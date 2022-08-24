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Новости Война
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Новых угроз со стороны Беларуси для Украины нет, - Буданов

білорусь

Никаких новых угроз со стороны Беларуси для Украины нет, считает начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я все эти месяцы… говорил, что ничего из Беларуси не будет, и снова повторяю вам, что сейчас особой какой-то угрозы, кроме той, которая существует всегда - а это размещение определенных систем вооружения Российской Федерации на территории Беларуси - других угроз нет", - сказал Буданов.

Он подчеркнул, что распространяемая информация в Телеграм-каналах о какой-то новой угрозе со стороны Беларуси, не соответствует действительности, и является информационно-психологической операцией Российской Федерации по влиянию на украинское общество.

"Система С-300, применяемая для нанесения ударов по наземным объектам, когда она работает именно в таком режиме, эффективная дальность поражения цели - это 35 км. Если вы откроете карту, и посмотрите, то кроме пограничной полосы нечего ей поражать", – подчеркнул Буданов.

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Автор: 

Беларусь (7886) Буданов (451) разведка (4168)


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Топ комментарии
+12
Помним-помним.

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24.08.2022 17:05
+10
А ракети, якими стріляют по Україні це що?
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24.08.2022 17:06
+9
Це Буданову Гогіашвіли сказав
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24.08.2022 17:05
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Ще накаркає...гарантьор
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24.08.2022 17:04 Ответить
Щойно декілька загроз прилетіло з білокацапії...
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24.08.2022 17:36 Ответить
Уже,з її території обстрілюють сусідів. Так що Буданов знову не розвідка, а тріпло
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24.08.2022 18:18 Ответить
То правда. Нових нема. То все - старі.
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01.10.2022 00:01 Ответить
Це Буданову Гогіашвіли сказав
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24.08.2022 17:05 Ответить
нашептал дарагой...
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24.08.2022 17:50 Ответить
Помним-помним.

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24.08.2022 17:05 Ответить
А ракети, якими стріляют по Україні це що?
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24.08.2022 17:06 Ответить
Вы не понимаете. Самолеты и ракеты - это другое. Это не считается.
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24.08.2022 17:07 Ответить
Нещодавно я подібне чув!!
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24.08.2022 17:06 Ответить
Теж саме і про рашу казав. Думає, що в Україні живуть непомнящі, які не слідкують за свиздоболами.
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24.08.2022 17:08 Ответить
Він про це постійно казав, ще з осені 2021.
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24.08.2022 17:32 Ответить
"дальність ураження цілі - це 35 км."...-300 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E за кодифікацією НАТО - SA-10 Grumble, SA-12 Giant/Gladiator, SA-20 Gargoyle) - сімейство https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D1%81%D1%80 радянських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 зенітно-ракетних систем середнього радіуса дії. Серійне виробництво системи під індексом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-300%D0%9F%D0%A2 С-300ПТ було розпочато в https://uk.wikipedia.org/wiki/1975 1975 році. В https://uk.wikipedia.org/wiki/1978 1978 році були завершені випробування системи, а в https://uk.wikipedia.org/wiki/1979 1979 році перший https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA полк С-300 став на бойове чергування.

В залежності від конкретного типу установки і ракет-перехоплювачів, максимальна дальність може сягати 150, 200, 300 кілометрівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-300#cite_note-autogenerated3-2 [2] .
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24.08.2022 17:11 Ответить
Схоже на правду. Коли орки в Сирії із с 300 стріляли по літаках Ізраїлю і збили свого розвідника через 20 хвилин після закінчення бомбування, то казали, що все бачили просто ракетка так довго летіла.
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24.08.2022 17:16 Ответить
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24.08.2022 17:11 Ответить
Мабуть знову якийсь бульбаш честное слово дав !
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24.08.2022 17:11 Ответить
Кирюша ! Ти краще гранатомет в Люськи забери, бо ще десь з бодуна вистрелить по "своїх" тоді не відмиєтесь і сорому на весь світ наберетесь.
Тиждень кожна придворна особина з почту Гнусавого тільки тим займається, що розказує про свої "подвиги". Урежтє осетра, ребята і не куріть кальян.
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24.08.2022 17:12 Ответить
Сейчас тревога уже которая по счёту и вся Украина вдоль Белорусской границы КРАСНАЯ!

