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Росія переміщує засоби ППО на територію Білорусі, - Генштаб ЗСУ

рф,пво,росія,окупанти,ппо

Росія перекидає свої засоби протиповітряної оборони до Білорусі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у ранковому зведенні станом на 6:00 21 серпня на своїй сторінці у фейсбуці інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Так, розпочалася сто сімдесят дев’ята доба героїчного протистояння Української нації російському повномасштабному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках відзначається переміщення засобів протиповітряної оборони збройних сил Російської Федерації на територію Республіки Білорусь. Продовжує зберігатися загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору цієї країни.

На Сіверському напрямку ворог здійснив мінометні обстріли населених пунктів Пушкарі Чернігівської області та Миропілля і Павлівка Сумської області.

На Харківському напрямку противник обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Прудянки, Руських Тишків, Шестакового, Піщаного та Печенігів. Завдав авіаційних ударів біля Мосьпанового, Старого Салтова та Гусарівки. Вів повітряну розвідку неподалік населеного пункту Великі Проходи.

На Слов’янському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли неподалік Шевелівки, Краснопілля, Дібрівного, Норцівки, Сулигівки та Долини.

Ворог провів розвідку боєм у напрямку Пасіка – Богородичне, успіху не мав, відійшов.

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Намагався вести штурмові дії у напрямках Бражківка – Нова Дмитрівка і Сулигівка – Нова Дмитрівка. Зазнав втрат та відступив.

На Донецькому напрямку ворог намагається продовжити наступальні дії.

На Краматорському напрямку здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії біля Сіверська, Григорівки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

Вів наступ у напрямку Берестове – Івано-Дар’ївка, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку обстрілював позицій наших військ із танків, ствольної артилерії та РСЗВ у районах населених пунктів Соледар, Яковлівка, Зайцеве, Шуми та Залізне.

Завдав авіаударів неподалік Зайцевого, Бахмута та Соледара.

Вів наступальні бої у напрямках Покровське – Бахмутське та Семигір’я – Зайцеве, успіху не мав, відійшов. Тривають бойові дії у напрямках Залізна Балка – Нью-Йорк та Новоселівка – Нью-Йорк.

На Авдіївському напрямку обстріли зафіксовано у районах Мар’їнки, Водяного, Олександрополя та Пісків. Окупанти завдали авіаційних ударів біля Авдіївки, Новобахмутівки, Мар’їнки, Водяного та Красногорівки. Вели повітряну розвідку БпЛА в районах населених пунктів Покровськ, Красногорівка, Веселе та Опитне.

Підрозділи противника ведуть штурмові дії у напрямках Піски – Невельське, Лозове – Невельське та Старомихайлівка – Мар’їнка, бойові дії тривають.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 44 900 осіб, 234 літаки, 197 гелікоптерів, 1 907 танків та 4 212 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

На Новопавлівському напрямку ворог здійснював обстріли із артилерії поблизу Шевченко, Великої Новосілки, Пречистівки та Времівки. Задіяв авіацію неподалік Новомихайлівки та Павлівки.

На Запорізькому напрямку здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Нескучне, Залізничне, Малинівка, Мала Токмачка, Полтавка, Новосілка, Дорожнянка, Оріхів, Малі Щербаки, Червоне та Новоданилівка. Завдав авіаційних ударів в районах Гуляйполя, Ольгівського та Червоного. Вів повітряну розвідку із застосуванням БпЛА "Орлан-10" у районі Запоріжжя.

На Південнобузькому напрямку противник вів обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах Степової Долини, Лиманів та ще 15 населених пунктів. Завдав авіаційних ударів біля Ольгиного, Зарічного, Новогригорівки, Білої Криниці, Таврійського, Лозового та Андріївки. Вів повітряну розвідку БпЛА.

На Миколаївському напрямку веде наступальний бій у напрямку Васильки – Благодатне, має частковий успіх, зайняв південну околицю населеного пункту Благодатне, бойові дії тривають.

В готовності до застосування високоточної зброї перебувають три ворожі носії крилатих ракет морського базування.

Російська пропаганда продовжує брехати, вигадуючи неіснуючі перемоги та покриваючи злочини своєї армії та найманців. Тому закликаємо довіряти інформації тільки з перевірених джерел та не розповсюджувати різного штибу російські фейки і дезінформацію.

