Новых угроз со стороны Беларуси для Украины нет, - Буданов

Никаких новых угроз со стороны Беларуси для Украины нет, считает начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я все эти месяцы… говорил, что ничего из Беларуси не будет, и снова повторяю вам, что сейчас особой какой-то угрозы, кроме той, которая существует всегда - а это размещение определенных систем вооружения Российской Федерации на территории Беларуси - других угроз нет", - сказал Буданов.

Он подчеркнул, что распространяемая информация в Телеграм-каналах о какой-то новой угрозе со стороны Беларуси, не соответствует действительности, и является информационно-психологической операцией Российской Федерации по влиянию на украинское общество.

"Система С-300, применяемая для нанесения ударов по наземным объектам, когда она работает именно в таком режиме, эффективная дальность поражения цели - это 35 км. Если вы откроете карту, и посмотрите, то кроме пограничной полосы нечего ей поражать", – подчеркнул Буданов.

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