УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10686 відвідувачів онлайн
Новини Війна
13 054 35

Путін поставив на карту все. Думати, що він зупиниться - самообман, - Данілов

данілов

Президент Росії Володимир Путін не зупиниться і намагатиметься довести війну проти України до "логічного кінця".

Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов сказав в інтерв'ю польській газеті Wyborcza, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, Путін поставив на карту все. Це буде самообман - думати, що він зупиниться.

"Сьогодні він хоче зробити перерву, бо бачить, що росіяни "вигоряють". Але ми знаємо, як важко сьогодні працює їхній військово-промисловий комплекс, ми знаємо, скільки у них танків і ракет, якими вони оснащені", - сказав Данілов.

Він зазначив, що знищити російську армію не можна швидко, оскільки РФ є великою колоніальною країною, яка використовує національні меншини у війні проти України.

Читайте: Найгірший сценарій війни вже позаду, - Резніков

"Якщо переможе тоталітарна держава, цей бумеранг полетить світом, будь-хто, використовуючи силу, зможе окупувати якусь іншу країну, і ситуація вийде з-під контролю", - заявив він.

Секретар РНБО підкреслив, що Путін поспішає, оскільки розуміє, що за кілька років в Україні з'явиться нове покоління, не знайоме з пережитками комунізму та СРСР, яке будуватиме країну.

Також читайте: Підтримка рішення 1991 року щодо проголошення Незалежності України серед населення зросла майже до 100%. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Данілов (1259) прогноз (1380) путін (23740) росія (64871)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+18
Подоляк подсчитал, что Украине нужно 50 HIMARSов и стоят они дешевле одной яхты российского олигарха.
Но подоляк конечно не станет считать в хаймарсах сколько за 3 года зеленский подарил коломойскому.😠
показати весь коментар
24.08.2022 12:09
+9
Рашка- це зараз хлопкове поле
показати весь коментар
24.08.2022 12:06
+9
показати весь коментар
24.08.2022 12:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А кто такой путин,а россия это где?
показати весь коментар
24.08.2022 12:05 Відповісти
Рашка- це зараз хлопкове поле
показати весь коментар
24.08.2022 12:06 Відповісти
В сраці
показати весь коментар
24.08.2022 12:11 Відповісти
ВПЕСТЕ)(((...
показати весь коментар
24.08.2022 12:25 Відповісти
Секретар РНБО підкреслив, що Путін поспішає, оскільки розуміє, що за кілька років в Україні з'явиться нове покоління, не знайоме з пережитками комунізму та СРСР, яке будуватиме країну. Джерело: ЗА УКРАИНУ И ЕЕ НАРОД ДАЖЕ ДЕТИ 4-5 ЛЕТ ПОНИМАЮТ НА ВСЮ ЖИЗНЬ И ПЕРЕДАДУТ ГЕНЕТИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ НЕНАВИСТИ К РОССИИ И КАЦАПАМ И РОССИЯНАМ И СВОИМ ДЕТЯМ И ВНУКАМ И ПРАВНУКАМ..А ВОТ ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В РАШКЕ В КРЫМУ РОЖДЕННЫЕ В УКРАИНЕ или России в 1995-2003 годах... НЕНАВИДЯТ УКРАИНУ УБИВАЮТ УКРАИНЦЕВ И ВОЮЮТ НА СТОРОНЕ РОССИИ И ПРОПИТАНЫ ПУТИНИЗМОМ А ТАМ КОКТЕЙЛЬ И ИМПЕРКОСТИ И ЦАРИЗМА И СТАЛИНИЗМА И СОВКА И ЛЕНИНИЗМА И КСЕНОФОБИИ И НАЦИЗМ И РАШИЗМ И ЭТНОЦИД -- ОТКУДА ТАМ НАМЕШАЛОСЬ ВСЕ ЭТО ВЗРЫВООПАСНОЕ СМЕСЬ ИДЕЙ УЧЕНИЙ И ВЗГЛЯДОВ то.... У МОЛОДЫХ.... КОТОРЫЕ ТО ---ЧТО ТАКОЕ ССССР И НЕ ЗАСТАЛИ ПРИРОДНО ПО ХРОНОЛОГИИ ЛЕТ....
показати весь коментар
24.08.2022 12:48 Відповісти
ЧАС ПОКАЗАТИ ПОЛІТИЧНУ ВОЛЮ: АР'ЄВ закликав МОНОБІЛЬШІСТЬ очистити ВР від «уламків» ОПЗЖ

