Путін поставив на карту все. Думати, що він зупиниться - самообман, - Данілов
Президент Росії Володимир Путін не зупиниться і намагатиметься довести війну проти України до "логічного кінця".
Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов сказав в інтерв'ю польській газеті Wyborcza, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, Путін поставив на карту все. Це буде самообман - думати, що він зупиниться.
"Сьогодні він хоче зробити перерву, бо бачить, що росіяни "вигоряють". Але ми знаємо, як важко сьогодні працює їхній військово-промисловий комплекс, ми знаємо, скільки у них танків і ракет, якими вони оснащені", - сказав Данілов.
Він зазначив, що знищити російську армію не можна швидко, оскільки РФ є великою колоніальною країною, яка використовує національні меншини у війні проти України.
"Якщо переможе тоталітарна держава, цей бумеранг полетить світом, будь-хто, використовуючи силу, зможе окупувати якусь іншу країну, і ситуація вийде з-під контролю", - заявив він.
Секретар РНБО підкреслив, що Путін поспішає, оскільки розуміє, що за кілька років в Україні з'явиться нове покоління, не знайоме з пережитками комунізму та СРСР, яке будуватиме країну.
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Но подоляк конечно не станет считать в хаймарсах сколько за 3 года зеленский подарил коломойскому.😠
той, хто допоможе - стане світовим героєм..
не минуло і пів року як прийшло усвідомлювання очевидних речей???? а закордонні військові експерти ж попереджали...
та що про це казати знову і знову? за це повинно відповідати перед законом, людьми і Богом...
Сьогодні цей одне несе, вчора інше ніс... Арестович #2
1. Відчуваючи близьку поразку, ввп приймає рішення застосувати ядерну зброю.
1.1. Наказ про застосування ядерної зброї саботують у той чи інший спосіб, відбувається внутрішній переворот, ввп та його найближче оточення йде під Міжнародний Трибунал.
1.2. Наказ про застосування ядерної зброї виконують. Про це думати не хочеться. Сподіваюсь, що цей випадок найменш ймовірний. У результаті запоребрик як державу повністю зруйновано, , ввп та його найближче оточення (ті, хто виживе) йде під Міжнародний Трибунал.
2. Відчуваючи близьку поразку, найближче оточення ввп здійснює переворот (скоріше, що так, на Майдан за поребриком зараз надії дуже мало, хоча все може швидко змінитись), ввп та його найближче оточення йде під Міжнародний Трибунал, але оточення отримує м'які вироки чи навіть амністію, а з декого обвинучачення взагалі знімуть, і ті виступатимуть на Трибуналі як свідки.
Не надо было ходить к ворожейке, чтобы это понять. Есть же психологи у образованной власти,
(не только речеписцы для высочайших видосиков), которые за пять минут вам опишут личность человека и его действия. Почему подавляющая часть украинского народа понимает , что нужно воевать до конца, до последнего российского солдата, а не договариваться вообще и, тем более, посередине. Почему Зе всё время хотел договариваться, а не вооружать Армию, как делал его предшественник. Есть поговорка: "Хочешь мира - готовься к войне!". А тут ермаки, арахамии...
И вместо этого Армию гнобили, инакомыслящих посадили, и периодически отступали в угоду врагу, а себе во вред. Это же не детский сад с товарищами по туалетному горшку, народ доверил свои жизни дилетантам и поплатился своими же жизнями.
Пан Данилов, мне кажется, Вы понимаете больше, чем говорите, но ответственность за сдачу
территории страны и гибель тысяч неповинных граждан придётся разделить всей власти, а не только Зе и Ермаку, хотя Ермак сбежит раньше в россию за своими орденами, а Зе прикинется
непонимающим шлангом. Это тоже без гадалки всё ясно.