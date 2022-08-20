УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9551 відвідувач онлайн
Новини Війна
15 011 64

Окупаційна влада Севастополя заявила про роботу систем ППО. ВIДЕО

Над окупованим Росією Севастополем (Крим) знову лунають вибухи. Окупанти запевняють, що працює система протиповітряної оборони.

Про це повідомив "губернатор" міста Михайло Развожаєв, передає Цензор.НЕТ.

"У Севастополі знову працює ППО. Прохання всім зберігати спокій. І прохання: менше знімайте і тим паче викладайте відео з роботою наших систем протиповітряної оборони", - написав Развожаєв.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупаційна влада Севастополя заявила про вибух у штабі Чорноморського флоту РФ. ВІДЕО+ФОТО

Схоже, кримчанам байдуже на "губернатора", адже вони вже опублікували низку відео. На кадрах – робота 30-мм автоматів 2А38М ЗРПК "Панцирь-С1".

Автор: 

армія рф (18036) вибух (4532) Севастополь (558)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+45
Спакойнай ночі кацапскіє свіньї...
показати весь коментар
20.08.2022 22:21 Відповісти
+43
Збивають каміння з неба.
показати весь коментар
20.08.2022 22:22 Відповісти
+30
"ПВО работает ровно!"

Але отримає БАВОВНУ!
показати весь коментар
20.08.2022 22:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спакойнай ночі кацапскіє свіньї...
показати весь коментар
20.08.2022 22:21 Відповісти
Тю, щось крисчанам дуже весело коментувати постріли поруч, я дивлюся... Тоді треба побільше бавовни їм, щоб аж не замовкало! Буде вам, тварюки!!!
показати весь коментар
20.08.2022 23:24 Відповісти
Скiльки ж кацапнi звонить зара в своi рiднi ****** з питанням: " Как там наш домик,не завалился? Дорога в деревню сильно убитая? Автолавка хоть приезжает? Та нет, просто соскучились,хотим приехать,погостить.."
показати весь коментар
20.08.2022 23:32 Відповісти
"ПВО работает ровно!"

Але отримає БАВОВНУ!
показати весь коментар
20.08.2022 22:22 Відповісти
Під вашим коментом 8 двійок , присядьте ) ПВО хлопає , очко рашиста - лопає
показати весь коментар
20.08.2022 22:29 Відповісти
Збивають каміння з неба.
показати весь коментар
20.08.2022 22:22 Відповісти
Мурашки по кожі будуть коли **САПСАН** прилетить,тоді і в квартирі повітря буде з запашком!!! І чого-ж не показали влучання,хоя якесь?
показати весь коментар
20.08.2022 22:25 Відповісти
Там до хаймерсів ще справа не доходила. Це дешеві китайські бпла для виявлення системи ппо кацапів.
показати весь коментар
20.08.2022 22:30 Відповісти
Ну, не такі вони вже й дешеві!
показати весь коментар
20.08.2022 22:32 Відповісти
Уже заявили що збили наший спутник )
показати весь коментар
20.08.2022 22:25 Відповісти
з наземного ППО?
показати весь коментар
20.08.2022 22:27 Відповісти
с подводного - крейцер Мацква свиноцабакам помогает...)
показати весь коментар
20.08.2022 22:30 Відповісти
Ні севастопольське ППО , уже заявили ксчансье «ЗМІ
показати весь коментар
20.08.2022 22:35 Відповісти
І в цілий кузов хамерсів.
показати весь коментар
20.08.2022 22:32 Відповісти
США намерены передать Украине управляемые снаряды Excalibur для гаубиц М777, сообщает издание Politico.

Правда, сроки их поставки СМИ не сообщает. Известно лишь, что в ближайший пакет военной помощи Вашингтона Киеву, состав которого уже утверждён, они не войдут.
показати весь коментар
20.08.2022 23:04 Відповісти
Судячи з наявної інформації про знищений комплекс радіотехнічної розвідки "Зоопарк" "наміри" США в частині передачі зброї Україні трохи "спізняються" Бо сама передача стається трохи раніше - "Зоопарк" разом зі "звірами" рознесли на атоми саме "Ескалібуром"!
показати весь коментар
21.08.2022 02:10 Відповісти
З МКС..iконой кинули...
показати весь коментар
20.08.2022 23:36 Відповісти
Точно "камні с нєба" збивають...
показати весь коментар
20.08.2022 22:25 Відповісти
Морячки - все в ряд!

И летчики - в ряд!

