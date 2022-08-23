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Новости Война
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Худший сценарий войны уже позади, - Резников

резніков

Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина уже пересекла границу, когда можно было ожидать "худший сценарий" развития войны с Россией.

Об этом Резникова заявил в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Отвечая на вопрос, заходит ли российско-украинская война в тупик, министр сказал, что "худший сценарий" событий в Украине уже позади.

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Резников считает, что Украина стоит на пороге "нового этапа" войны, потому что начинает контрнаступление в другом направлении.

"Мы находимся на стадии стабилизации на поле боя с помощью небольшого перемещения подразделений, и мы создали там много хороших средств сдерживания", – заявил Резников.

Автор: 

Резников (1170)


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Топ комментарии
+53
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23.08.2022 23:41
+46
Найгірше почалося 3 роки назад коли нарід голосував по приколу, а повномаштабна війна це наслідки голосування в 19 році
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23.08.2022 23:46
+35
Олександр Бригинець

@bryhynets

·

https://twitter.com/bryhynets/status/1561610134215868416 22 авг.

Данілов в «Бабелі» опонував відомій статті The Washington Post «про шлях до війни в Україні» «Ми до війни готувалися з першого дня. З першого дня, як заступили на свої посади. Просто кожен по-своєму уявляє підготовку» - повідомив він
Уявив, як вони уявляли підготовку до війни…
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23.08.2022 23:45
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наративи про "бонбу" зазвичай поширюють касапи та прокасаплені. боітеся "бонби" - вам нема чого робити в Украіні. Бо якщо ви ведетеся на шантаж - ви вже програли. А Украінці немають права програвать, бо від того залежить саме іх існування.
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24.08.2022 10:59 Ответить
Говорили -балакали... А як там з наказом про "звільнити південь через 3 - 6 тижнів"?(((
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24.08.2022 10:46 Ответить
дятел
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24.08.2022 10:52 Ответить
********.
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24.08.2022 11:01 Ответить
Обратно зеленые ******. Стоит Западу отказатся от военной поддердки Украины,перестать поставлять тяжелое вооружение и боеприпасы,прекратить финпомощ-и все! И Парашка будет продолжать ползучую медленную оккупацию:финансов и пушечного мяса у нее для этого в избытке. Собственно на это у путина и надежда:после тяжелой зимы с дефицитом газа Европейцы,простые граждане-избиратели и Запад охладеют к Украине и критически уменьшат военную и финансовую помощ-именно на это путин и надеется
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24.08.2022 11:07 Ответить
Вже хтось в своєму мозочку війну закінчив?
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24.08.2022 11:18 Ответить
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24.08.2022 11:20 Ответить
Угу, 2-3 тижня. (с).
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24.08.2022 11:34 Ответить
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