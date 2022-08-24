Нових загроз із боку Білорусі для України немає, - Буданов

Жодних нових загроз із боку Білорусі для України немає, вважає начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я всі ці місяці… кажу, що нічого з Білорусі не буде, і знову повторюю вам, що зараз особливої якоїсь загрози, крім тієї, яка є завжди – а це розміщення певних систем озброєння Російської Федерації на території Білорусі, – інших загроз немає", - сказав Буданов.

Він наголосив, що інформація, яку поширюють у телеграм-каналах про якусь нову загрозу з боку Білорусі, не відповідає дійсності та є інформаційно-психологічною операцією Російської Федерації щодо впливу на українське суспільство.

"Системи С-300, які застосовують для завдання ударів по наземних об'єктах, коли вони працюють саме в такому режимі, ефективна дальність ураження цілі - це 35 км. Якщо ви відкриєте карту і подивитеся, то, крім прикордонної смуги, нема що їм вражати", - наголосив Буданов.

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