https://youtu.be/IIo2AaQhiyQ

показати весь коментар
24.08.2022 12:05 Відповісти
Подоляк подсчитал, что Украине нужно 50 HIMARSов и стоят они дешевле одной яхты российского олигарха.
Но подоляк конечно не станет считать в хаймарсах сколько за 3 года зеленский подарил коломойскому.😠
показати весь коментар
24.08.2022 12:09 Відповісти
хаймарсов и прочих вариантов хаймарсов уже хватает. Нужда в ракетах
показати весь коментар
24.08.2022 12:31 Відповісти
Значить воюватимемо до останнього москаля
показати весь коментар
24.08.2022 12:09 Відповісти
показати весь коментар
24.08.2022 12:46 Відповісти
оце б путін зробив подаруночек і самовбився..

той, хто допоможе - стане світовим героєм..
показати весь коментар
24.08.2022 12:12 Відповісти
Не самовб'ється,бо він паталогічний боягуз з купою комплексів.Вбивати десятки тисяч людей він може,але сам дохнути не хоче.Навіть маньяк Гітлер був сміливіший за бункерну кремлівську крису,той хоч зміг застрелитись.Пуйло швидше повбиває все своє оточення разом з коханками і личинками,але не себе
показати весь коментар
24.08.2022 12:26 Відповісти
Только виселица или участь кадафи.
показати весь коментар
24.08.2022 12:14 Відповісти
Натякнув би хто-небудь ***** що воно все одно здохне. Разом зі своєю маячнею. Хоче залишитись в історії? Так вже...вляпався. І нічим хорошим його не пригадають. Насамперед самі ж кацапи.
показати весь коментар
24.08.2022 12:14 Відповісти
не прошло и пол года...
не минуло і пів року як прийшло усвідомлювання очевидних речей???? а закордонні військові експерти ж попереджали...
та що про це казати знову і знову? за це повинно відповідати перед законом, людьми і Богом...
показати весь коментар
24.08.2022 12:19 Відповісти
Сегодня Джо Байден объявит о помощи Украине на сумму кажись 30 млрд долярів...
показати весь коментар
24.08.2022 12:19 Відповісти
Перегнув трохи, на 3 три млрд.
показати весь коментар
24.08.2022 13:34 Відповісти
показати весь коментар
24.08.2022 12:23 Відповісти
Путін може зберегти Кримський міст, якщо виведе війська з окупованого півострова, - Данілов Джерело:

