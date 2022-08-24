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В Ужгороде декоммунизируют Холм Славы. ФОТОрепортаж

ужгород

На Холме Славы в Ужгороде демонтируют памятные знаки тоталитарного коммунистического режима.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информируют в Фейсбуке Ужгородского городского совета.

Как сообщается, соответствующее решение было поддержано 24 августа на очередном заседании исполкома Ужгородского городского совета.

В частности, уберут надписи "Гвардия" и советскую символику на монументах (танках), демонтируют барельефы с триумфальной арки - герб, серп и молот, а также красную звезду. Демонтируют и звезду на шпиле у стелы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Риге начали демонтировать памятник советским воинам. ВИДЕО+ФОТО

В горсовете отмечают, что работники коммунального предприятия "Ужгородский комбинат коммунальных предприятий" уже приступили к работе по демонтажу символики.

В Ужгороде декоммунизируют Холм Славы 01
В Ужгороде декоммунизируют Холм Славы 02
В Ужгороде декоммунизируют Холм Славы 03
В Ужгороде декоммунизируют Холм Славы 04

памятник (2238) Ужгород (434) декоммунизация (753)


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Топ комментарии
+25
Повторюю-всю радянсько-савкову хрєнь потрібно знищити в Україні...
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24.08.2022 17:11
+16
Це можна було зробити кілька років тому
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24.08.2022 17:11
+10
Чому не повністю демонтувати? Що, фуйло нападе?
Просніться, ватноголові! Він вже напав!
Невже коли замазати краскою слово "фашист" на лобі фуйла - то він перестане бути фашистом?
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24.08.2022 17:15
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Це можна було зробити кілька років тому
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24.08.2022 17:11 Ответить
Шутка ?

Вы переставляете глубину деградации украинского общества, если он по приколу голосует за шута ?

им все равно , кому стоит памятник
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24.08.2022 17:28 Ответить
жартуєте? якщо би це була правда, хто би тоді зараз кривавих бомбулей русскім прописував? За шута проголосувала меньшість, медіа, фабрика тролів зробили ілюзію, ніби це більшість.
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24.08.2022 18:00 Ответить
Не хто , а чем давать в пеку москалю .