https://prnt.sc/eYHxAoufLiny
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24.08.2022 17:13 Ответить
і хто цьому олуху сказав , що загроза тільки в С-300 з дальністю до 30 км, коли для такої дальності в рашистів вистарчає "смерчів" "ураганів",котрі набагато дешевші для обстрілів навіть до 70 км.?Бідна ненька .коли її народу брешуть " ворожі слуги " при владі для оправдання її ворогів.
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24.08.2022 17:17 Ответить
ЗАПУСК 4 -х РАКЕТ (https://t.me/+aAaZ8kQkkpo2ZjRi) 🚀 с территории рб . Все в укрытие!
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24.08.2022 17:18 Ответить
А это *** шо?
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24.08.2022 17:20 Ответить
Ефективна дальність 35 км, а що мається під ефективною? Після того що було цім словам не можна вірити, загроза з білорусіі існуватиме доки там знаходяться рашисти, крапка.
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24.08.2022 17:25 Ответить
Це ми чули ще до 24.02 відправляйте у відставку цього клоуна та сожителя гоги
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24.08.2022 17:33 Ответить
С Белоруси прилетело . Что там Буданов , застрелился ?
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24.08.2022 17:45 Ответить
Цьому бидлу вже після 24-го лютого чорти у пеклі прогули пишуть.
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24.08.2022 17:58 Ответить
Без зовнішньої допомоги не наважаться . А" патріотів " там багато , які після війни будуть найголовнішими героями .
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24.08.2022 18:03 Ответить
Вже тричі - перший раз застрелився після проваленого рейду в Крим в 2016 році
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24.08.2022 18:13 Ответить
Судячи з усього, рятує ситуацію те, що Генштабу допомагають фахівці з ЦРУ.
Бо якщо покладатися на це диво, то буде біда...
Єдиний показник, за яким він гарантовано випереджає любого керівника розвідки, це кількість інтервью!
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24.08.2022 17:48 Ответить
лукашанка падлец! от этой мрази можно ожидать все не занимайтесь самоуспокоением....
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24.08.2022 18:25 Ответить
Телеграм-канали повідомляють про вибухи на Рівненщині, Житомирщині і Хмельниччині. " Откуда ракеты-- из Белорусии вестимо./Некрасов?/
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24.08.2022 18:25 Ответить
Нових загроз нема, а старі нікуди не ділись.
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24.08.2022 18:26 Ответить
Усатый по любому должен ответить за все что натворил.
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24.08.2022 18:30 Ответить
Буданов як був брехлом, так і лишився. Які 35 км при обстрілах ракетами С300 "земля-земля"?? Нас у Миколаєві щоночі цими ракетами обстрілюють з під Херсону з відстані 60-70км.
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24.08.2022 18:38 Ответить
Те ж саме воно бекало 23 лютого, потім виявилося що вони "готувалися" до війни з 19 року.
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24.08.2022 19:34 Ответить
Я зрадникам не вірю.
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24.08.2022 20:25 Ответить
Якщо чоловік дибіл це стає зрозуміло всім, коли він у чомусь їх наполегливо переконує!
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24.08.2022 20:41 Ответить
Буданов ти ідіот чи прикидаєшся? На цій прикордонній смузі шириною 35 км живуть люди. Ти про цих людей кажеш - нема що вражати?
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24.08.2022 22:32 Ответить
Пішов ти нахєр, ікспєрд гнойний
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26.08.2022 13:56 Ответить
 
 