародний Трибунал.
2. Відчуваючи близьку поразку, найближче оточення ввп здійснює переворот (скоріше, що так, на Майдан за поребриком зараз надії дуже мало, хоча все може швидко змінитись), ввп та його найближче оточення йде під Міжнародний Трибунал, але оточення отримує м'які вироки чи навіть амністію, а з декого обвинучачення взагалі знімуть, і ті виступатимуть на Трибуналі як свідки.
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24.08.2022 12:23 Ответить
Очепятка: ІМХО
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24.08.2022 12:24 Ответить
путін ще той шулер, але карта його буде бита і Гаагу ніхто не відміняв
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24.08.2022 12:26 Ответить
Логический конец это конец в жопе у путлера
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24.08.2022 12:30 Ответить
Путлер помножил рабZeю на Ноль... потому и знак Z... ZERRO ..
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24.08.2022 12:32 Ответить
оце плять висновок!
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24.08.2022 12:38 Ответить
Поставив все? Більше цим шапкозакидателям не наливайте, якщо вони завтра відійдуть з усієї України не буде в Росії нічого, ніяких революцій чи заворушень, нічого вони на карту не ставили, на другий день після закінчення війни французи з німцями поїдуть до Москви робити мінєти за дешевий газ.
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24.08.2022 12:42 Ответить
якось треба знищити російські військові заводи. Інші продукти AliExpress можуть зробити трюк або виготовляти компоненти ракет Grom у Польщі та збирати їх в Україні.
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24.08.2022 12:43 Ответить
Зеленький теж поставив на кон все!!! Свій рейтинг! (більш в нього цінностей немає). І зробить все, заради рейтингу і популярності. В Європі це добре розуміють, і впливають через це на нього, що приносить для україни добрі плоди!
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24.08.2022 12:45 Ответить
Даже не верится нам что все поставил. А мы то думали 6 месяцев все что не всё. Тяжко верить---но умный то дядька сказал. А мы то наивные.
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24.08.2022 12:47 Ответить
Дуже дорого ваше прозріння коштує.
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24.08.2022 12:49 Ответить
Те що він звиздить, не звертайте уваги. Це пусте. Дивіться як він одягнений. Може він знову якісь таємні знаки подає.
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24.08.2022 13:04 Ответить
"Путін поставив на карту все." А анус свій він також на карту поставив, чи ще ні, бо там вже на анус путіна негри Камеруна в черзі очікують...
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24.08.2022 13:13 Ответить
Ой, пане ДанIлов, це ж зрозумiло було з першого дня вiйни!
Не надо было ходить к ворожейке, чтобы это понять. Есть же психологи у образованной власти,
(не только речеписцы для высочайших видосиков), которые за пять минут вам опишут личность человека и его действия. Почему подавляющая часть украинского народа понимает , что нужно воевать до конца, до последнего российского солдата, а не договариваться вообще и, тем более, посередине. Почему Зе всё время хотел договариваться, а не вооружать Армию, как делал его предшественник. Есть поговорка: "Хочешь мира - готовься к войне!". А тут ермаки, арахамии...
И вместо этого Армию гнобили, инакомыслящих посадили, и периодически отступали в угоду врагу, а себе во вред. Это же не детский сад с товарищами по туалетному горшку, народ доверил свои жизни дилетантам и поплатился своими же жизнями.
Пан Данилов, мне кажется, Вы понимаете больше, чем говорите, но ответственность за сдачу
территории страны и гибель тысяч неповинных граждан придётся разделить всей власти, а не только Зе и Ермаку, хотя Ермак сбежит раньше в россию за своими орденами, а Зе прикинется
непонимающим шлангом. Это тоже без гадалки всё ясно.
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24.08.2022 13:29 Ответить
«В России, как в северной Сибири, оттаяла только поверхность, а внизу, в глубине, лед, и русские похожи на овец, которые пойдут через реку за козлом.» М Погодин © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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24.08.2022 14:50 Ответить
Путин не всё поставил на карту - он поставил всё, что у него было.
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24.08.2022 16:00 Ответить
 
 