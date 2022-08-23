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Новини Війна
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Найгірший сценарій війни вже позаду, - Резніков

резніков

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Україна уже перетнула межу, коли можна було очікувати "найгірший сценарій" розвитку війни з Росією.

про це Резнікова заявив в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Відповідаючи на запитання, чи заходить російсько-українська війна в глухий кут, міністр сказав, що "найгірший сценарій" подій в Україні уже позаду.

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Резніков вважає, що Україна стоїть на порозі "нового етапу" війни, тому що починає контрнаступ в іншому напрямку.

"Ми перебуваємо на стадії стабілізації на полі бою за допомогою невеликого переміщення підрозділів, і ми утворили там багато хороших засобів стримування", - заявив Резніков.

Автор: 

Резніков (1443)


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Топ коментарі
+53
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23.08.2022 23:41
+46
Найгірше почалося 3 роки назад коли нарід голосував по приколу, а повномаштабна війна це наслідки голосування в 19 році
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23.08.2022 23:46
+35
Олександр Бригинець

@bryhynets

·

https://twitter.com/bryhynets/status/1561610134215868416 22 авг.

Данілов в «Бабелі» опонував відомій статті The Washington Post «про шлях до війни в Україні» «Ми до війни готувалися з першого дня. З першого дня, як заступили на свої посади. Просто кожен по-своєму уявляє підготовку» - повідомив він
Уявив, як вони уявляли підготовку до війни…
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23.08.2022 23:45
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наративи про "бонбу" зазвичай поширюють касапи та прокасаплені. боітеся "бонби" - вам нема чого робити в Украіні. Бо якщо ви ведетеся на шантаж - ви вже програли. А Украінці немають права програвать, бо від того залежить саме іх існування.
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24.08.2022 10:59 Відповісти
Говорили -балакали... А як там з наказом про "звільнити південь через 3 - 6 тижнів"?(((
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24.08.2022 10:46 Відповісти
дятел
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24.08.2022 10:52 Відповісти
********.
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24.08.2022 11:01 Відповісти
Обратно зеленые ******. Стоит Западу отказатся от военной поддердки Украины,перестать поставлять тяжелое вооружение и боеприпасы,прекратить финпомощ-и все! И Парашка будет продолжать ползучую медленную оккупацию:финансов и пушечного мяса у нее для этого в избытке. Собственно на это у путина и надежда:после тяжелой зимы с дефицитом газа Европейцы,простые граждане-избиратели и Запад охладеют к Украине и критически уменьшат военную и финансовую помощ-именно на это путин и надеется
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24.08.2022 11:07 Відповісти
Вже хтось в своєму мозочку війну закінчив?
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24.08.2022 11:18 Відповісти
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24.08.2022 11:20 Відповісти
Угу, 2-3 тижня. (с).
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24.08.2022 11:34 Відповісти
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