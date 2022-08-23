Найгірший сценарій війни вже позаду, - Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Україна уже перетнула межу, коли можна було очікувати "найгірший сценарій" розвитку війни з Росією.
про це Резнікова заявив в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Відповідаючи на запитання, чи заходить російсько-українська війна в глухий кут, міністр сказав, що "найгірший сценарій" подій в Україні уже позаду.
Резніков вважає, що Україна стоїть на порозі "нового етапу" війни, тому що починає контрнаступ в іншому напрямку.
"Ми перебуваємо на стадії стабілізації на полі бою за допомогою невеликого переміщення підрозділів, і ми утворили там багато хороших засобів стримування", - заявив Резніков.
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@bryhynets
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https://twitter.com/bryhynets/status/1561610134215868416 22 авг.
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