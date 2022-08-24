В Ужгороде декоммунизируют Холм Славы. ФОТОрепортаж

На Холме Славы в Ужгороде демонтируют памятные знаки тоталитарного коммунистического режима.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информируют в Фейсбуке Ужгородского городского совета.

Как сообщается, соответствующее решение было поддержано 24 августа на очередном заседании исполкома Ужгородского городского совета.

В частности, уберут надписи "Гвардия" и советскую символику на монументах (танках), демонтируют барельефы с триумфальной арки - герб, серп и молот, а также красную звезду. Демонтируют и звезду на шпиле у стелы.

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В горсовете отмечают, что работники коммунального предприятия "Ужгородский комбинат коммунальных предприятий" уже приступили к работе по демонтажу символики.







