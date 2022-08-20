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Новости Война
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Оккупационные власти Севастополя заявили о работе систем ПВО. ВИДЕО

Над оккупированным Россией Севастополем (Крым) снова раздаются взрывы. Оккупанты уверяют, что работает система противовоздушной обороны.

Об этом сообщил "губернатор" города Михаил Развожаев, передает Цензор.НЕТ.

"В Севастополе снова работает ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие. И просьба: меньше снимайте и тем более не выкладывайте видео с работой наших систем противовоздушной обороны", - написал Развожаев.

Смотрите также: Оккупационные власти Севастополя заявили о взрыве в штабе Черноморского флота РФ. ВИДЕО+ФОТО

Похоже, крымчанам безразлично на "губернатора", ведь они уже опубликовали ряд видео. На кадрах – работа 30-мм автоматов 2А38М ЗРПК "Панцирь-С1".

Автор: 

армия РФ (19882) взрыв (6820) город Севастополь (1764)


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Топ комментарии
+45
Спакойнай ночі кацапскіє свіньї...
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20.08.2022 22:21 Ответить
+43
Збивають каміння з неба.
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20.08.2022 22:22 Ответить
+30
"ПВО работает ровно!"

Але отримає БАВОВНУ!
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20.08.2022 22:22 Ответить
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Спакойнай ночі кацапскіє свіньї...
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20.08.2022 22:21 Ответить
Тю, щось крисчанам дуже весело коментувати постріли поруч, я дивлюся... Тоді треба побільше бавовни їм, щоб аж не замовкало! Буде вам, тварюки!!!
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20.08.2022 23:24 Ответить
Скiльки ж кацапнi звонить зара в своi рiднi ****** з питанням: " Как там наш домик,не завалился? Дорога в деревню сильно убитая? Автолавка хоть приезжает? Та нет, просто соскучились,хотим приехать,погостить.."
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20.08.2022 23:32 Ответить
"ПВО работает ровно!"

Але отримає БАВОВНУ!
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20.08.2022 22:22 Ответить
Під вашим коментом 8 двійок , присядьте ) ПВО хлопає , очко рашиста - лопає
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20.08.2022 22:29 Ответить
Збивають каміння з неба.
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20.08.2022 22:22 Ответить
Мурашки по кожі будуть коли **САПСАН** прилетить,тоді і в квартирі повітря буде з запашком!!! І чого-ж не показали влучання,хоя якесь?
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20.08.2022 22:25 Ответить
Там до хаймерсів ще справа не доходила. Це дешеві китайські бпла для виявлення системи ппо кацапів.
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20.08.2022 22:30 Ответить
Ну, не такі вони вже й дешеві!
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20.08.2022 22:32 Ответить
Уже заявили що збили наший спутник )
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20.08.2022 22:25 Ответить
з наземного ППО?
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20.08.2022 22:27 Ответить
с подводного - крейцер Мацква свиноцабакам помогает...)
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20.08.2022 22:30 Ответить
Ні севастопольське ППО , уже заявили ксчансье «ЗМІ
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20.08.2022 22:35 Ответить
І в цілий кузов хамерсів.
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20.08.2022 22:32 Ответить
США намерены передать Украине управляемые снаряды Excalibur для гаубиц М777, сообщает издание Politico.

Правда, сроки их поставки СМИ не сообщает. Известно лишь, что в ближайший пакет военной помощи Вашингтона Киеву, состав которого уже утверждён, они не войдут.
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20.08.2022 23:04 Ответить
Судячи з наявної інформації про знищений комплекс радіотехнічної розвідки "Зоопарк" "наміри" США в частині передачі зброї Україні трохи "спізняються" Бо сама передача стається трохи раніше - "Зоопарк" разом зі "звірами" рознесли на атоми саме "Ескалібуром"!
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21.08.2022 02:10 Ответить
З МКС..iконой кинули...
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20.08.2022 23:36 Ответить
Точно "камні с нєба" збивають...
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20.08.2022 22:25 Ответить
Морячки - все в ряд!

И летчики - в ряд!