краб польский ? 155 ?
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24.08.2022 18:09 Ответить
Повторюю-всю радянсько-савкову хрєнь потрібно знищити в Україні...
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24.08.2022 17:11 Ответить
i shvidko
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24.08.2022 17:58 Ответить
ДЕ-РУ-СИ-ФІ-КУ-ЮТЬ!
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24.08.2022 17:14 Ответить
интересно, а немцы все с этим ознакомлены:
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24.08.2022 17:14 Ответить
Интересно, а сколько бы немытых подорвалось бы при самом минировании?
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24.08.2022 17:29 Ответить
vse pravilno napisano - krome smailika v konce - nuzna takoi
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24.08.2022 18:00 Ответить
В такому випадку їх "пам'ятники" не демонтували б, а тупо зносили артою
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24.08.2022 17:29 Ответить
артой дорого. Просто подрывом.
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24.08.2022 17:59 Ответить
Он даже не понял, что прямо расписался, какое у местных отношение ко всем этим памятникам.
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24.08.2022 17:50 Ответить
кацапам на отношение к ним коренных народов всегда было наплевать, как на временный, пока еще не ликвидированный фактор.
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24.08.2022 18:01 Ответить
Ось тут я повністю згоден з кацапом.Зараз поки проведуть нікому не потрібне засідання чогось там,поки пройдуть громадські обговорення,поки всі відпротестують-вже й забули що треба зносити.А при фугасі-любий шибайголова і трактор би найшов,і довгий трос.Та і не було питання куди той пам*ятник подіти,а то ще раз хтось захоче на нього подивитися...Та і зараз краще фугас,ніж вся прелюдія.
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24.08.2022 20:05 Ответить
Рашковано-сепарские пердаки начинают возгоратись через 3, 2, 1...
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24.08.2022 17:14 Ответить
Чому не повністю демонтувати? Що, фуйло нападе?
Просніться, ватноголові! Він вже напав!
Невже коли замазати краскою слово "фашист" на лобі фуйла - то він перестане бути фашистом?
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24.08.2022 17:15 Ответить
Звездатая славная новость про звезды и Холм Славы!
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24.08.2022 17:30 Ответить
в кремле пуканы рвет конкретно это же деды воевали весь смысл росии больше и вспомнить нечего...
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24.08.2022 17:34 Ответить
В Ужгороді...на восьмий рік війни ще є радянський парк слави?!!!!...сюрреалізм...от що з людьми зробила пропаганда...https://www.youtube.com/watch?v=fEAhCM_tfTY
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24.08.2022 17:39 Ответить
Ви зміните свою думку, якщо я скажу, що там, крім загиблих у ІІ світовій війні, є і сектори з могилами воїнів АТО / ООС ?
А тепер їх вже ховають перед військовим меморіалом (на алеї до Пагорбу Слави), бо на самому Пагорбімісця не вистачає вже . . .
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24.08.2022 19:43 Ответить
насооружали по всей Украине и по всему свету
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24.08.2022 17:44 Ответить
і такого гівна, яке оспівує російських загарбників і їх колаборантів в нас ще дуже багато. Але треба не "декомунізувати", а просто знести.
І найголовніше - знести стрьомну бабу в Києві, яка стоїть там на честь росії
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24.08.2022 17:49 Ответить
в картохе это низкий лвл только ангар засирает
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24.08.2022 18:06 Ответить
Ганьба древнього Ужгороду - мер Андріїв, пристосуванець, ригоанал, погань - причина того,що це не зроблено до сих пір.
Ганьба!
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24.08.2022 18:22 Ответить
Дирибанер... і цим все сказано..
Але й жоден з попередників не був кращим... мудрий нарід любить гречку, що на сході, що на заході..
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24.08.2022 19:08 Ответить
Дивуюся,що ще є такі як Роберт Боднар,що вірять в вільне волевиявлення громадян(мудрий нарід).Хіба тобі не стало зрозумілим ще в 2014 році?Поїхали і Кличко і гетьман сивоногий в Відень,де їх власноруч на посади "благословив" Фірташ.Чим Коломойський,Ахметов чи хто інший олігарх-кращі?"З паршивої вівці,хоч гречки з півкіло..."
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24.08.2022 20:13 Ответить
Ну тоді все -- гузиця!
чи до чого ви то наплели? Обговорюєм пиво, а ви туй про паштєт шось вкидаєте..
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24.08.2022 20:29 Ответить
Закусити хоче.
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24.08.2022 22:56 Ответить
Ваш коментар таки гузиця...Хто такий дерибанер?Конкретно ваш мер,чи взагалі все в країні?Пора переходити на державну мову.
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25.08.2022 13:43 Ответить
А я якою розмовляю?? Хфранцуз затурканий?.. Так не "літературною" (в даному випадку), але українською! що ти лізеш, ти хоч в темі "мера Ужгорода", чи тобі просто усюди пернути тре?..
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26.08.2022 21:15 Ответить
Українець ти наш,по йменню Робертик.Ти часом не з прапором веселки прогулюєшся?Відповім на не літературній-взнися в ту гузицю,яку приплів.Нагнися і взнися,лінгвіст зачуханий.Чого туй свій мадярський показуєш.Дружба народів?
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27.08.2022 15:39 Ответить
прям уявляю як хрещений батько України Фірташ у Відні вирішує хто буде президентом - благословляє наступного кандидата і від молитв його кожен українець знає скільки голосів віддати за того чи іншого кандидата, щоб у всіх екзіт-полах і українських і західних - кількість голосів співпадала з цифрою, яку уявив Всемогутній Блаженнійший Фірташ.

Так і в 2014 році Фірташ вирішив, що час тікати з України і тому благословлю таку владу, яка відкриє проти мене купу кримінальних справ. Вскинув Фірташ руки догори і промовив "О Господи Наш Всемогутній - най буде Сивоногий з 54% результатом!". І весь нарід уві сні зрозумів "я голосую так, а я отак, щоб було 54% і ні відсотком більше чи менше".

І співпали незалежні західні екзитполи з результатом голосувань. І видихнув Блаженнійший Фірташ радісно: "ну тепер я вже точно ніколи не зможу повернутись в Україну, а значить час наказати своєму телеканалу Інтер обсірать того, кого я благословив!".

І понеслась ***** по мізкам довбнів в шапочках з фольги.
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25.08.2022 11:39 Ответить
Ці всі танки на монументах треба здати в переплавку, хай нових танків нароблять для оборони від рашистської агресії. Там танкова сталь, навіщо пропадати добру? Зараз нам ******* танки потрібніші, ніж ця вся "памʼять".
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24.08.2022 19:21 Ответить
що за танка на фото ????????????
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24.08.2022 21:45 Ответить
т70 здається,совкова "саранча" їх ротами кидали на одинокі тигри і пантери,розрахунок йшов на те,що у німців снаряди закінчаться раніше,ніж у совків танки.так мясом і "воювали" проти кицьок рейху
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25.08.2022 03:14 Ответить
 
 