Прилетел в Севастополь

АТАCAMS'а снаряд!
показати весь коментар
20.08.2022 22:26 Відповісти
Да пока ещё ничего не прилетело из серьёзного, может, дрон какой пролетел, а шуму... )
показати весь коментар
20.08.2022 23:02 Відповісти
Але все буде! І все буде - Україна!
показати весь коментар
20.08.2022 23:49 Відповісти
руснявое ПВО в Крыму теперь по каждому пролетающему баклану будут из Панцирей садить.
показати весь коментар
20.08.2022 22:26 Відповісти
треба викликати Грінпіс
показати весь коментар
20.08.2022 22:29 Відповісти
"Птичку жалко! " 😭
показати весь коментар
20.08.2022 23:08 Відповісти
Ісконная забава - із пушки па вараб'ям
показати весь коментар
20.08.2022 23:27 Відповісти
То вони мабудь кожен вечір скупчення супутників Старлік своїм лайноппо збивають Я сам сьогодні перший раз Старлінк побачив після заходу сонця, так думав то Зірка Смерті Притули
показати весь коментар
20.08.2022 22:27 Відповісти
Тіл#ки що наді мною пролетіла це муйня))
показати весь коментар
20.08.2022 23:01 Відповісти
походу, по факту, руzzкіє терористи обстрілюють протилежний берег бухти з цивільним населенням, яке таки дочекалося камнів з неба
показати весь коментар
20.08.2022 22:28 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2022 22:29 Відповісти
то вони нас залякують))
показати весь коментар
20.08.2022 22:30 Відповісти
так у мадьяр тоже сьодня фейерверки в будапешті. орбан - найкращий дружбан кримських орків)
показати весь коментар
20.08.2022 22:31 Відповісти
Привыкайте, кацапчики
показати весь коментар
20.08.2022 22:31 Відповісти
Похоже, они по чему то своему стреляли, потому что оно летело и мигало, не прячась, как сказали в видео. Не может быть, что бы наш дрон так палился.
показати весь коментар
20.08.2022 22:31 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2022 22:35 Відповісти
Тобто 2500 років тому якийсь Херсонес не там був, а десь там зовсім не там...
показати весь коментар
20.08.2022 23:28 Відповісти
Херсонес исчез в 14 веке
показати весь коментар
21.08.2022 06:12 Відповісти
По низколетящим целям ППО не тянет. Это как Руст сел на Красной
площади.
показати весь коментар
20.08.2022 22:36 Відповісти
Запускайте фанерные шахид-дроны, остальное РФ сама сделает.
показати весь коментар
20.08.2022 22:37 Відповісти
Тепер з страху вони будуть пуляти навіть по горобцях, але це їм не допоможе святий дух хаймарса прилетить там де треба і в потрібний час
показати весь коментар
20.08.2022 22:41 Відповісти
Але безвинних горобців таки шкода.
показати весь коментар
20.08.2022 22:44 Відповісти
новости с дурдома ))))
///
https://t.me/ukrainy_kieveestolitsaukrainy/10855

игоряша какашенков заявил что они своим ПВО сбили наш новенький спутник ICEYE )))))))
показати весь коментар
20.08.2022 22:46 Відповісти
це канал приколів. Схаменіться! ))
показати весь коментар
20.08.2022 22:53 Відповісти
та там на срусне все прикольные (век бы их не видеть!!!)
показати весь коментар
20.08.2022 23:05 Відповісти
Ага, снаряды ПВО пуляют на высоту 300 км.. )
показати весь коментар
20.08.2022 23:05 Відповісти
Яке то москаленятко дурне

"Мурашка па коже

Від чого боять мурашка? Від того що твої дебіли стріляють в повітря?
Ти ***** дурне москаленятко ******, коли тобі маршка в спальню прилетить...здохнеш **** як та мурашка
показати весь коментар
20.08.2022 22:48 Відповісти
Лупіть дебіли,виявляйте ППО!!!
показати весь коментар
20.08.2022 22:51 Відповісти
Путевки в Крым должны подорожать - за такое зрелище yадо брать деньги!
Вот у кента даже мурашки на x^й пошли!
показати весь коментар
20.08.2022 22:55 Відповісти
В Криму повітряна тревога... і це не жарт.
показати весь коментар
20.08.2022 22:57 Відповісти
отлично
показати весь коментар
21.08.2022 00:43 Відповісти
Крим - повітряна тривога ‼️

Українців в Криму просимо пройти до укриття, рабсіяни - підійдіть до військових об'єктів😉
показати весь коментар
20.08.2022 23:08 Відповісти
И тут старшина Притула на спутниковом мацацикле..
показати весь коментар
20.08.2022 23:10 Відповісти
Сіють.
показати весь коментар
20.08.2022 23:21 Відповісти
Голые бабы по небу летят,- в баню попал реактивный снаряд 🤔🧐🤣

Крым, реалии.
показати весь коментар
20.08.2022 23:22 Відповісти
немає там нічого в тому небі, ці всі вкиди це про договорняк та умовний спокій ватного населення.
показати весь коментар
20.08.2022 23:45 Відповісти
Навчання ппо, намагаються учбові цілі збивати.
показати весь коментар
21.08.2022 19:39 Відповісти
чи надовго вам вистачить того ппо
показати весь коментар
21.08.2022 08:16 Відповісти
взагалі не уявляю, як черга з зенітки може врятувати від хаймарсу, який падає вертикально вниз на швидкості 3000км/ч. Шоу для дебілів.
показати весь коментар
21.08.2022 11:27 Відповісти
Чому кацапня така грязнорота?
показати весь коментар
21.08.2022 11:25 Відповісти
Кацапи,все тільки починається. Веселих вихідних,ублюдки!
показати весь коментар
21.08.2022 15:48 Відповісти
Ппо орков вскрыто - нормас
показати весь коментар
21.08.2022 17:52 Відповісти
 
 