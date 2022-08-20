Окупаційна влада Севастополя заявила про роботу систем ППО. ВIДЕО

Над окупованим Росією Севастополем (Крим) знову лунають вибухи. Окупанти запевняють, що працює система протиповітряної оборони.

Про це повідомив "губернатор" міста Михайло Развожаєв, передає Цензор.НЕТ.

"У Севастополі знову працює ППО. Прохання всім зберігати спокій. І прохання: менше знімайте і тим паче викладайте відео з роботою наших систем протиповітряної оборони", - написав Развожаєв.

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Схоже, кримчанам байдуже на "губернатора", адже вони вже опублікували низку відео. На кадрах – робота 30-мм автоматів 2А38М ЗРПК "Панцирь-С1".