Сьогодні цей одне несе, вчора інше ніс... Арестович #2
показати весь коментар
24.08.2022 12:23 Відповісти
Данілов зі мною згоден. Я теж вважаю, що ввп нема чого втрачати, "нічиєї" в цій війні не буде. Тому, ІМХЇО, можливі два основні варіанти завершення війни:
1. Відчуваючи близьку поразку, ввп приймає рішення застосувати ядерну зброю.
1.1. Наказ про застосування ядерної зброї саботують у той чи інший спосіб, відбувається внутрішній переворот, ввп та його найближче оточення йде під Міжнародний Трибунал.
1.2. Наказ про застосування ядерної зброї виконують. Про це думати не хочеться. Сподіваюсь, що цей випадок найменш ймовірний. У результаті запоребрик як державу повністю зруйновано, , ввп та його найближче оточення (ті, хто виживе) йде під Міжнародний Трибунал.
2. Відчуваючи близьку поразку, найближче оточення ввп здійснює переворот (скоріше, що так, на Майдан за поребриком зараз надії дуже мало, хоча все може швидко змінитись), ввп та його найближче оточення йде під Міжнародний Трибунал, але оточення отримує м'які вироки чи навіть амністію, а з декого обвинучачення взагалі знімуть, і ті виступатимуть на Трибуналі як свідки.
показати весь коментар
24.08.2022 12:23 Відповісти
Очепятка: ІМХО
показати весь коментар
24.08.2022 12:24 Відповісти
путін ще той шулер, але карта його буде бита і Гаагу ніхто не відміняв
показати весь коментар
24.08.2022 12:26 Відповісти
Логический конец это конец в жопе у путлера
показати весь коментар
24.08.2022 12:30 Відповісти
Путлер помножил рабZeю на Ноль... потому и знак Z... ZERRO ..
показати весь коментар
24.08.2022 12:32 Відповісти
оце плять висновок!
показати весь коментар
24.08.2022 12:38 Відповісти
Поставив все? Більше цим шапкозакидателям не наливайте, якщо вони завтра відійдуть з усієї України не буде в Росії нічого, ніяких революцій чи заворушень, нічого вони на карту не ставили, на другий день після закінчення війни французи з німцями поїдуть до Москви робити мінєти за дешевий газ.
показати весь коментар
24.08.2022 12:42 Відповісти
якось треба знищити російські військові заводи. Інші продукти AliExpress можуть зробити трюк або виготовляти компоненти ракет Grom у Польщі та збирати їх в Україні.
показати весь коментар
24.08.2022 12:43 Відповісти
Зеленький теж поставив на кон все!!! Свій рейтинг! (більш в нього цінностей немає). І зробить все, заради рейтингу і популярності. В Європі це добре розуміють, і впливають через це на нього, що приносить для україни добрі плоди!
показати весь коментар
24.08.2022 12:45 Відповісти
Даже не верится нам что все поставил. А мы то думали 6 месяцев все что не всё. Тяжко верить---но умный то дядька сказал. А мы то наивные.
показати весь коментар
24.08.2022 12:47 Відповісти
Дуже дорого ваше прозріння коштує.
показати весь коментар
24.08.2022 12:49 Відповісти
Те що він звиздить, не звертайте уваги. Це пусте. Дивіться як він одягнений. Може він знову якісь таємні знаки подає.
показати весь коментар
24.08.2022 13:04 Відповісти
"Путін поставив на карту все." А анус свій він також на карту поставив, чи ще ні, бо там вже на анус путіна негри Камеруна в черзі очікують...
показати весь коментар
24.08.2022 13:13 Відповісти
Ой, пане ДанIлов, це ж зрозумiло було з першого дня вiйни!
Не надо было ходить к ворожейке, чтобы это понять. Есть же психологи у образованной власти,
(не только речеписцы для высочайших видосиков), которые за пять минут вам опишут личность человека и его действия. Почему подавляющая часть украинского народа понимает , что нужно воевать до конца, до последнего российского солдата, а не договариваться вообще и, тем более, посередине. Почему Зе всё время хотел договариваться, а не вооружать Армию, как делал его предшественник. Есть поговорка: "Хочешь мира - готовься к войне!". А тут ермаки, арахамии...
И вместо этого Армию гнобили, инакомыслящих посадили, и периодически отступали в угоду врагу, а себе во вред. Это же не детский сад с товарищами по туалетному горшку, народ доверил свои жизни дилетантам и поплатился своими же жизнями.
Пан Данилов, мне кажется, Вы понимаете больше, чем говорите, но ответственность за сдачу
территории страны и гибель тысяч неповинных граждан придётся разделить всей власти, а не только Зе и Ермаку, хотя Ермак сбежит раньше в россию за своими орденами, а Зе прикинется
непонимающим шлангом. Это тоже без гадалки всё ясно.
показати весь коментар
24.08.2022 13:29 Відповісти
«В России, как в северной Сибири, оттаяла только поверхность, а внизу, в глубине, лед, и русские похожи на овец, которые пойдут через реку за козлом.» М Погодин © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
показати весь коментар
24.08.2022 14:50 Відповісти
Путин не всё поставил на карту - он поставил всё, что у него было.
показати весь коментар
24.08.2022 16:00 Відповісти
 
 