Автор: 

армія рф (18036) Білорусь (7987) Генштаб ЗС (6873) ППО (3329)


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Топ коментарі
+30
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21.08.2022 08:23 Відповісти
+27
Треба би **@#ути по нафтопереробному заводі в Мозирі
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21.08.2022 07:44 Відповісти
+20
У кацапів "частковий успіх" у напрямку Миколаєва. Це так контрнаступ на Херсон набирає обертів.
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21.08.2022 07:47 Відповісти
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Треба би **@#ути по нафтопереробному заводі в Мозирі
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21.08.2022 07:44 Відповісти
У кацапів "частковий успіх" у напрямку Миколаєва. Це так контрнаступ на Херсон набирає обертів.
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21.08.2022 07:47 Відповісти
Нда...а послушаешь всяких военных экспертов типа жданова так там у кацапов на правом берегу днепра возле Херсона уже дефицит снабжения,нечем технику заправлять,сидят в огневом мешке и вот -вот уже все сдадутся или побежат переплывать на надувных матрацах ,скупленных в Херсоне на левый берег ,чтобы в плен не попасть .А они вон как получается в атаки по направлению Николаева ходят да ещё и успешные
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21.08.2022 07:58 Відповісти
І що далі? Військові дії не завжди з одних перемог складаються! Буває що на деяких ділянках у противника перевага виявляється - навіть тимчасова Якщо так "переживаєш" за ЗСУ - то їдь допомагай під Миколаїв А якщо ти у нас - "начальник паніки" то заткнися - у людей біди і так достатньо!
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21.08.2022 08:10 Відповісти
Ти ж знаєш, що вартує "піврічна зелена брехня" для України і її народу після того, як США поклали докази правди перед "зелений" ніс???
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21.08.2022 17:12 Відповісти
Уже півтора місяця як Зеля віддав наказ (!) звільнити Південь! Снарядів немає і ніхто не шукає, зате накази є і відосіки пустопорожні.. А орки тим часом потроху рухаються уже на всіх напрямках!
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21.08.2022 08:59 Відповісти
Нічого, бавовна стійка рослина, проросте і в *********!
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21.08.2022 07:48 Відповісти
Ще невідомо, скільки там дійсно "засобів ППО" Бо говорив я недавно з товаришем Кадровий військовий у відставці Колишній ракетчик Так він сказав: "Треба дивиться не на кількість "пускових установок" на позиціях, а на "допоміжні засоби" (пересувні генератори, ТЗМ, КШМ і тому подібне) Вони дадуть точнішу картину Бо кожному підрозділу придається їх відповідна кількість і вони розташовуються з пусковими комплексно А коли стоїть купа "пускових", але нема тих же генераторів чи КШМ, то як же вони воювать зібралися? Ні електрики, ні управління! Не виключено що кацапи ганяють кілька бойових машин відкрито по Білорусі а потім на їх місце ставлять надувні макети І ставлять коло них "грізну охорону"!
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21.08.2022 08:28 Відповісти
А для чого в білораші потрібно збільшувати засоби ппо? Чи мова йде про пускові установки з модифікованими ракетами для ураження наземних цілей? Тоді слово ппо можна взагалі не використовувати, а просто попереджати про підготовку до масованих ракетних ударів.
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21.08.2022 10:42 Відповісти
А шо, поможет???
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21.08.2022 07:51 Відповісти
Garry
@Garry51302808
·
10 год
Екс член Нацради тб і радіо.Якого по безпрєдєлу зелені викинули і який поновився через суд.Але поновляти його ніхто і не збиравсь канєшно.Як вже тошно стає.Від знецінення....
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21.08.2022 07:56 Відповісти
пиня переживає за партньора, шо характєрно.
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21.08.2022 08:00 Відповісти
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21.08.2022 08:23 Відповісти
Судячи з цієї карти, Благодатне було захоплене півтора місяці тому, і далі без змін
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21.08.2022 08:56 Відповісти
На цей момент ви пишите неправду.там є друга карта.
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21.08.2022 08:57 Відповісти
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21.08.2022 09:00 Відповісти
Да это ещё что! Рядовой Иванов (в девичестве - Петров-Сидоров) подбил из автомата калашникова 12 хаймарсов!!!
💪💪💪
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21.08.2022 09:52 Відповісти
Не брешіть, не 12 хаймарсів! Даже найтупіший з орків знає, що підбили фуру, в якій перевозили 130 хаймарсів!
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21.08.2022 12:21 Відповісти
Дивитись всім:

https://www.youtube.com/watch?v=JmUpm2Ly8xY БІЙ ЗА ПІСКИ Хто контролює село під Донецьком?| "Невигадані історії" від Ольги Калиновської на 5-му
Початок о 19:00
Анснс, уривками - в кожному поточному випуску новин на 5-му.
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21.08.2022 14:38 Відповісти
 
 