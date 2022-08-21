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Россия перемещает средства ПВО на территорию Беларуси, - Генштаб ВСУ

рф,пво,росія,окупанти,ппо

Россия перебрасывает свои средства противовоздушной обороны в Беларусь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в утренней сводке на 6:00 21 августа на своей странице в фейсбуке информирует Генеральный штаб ВСУ.

Так, начались сто семьдесят девятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому полномасштабному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях отмечается перемещение средств противовоздушной обороны вооруженных сил Российской Федерации на территорию Республики Беларусь. Продолжает сохраняться угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства этой страны.

На Северском направлении враг совершил минометные обстрелы населенных пунктов Пушкари Черниговской области, Мирополье и Павловка Сумской области.

На Харьковском направлении противник обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Прудянки, Русских Тишков, Шестакового, Песчаного и Печенегов. Нанес авиационные удары возле Мосьпаново, Старого Салтова и Гусаровки. Вел воздушную разведку недалеко от населенного пункта Великие Проходы.

На Славянском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы недалеко от Шевеловки, Краснополья, Дубровного, Норцовки, Сулиговки и Долины.

Враг провел разведку боем в направлении Пасека – Богородичное, успеха не имел, отошел.

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Пытался вести штурмовые действия в направлениях Бражковка - Новая Дмитровка и Сулиговка - Новая Дмитровка. Понес потери и отступил.

В Донецком направлении враг пытается продолжить наступательные действия.

На Краматорском направлении совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии возле Северска, Григорьевки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

Вел наступление в направлении Берестово – Ивано-Дарьевка, успеха не имел.

На Бахмутском направлении обстреливал позиции наших войск из танков, ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Соледар, Яковлевка, Зайцево, Шумы и Зализное.

Нанес авиаудары недалеко от Зайцева, Бахмута и Соледара.

Вел наступательные бои в направлениях Покровское – Бахмутское и Семигорье – Зайцево, успеха не имел, отошел. Продолжаются боевые действия в направлениях Железная Балка – Нью-Йорк и Новоселовка – Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении обстрелы зафиксированы в районах Марьинки, Водяного, Александрополя и Песков. Оккупанты нанесли авиационные удары возле Авдеевки, Новобахмутовки, Марьинки, Водяного и Красногоровки. Вели воздушную разведку БПЛА в районах населенных пунктов Покровск, Красногоровка, Веселое и Опытное.

Подразделения противника ведут штурмовые действия в направлениях Пески – Невельское, Лозовое – Невельское и Старомихайловка – Марьинка, боевые действия продолжаются.

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В Новопавловском направлении враг совершал обстрелы из артиллерии вблизи Шевченко, Великой Новоселки, Пречистовки и Времовки. Задействовал авиацию недалеко от Новомихайловки и Павловки.

На Запорожском направлении осуществлял обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Нескучное, Зализничное, Малиновка, Малая Токмачка, Полтавка, Новоселка, Дорожнянка, Орехов, Малые Щербаки, Красное и Новоданиловка. Нанес авиационные удары в районах Гуляйполя, Ольговского и Червоного. Вел воздушную разведку с применением БПЛА "Орлан-10" в районе Запорожья.

В Южнобужском направлении противник вел обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах Степной Долины, Лиманов и еще 15 населенных пунктов. Нанес авиационные удары возле Ольгиного, Заречного, Новогригорьевки, Белой Криницы, Таврического, Лозового и Андреевки. Вел воздушную разведку БПЛА.

На Николаевском направлении ведет наступательное сражение в направлении Васильки - Благодатное, имеет частичный успех, занял южную окраину населенного пункта Благодатное, боевые действия продолжаются.

В готовности к применению высокоточного оружия находятся три вражеских носителя крылатых ракет морского базирования.

Российская пропаганда продолжает лгать, сочиняя несуществующие победы и покрывая преступления своей армии и наемников. Поэтому призываем доверять информации только из проверенных источников и не распространять разного рода российские фейки и дезинформацию.

