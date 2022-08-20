Оккупационные власти Севастополя заявили о работе систем ПВО. ВИДЕО
Над оккупированным Россией Севастополем (Крым) снова раздаются взрывы. Оккупанты уверяют, что работает система противовоздушной обороны.
Об этом сообщил "губернатор" города Михаил Развожаев, передает Цензор.НЕТ.
"В Севастополе снова работает ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие. И просьба: меньше снимайте и тем более не выкладывайте видео с работой наших систем противовоздушной обороны", - написал Развожаев.
Похоже, крымчанам безразлично на "губернатора", ведь они уже опубликовали ряд видео. На кадрах – работа 30-мм автоматов 2А38М ЗРПК "Панцирь-С1".
Топ комментарии
+45 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий20.08.2022 22:21 Ответить Ссылка
+43 5 копійок
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+30 Simeon Kukushkin #445513
показать весь комментарий20.08.2022 22:22 Ответить Ссылка
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Але отримає БАВОВНУ!
Правда, сроки их поставки СМИ не сообщает. Известно лишь, что в ближайший пакет военной помощи Вашингтона Киеву, состав которого уже утверждён, они не войдут.
И летчики - в ряд!
Прилетел в Севастополь
АТАCAMS'а снаряд!
площади.
///
https://t.me/ukrainy_kieveestolitsaukrainy/10855
игоряша какашенков заявил что они своим ПВО сбили наш новенький спутник ICEYE )))))))
"Мурашка па коже
Від чого боять мурашка? Від того що твої дебіли стріляють в повітря?
Ти ***** дурне москаленятко ******, коли тобі маршка в спальню прилетить...здохнеш **** як та мурашка
Вот у кента даже мурашки на x^й пошли!
Українців в Криму просимо пройти до укриття, рабсіяни - підійдіть до військових об'єктів😉
Крым, реалии.