Нових загроз із боку Білорусі для України немає, - Буданов
Жодних нових загроз із боку Білорусі для України немає, вважає начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я всі ці місяці… кажу, що нічого з Білорусі не буде, і знову повторюю вам, що зараз особливої якоїсь загрози, крім тієї, яка є завжди – а це розміщення певних систем озброєння Російської Федерації на території Білорусі, – інших загроз немає", - сказав Буданов.
Він наголосив, що інформація, яку поширюють у телеграм-каналах про якусь нову загрозу з боку Білорусі, не відповідає дійсності та є інформаційно-психологічною операцією Російської Федерації щодо впливу на українське суспільство.
"Системи С-300, які застосовують для завдання ударів по наземних об'єктах, коли вони працюють саме в такому режимі, ефективна дальність ураження цілі - це 35 км. Якщо ви відкриєте карту і подивитеся, то, крім прикордонної смуги, нема що їм вражати", - наголосив Буданов.
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В залежності від конкретного типу установки і ракет-перехоплювачів, максимальна дальність може сягати 150, 200, 300 кілометрівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-300#cite_note-autogenerated3-2 [2] .
Тиждень кожна придворна особина з почту Гнусавого тільки тим займається, що розказує про свої "подвиги". Урежтє осетра, ребята і не куріть кальян.
https://prnt.sc/eYHxAoufLiny
Бо якщо покладатися на це диво, то буде біда...
Єдиний показник, за яким він гарантовано випереджає любого керівника розвідки, це кількість інтервью!