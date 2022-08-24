Путін поставив на карту все. Думати, що він зупиниться - самообман, - Данілов

Президент Росії Володимир Путін не зупиниться і намагатиметься довести війну проти України до "логічного кінця".

Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов сказав в інтерв'ю польській газеті Wyborcza, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, Путін поставив на карту все. Це буде самообман - думати, що він зупиниться.

"Сьогодні він хоче зробити перерву, бо бачить, що росіяни "вигоряють". Але ми знаємо, як важко сьогодні працює їхній військово-промисловий комплекс, ми знаємо, скільки у них танків і ракет, якими вони оснащені", - сказав Данілов.

Він зазначив, що знищити російську армію не можна швидко, оскільки РФ є великою колоніальною країною, яка використовує національні меншини у війні проти України.

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"Якщо переможе тоталітарна держава, цей бумеранг полетить світом, будь-хто, використовуючи силу, зможе окупувати якусь іншу країну, і ситуація вийде з-під контролю", - заявив він.

Секретар РНБО підкреслив, що Путін поспішає, оскільки розуміє, що за кілька років в Україні з'явиться нове покоління, не знайоме з пережитками комунізму та СРСР, яке будуватиме країну.

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