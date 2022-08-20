Оккупационные власти Севастополя заявили о работе систем ПВО. ВИДЕО

Над оккупированным Россией Севастополем (Крым) снова раздаются взрывы. Оккупанты уверяют, что работает система противовоздушной обороны.

Об этом сообщил "губернатор" города Михаил Развожаев, передает Цензор.НЕТ.

"В Севастополе снова работает ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие. И просьба: меньше снимайте и тем более не выкладывайте видео с работой наших систем противовоздушной обороны", - написал Развожаев.

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Похоже, крымчанам безразлично на "губернатора", ведь они уже опубликовали ряд видео. На кадрах – работа 30-мм автоматов 2А38М ЗРПК "Панцирь-С1".