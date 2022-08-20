Окупаційна влада Севастополя заявила про роботу систем ППО. ВIДЕО
Над окупованим Росією Севастополем (Крим) знову лунають вибухи. Окупанти запевняють, що працює система протиповітряної оборони.
Про це повідомив "губернатор" міста Михайло Развожаєв, передає Цензор.НЕТ.
"У Севастополі знову працює ППО. Прохання всім зберігати спокій. І прохання: менше знімайте і тим паче викладайте відео з роботою наших систем протиповітряної оборони", - написав Развожаєв.
Схоже, кримчанам байдуже на "губернатора", адже вони вже опублікували низку відео. На кадрах – робота 30-мм автоматів 2А38М ЗРПК "Панцирь-С1".
Топ коментарі
+45 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар20.08.2022 22:21 Відповісти Посилання
+43 5 копійок
показати весь коментар20.08.2022 22:22 Відповісти Посилання
+30 Simeon Kukushkin #445513
показати весь коментар20.08.2022 22:22 Відповісти Посилання
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Але отримає БАВОВНУ!
Правда, сроки их поставки СМИ не сообщает. Известно лишь, что в ближайший пакет военной помощи Вашингтона Киеву, состав которого уже утверждён, они не войдут.
И летчики - в ряд!
Прилетел в Севастополь
АТАCAMS'а снаряд!
площади.
///
https://t.me/ukrainy_kieveestolitsaukrainy/10855
игоряша какашенков заявил что они своим ПВО сбили наш новенький спутник ICEYE )))))))
"Мурашка па коже
Від чого боять мурашка? Від того що твої дебіли стріляють в повітря?
Ти ***** дурне москаленятко ******, коли тобі маршка в спальню прилетить...здохнеш **** як та мурашка
Вот у кента даже мурашки на x^й пошли!
Українців в Криму просимо пройти до укриття, рабсіяни - підійдіть до військових об'єктів😉
Крым, реалии.