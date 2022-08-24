Новых угроз со стороны Беларуси для Украины нет, - Буданов
Никаких новых угроз со стороны Беларуси для Украины нет, считает начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я все эти месяцы… говорил, что ничего из Беларуси не будет, и снова повторяю вам, что сейчас особой какой-то угрозы, кроме той, которая существует всегда - а это размещение определенных систем вооружения Российской Федерации на территории Беларуси - других угроз нет", - сказал Буданов.
Он подчеркнул, что распространяемая информация в Телеграм-каналах о какой-то новой угрозе со стороны Беларуси, не соответствует действительности, и является информационно-психологической операцией Российской Федерации по влиянию на украинское общество.
"Система С-300, применяемая для нанесения ударов по наземным объектам, когда она работает именно в таком режиме, эффективная дальность поражения цели - это 35 км. Если вы откроете карту, и посмотрите, то кроме пограничной полосы нечего ей поражать", – подчеркнул Буданов.
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В залежності від конкретного типу установки і ракет-перехоплювачів, максимальна дальність може сягати 150, 200, 300 кілометрівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-300#cite_note-autogenerated3-2 [2] .
Тиждень кожна придворна особина з почту Гнусавого тільки тим займається, що розказує про свої "подвиги". Урежтє осетра, ребята і не куріть кальян.
https://prnt.sc/eYHxAoufLiny
Бо якщо покладатися на це диво, то буде біда...
Єдиний показник, за яким він гарантовано випереджає любого керівника розвідки, це кількість інтервью!