Худший сценарий войны уже позади, - Резников
Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина уже пересекла границу, когда можно было ожидать "худший сценарий" развития войны с Россией.
Об этом Резникова заявил в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
Отвечая на вопрос, заходит ли российско-украинская война в тупик, министр сказал, что "худший сценарий" событий в Украине уже позади.
Резников считает, что Украина стоит на пороге "нового этапа" войны, потому что начинает контрнаступление в другом направлении.
"Мы находимся на стадии стабилизации на поле боя с помощью небольшого перемещения подразделений, и мы создали там много хороших средств сдерживания", – заявил Резников.
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@bryhynets
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https://twitter.com/bryhynets/status/1561610134215868416 22 авг.
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