Прилетел в Севастополь

АТАCAMS'а снаряд!
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20.08.2022 22:26 Ответить
Да пока ещё ничего не прилетело из серьёзного, может, дрон какой пролетел, а шуму... )
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20.08.2022 23:02 Ответить
Але все буде! І все буде - Україна!
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20.08.2022 23:49 Ответить
руснявое ПВО в Крыму теперь по каждому пролетающему баклану будут из Панцирей садить.
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20.08.2022 22:26 Ответить
треба викликати Грінпіс
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20.08.2022 22:29 Ответить
"Птичку жалко! " 😭
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20.08.2022 23:08 Ответить
Ісконная забава - із пушки па вараб'ям
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20.08.2022 23:27 Ответить
То вони мабудь кожен вечір скупчення супутників Старлік своїм лайноппо збивають Я сам сьогодні перший раз Старлінк побачив після заходу сонця, так думав то Зірка Смерті Притули
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20.08.2022 22:27 Ответить
Тіл#ки що наді мною пролетіла це муйня))
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20.08.2022 23:01 Ответить
походу, по факту, руzzкіє терористи обстрілюють протилежний берег бухти з цивільним населенням, яке таки дочекалося камнів з неба
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20.08.2022 22:28 Ответить
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20.08.2022 22:29 Ответить
то вони нас залякують))
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20.08.2022 22:30 Ответить
так у мадьяр тоже сьодня фейерверки в будапешті. орбан - найкращий дружбан кримських орків)
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20.08.2022 22:31 Ответить
Привыкайте, кацапчики
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20.08.2022 22:31 Ответить
Похоже, они по чему то своему стреляли, потому что оно летело и мигало, не прячась, как сказали в видео. Не может быть, что бы наш дрон так палился.
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20.08.2022 22:31 Ответить
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20.08.2022 22:35 Ответить
Тобто 2500 років тому якийсь Херсонес не там був, а десь там зовсім не там...
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20.08.2022 23:28 Ответить
Херсонес исчез в 14 веке
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21.08.2022 06:12 Ответить
По низколетящим целям ППО не тянет. Это как Руст сел на Красной
площади.
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20.08.2022 22:36 Ответить
Запускайте фанерные шахид-дроны, остальное РФ сама сделает.
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20.08.2022 22:37 Ответить
Тепер з страху вони будуть пуляти навіть по горобцях, але це їм не допоможе святий дух хаймарса прилетить там де треба і в потрібний час
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20.08.2022 22:41 Ответить
Але безвинних горобців таки шкода.
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20.08.2022 22:44 Ответить
новости с дурдома ))))
///
https://t.me/ukrainy_kieveestolitsaukrainy/10855

игоряша какашенков заявил что они своим ПВО сбили наш новенький спутник ICEYE )))))))
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20.08.2022 22:46 Ответить
це канал приколів. Схаменіться! ))
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20.08.2022 22:53 Ответить
та там на срусне все прикольные (век бы их не видеть!!!)
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20.08.2022 23:05 Ответить
Ага, снаряды ПВО пуляют на высоту 300 км.. )
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20.08.2022 23:05 Ответить
Яке то москаленятко дурне

"Мурашка па коже

Від чого боять мурашка? Від того що твої дебіли стріляють в повітря?
Ти ***** дурне москаленятко ******, коли тобі маршка в спальню прилетить...здохнеш **** як та мурашка
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20.08.2022 22:48 Ответить
Лупіть дебіли,виявляйте ППО!!!
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20.08.2022 22:51 Ответить
Путевки в Крым должны подорожать - за такое зрелище yадо брать деньги!
Вот у кента даже мурашки на x^й пошли!
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20.08.2022 22:55 Ответить
В Криму повітряна тревога... і це не жарт.
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20.08.2022 22:57 Ответить
отлично
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21.08.2022 00:43 Ответить
Крим - повітряна тривога ‼️

Українців в Криму просимо пройти до укриття, рабсіяни - підійдіть до військових об'єктів😉
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20.08.2022 23:08 Ответить
И тут старшина Притула на спутниковом мацацикле..
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20.08.2022 23:10 Ответить
Сіють.
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20.08.2022 23:21 Ответить
Голые бабы по небу летят,- в баню попал реактивный снаряд 🤔🧐🤣

Крым, реалии.
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20.08.2022 23:22 Ответить
немає там нічого в тому небі, ці всі вкиди це про договорняк та умовний спокій ватного населення.
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20.08.2022 23:45 Ответить
Навчання ппо, намагаються учбові цілі збивати.
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21.08.2022 19:39 Ответить
чи надовго вам вистачить того ппо
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21.08.2022 08:16 Ответить
взагалі не уявляю, як черга з зенітки може врятувати від хаймарсу, який падає вертикально вниз на швидкості 3000км/ч. Шоу для дебілів.
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21.08.2022 11:27 Ответить
Чому кацапня така грязнорота?
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21.08.2022 11:25 Ответить
Кацапи,все тільки починається. Веселих вихідних,ублюдки!
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21.08.2022 15:48 Ответить
Ппо орков вскрыто - нормас
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21.08.2022 17:52 Ответить
 
 