армия РФ (19885) Беларусь (7937) Генштаб ВС (6571) ПВО (2887)


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Топ комментарии
+30
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21.08.2022 08:23 Ответить
+27
Треба би **@#ути по нафтопереробному заводі в Мозирі
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21.08.2022 07:44 Ответить
+20
У кацапів "частковий успіх" у напрямку Миколаєва. Це так контрнаступ на Херсон набирає обертів.
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21.08.2022 07:47 Ответить
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Треба би **@#ути по нафтопереробному заводі в Мозирі
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21.08.2022 07:44 Ответить
У кацапів "частковий успіх" у напрямку Миколаєва. Це так контрнаступ на Херсон набирає обертів.
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21.08.2022 07:47 Ответить
Нда...а послушаешь всяких военных экспертов типа жданова так там у кацапов на правом берегу днепра возле Херсона уже дефицит снабжения,нечем технику заправлять,сидят в огневом мешке и вот -вот уже все сдадутся или побежат переплывать на надувных матрацах ,скупленных в Херсоне на левый берег ,чтобы в плен не попасть .А они вон как получается в атаки по направлению Николаева ходят да ещё и успешные
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21.08.2022 07:58 Ответить
І що далі? Військові дії не завжди з одних перемог складаються! Буває що на деяких ділянках у противника перевага виявляється - навіть тимчасова Якщо так "переживаєш" за ЗСУ - то їдь допомагай під Миколаїв А якщо ти у нас - "начальник паніки" то заткнися - у людей біди і так достатньо!
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21.08.2022 08:10 Ответить
Ти ж знаєш, що вартує "піврічна зелена брехня" для України і її народу після того, як США поклали докази правди перед "зелений" ніс???
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21.08.2022 17:12 Ответить
Уже півтора місяця як Зеля віддав наказ (!) звільнити Південь! Снарядів немає і ніхто не шукає, зате накази є і відосіки пустопорожні.. А орки тим часом потроху рухаються уже на всіх напрямках!
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21.08.2022 08:59 Ответить
Нічого, бавовна стійка рослина, проросте і в *********!
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21.08.2022 07:48 Ответить
Ще невідомо, скільки там дійсно "засобів ППО" Бо говорив я недавно з товаришем Кадровий військовий у відставці Колишній ракетчик Так він сказав: "Треба дивиться не на кількість "пускових установок" на позиціях, а на "допоміжні засоби" (пересувні генератори, ТЗМ, КШМ і тому подібне) Вони дадуть точнішу картину Бо кожному підрозділу придається їх відповідна кількість і вони розташовуються з пусковими комплексно А коли стоїть купа "пускових", але нема тих же генераторів чи КШМ, то як же вони воювать зібралися? Ні електрики, ні управління! Не виключено що кацапи ганяють кілька бойових машин відкрито по Білорусі а потім на їх місце ставлять надувні макети І ставлять коло них "грізну охорону"!
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21.08.2022 08:28 Ответить
А для чого в білораші потрібно збільшувати засоби ппо? Чи мова йде про пускові установки з модифікованими ракетами для ураження наземних цілей? Тоді слово ппо можна взагалі не використовувати, а просто попереджати про підготовку до масованих ракетних ударів.
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21.08.2022 10:42 Ответить
А шо, поможет???
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21.08.2022 07:51 Ответить
Garry
@Garry51302808
·
10 год
Екс член Нацради тб і радіо.Якого по безпрєдєлу зелені викинули і який поновився через суд.Але поновляти його ніхто і не збиравсь канєшно.Як вже тошно стає.Від знецінення....
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21.08.2022 07:56 Ответить
пиня переживає за партньора, шо характєрно.
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21.08.2022 08:00 Ответить
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21.08.2022 08:23 Ответить
Судячи з цієї карти, Благодатне було захоплене півтора місяці тому, і далі без змін
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21.08.2022 08:56 Ответить
На цей момент ви пишите неправду.там є друга карта.
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21.08.2022 08:57 Ответить
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21.08.2022 09:00 Ответить
Да это ещё что! Рядовой Иванов (в девичестве - Петров-Сидоров) подбил из автомата калашникова 12 хаймарсов!!!
💪💪💪
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21.08.2022 09:52 Ответить
Не брешіть, не 12 хаймарсів! Даже найтупіший з орків знає, що підбили фуру, в якій перевозили 130 хаймарсів!
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21.08.2022 12:21 Ответить
Дивитись всім:

https://www.youtube.com/watch?v=JmUpm2Ly8xY БІЙ ЗА ПІСКИ Хто контролює село під Донецьком?| "Невигадані історії" від Ольги Калиновської на 5-му
Початок о 19:00
Анснс, уривками - в кожному поточному випуску новин на 5-му.
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21.08.2022 14:38 Ответить
 
 