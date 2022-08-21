Россия перемещает средства ПВО на территорию Беларуси, - Генштаб ВСУ

Россия перебрасывает свои средства противовоздушной обороны в Беларусь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в утренней сводке на 6:00 21 августа на своей странице в фейсбуке информирует Генеральный штаб ВСУ.

Так, начались сто семьдесят девятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому полномасштабному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях отмечается перемещение средств противовоздушной обороны вооруженных сил Российской Федерации на территорию Республики Беларусь. Продолжает сохраняться угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства этой страны.

На Северском направлении враг совершил минометные обстрелы населенных пунктов Пушкари Черниговской области, Мирополье и Павловка Сумской области.

На Харьковском направлении противник обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Прудянки, Русских Тишков, Шестакового, Песчаного и Печенегов. Нанес авиационные удары возле Мосьпаново, Старого Салтова и Гусаровки. Вел воздушную разведку недалеко от населенного пункта Великие Проходы.

На Славянском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы недалеко от Шевеловки, Краснополья, Дубровного, Норцовки, Сулиговки и Долины.

Враг провел разведку боем в направлении Пасека – Богородичное, успеха не имел, отошел.

Также смотрите: Оккупационные власти Севастополя заявили о работе систем ПВО. ВИДЕО

Пытался вести штурмовые действия в направлениях Бражковка - Новая Дмитровка и Сулиговка - Новая Дмитровка. Понес потери и отступил.

В Донецком направлении враг пытается продолжить наступательные действия.

На Краматорском направлении совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии возле Северска, Григорьевки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

Вел наступление в направлении Берестово – Ивано-Дарьевка, успеха не имел.

На Бахмутском направлении обстреливал позиции наших войск из танков, ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Соледар, Яковлевка, Зайцево, Шумы и Зализное.

Нанес авиаудары недалеко от Зайцева, Бахмута и Соледара.

Вел наступательные бои в направлениях Покровское – Бахмутское и Семигорье – Зайцево, успеха не имел, отошел. Продолжаются боевые действия в направлениях Железная Балка – Нью-Йорк и Новоселовка – Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении обстрелы зафиксированы в районах Марьинки, Водяного, Александрополя и Песков. Оккупанты нанесли авиационные удары возле Авдеевки, Новобахмутовки, Марьинки, Водяного и Красногоровки. Вели воздушную разведку БПЛА в районах населенных пунктов Покровск, Красногоровка, Веселое и Опытное.

Подразделения противника ведут штурмовые действия в направлениях Пески – Невельское, Лозовое – Невельское и Старомихайловка – Марьинка, боевые действия продолжаются.

Также читайте: На следующей неделе Россия может сделать что-то особенно жестокое, - Зеленский

В Новопавловском направлении враг совершал обстрелы из артиллерии вблизи Шевченко, Великой Новоселки, Пречистовки и Времовки. Задействовал авиацию недалеко от Новомихайловки и Павловки.

На Запорожском направлении осуществлял обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Нескучное, Зализничное, Малиновка, Малая Токмачка, Полтавка, Новоселка, Дорожнянка, Орехов, Малые Щербаки, Красное и Новоданиловка. Нанес авиационные удары в районах Гуляйполя, Ольговского и Червоного. Вел воздушную разведку с применением БПЛА "Орлан-10" в районе Запорожья.

В Южнобужском направлении противник вел обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах Степной Долины, Лиманов и еще 15 населенных пунктов. Нанес авиационные удары возле Ольгиного, Заречного, Новогригорьевки, Белой Криницы, Таврического, Лозового и Андреевки. Вел воздушную разведку БПЛА.

На Николаевском направлении ведет наступательное сражение в направлении Васильки - Благодатное, имеет частичный успех, занял южную окраину населенного пункта Благодатное, боевые действия продолжаются.

В готовности к применению высокоточного оружия находятся три вражеских носителя крылатых ракет морского базирования.

Российская пропаганда продолжает лгать, сочиняя несуществующие победы и покрывая преступления своей армии и наемников. Поэтому призываем доверять информации только из проверенных источников и не распространять разного рода российские фейки и дезинформацию.